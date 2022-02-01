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Как потеряли Крым? На Украине хотят разобраться в очевидном

01 февраля 2022, 18:05  •  234 • Политика
Верховная рада Украины решила создать временную следственную комиссию по Крыму. Её возглавил депутат Игорь Копытин.
На Украине хотят разобраться в очевидном вопросе: как страна могла потерять Крым? Для изучения этого вопроса создана специальная комиссия. Она будет проверять сведения о фактах содействия должностных лиц тому, что Крым стал частью России.
Комиссия будет работать один год с момента создания, а по окончании озвучит свой отчёт в Верховной раде.
Крым стал российским регионом по результатам референдума, который прошёл в 2014 году. Абсолютным большинством голосов жители Крыма приняли решение о возвращении в состав России. Так была восстановлена историческая справедливость, ведь Крым всегда был русской территорией.

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