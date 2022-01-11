Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
Стало известно о беспрецедентном решении Назарбаева
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахст...
Странная история из Казахстана: Военкор передал рассказы очевидцев
Главная / Политика

Как поставить точку в беспределе? Пронько об опасной для России элите

11 января 2022, 20:10  •  188 • Политика
Телеведущий Юрий Пронько выразил недоумение, почему чиновникам до сих пор разрешено иметь иностранную недвижимость.
Элита, которая воспринимает свою страну как вахтовый поселок, а настоящую жизнь налаживает за рубежом – опасна. Как показал недавний пример Казахстана, "пупы земли" моментально покидают родину, если там произошли беспорядки.
Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий Первого русского Юрий Пронько.
"Люди, которые обслуживают чужие интересы, представляют собой самую большую опасность для России. Казахстанские "пупы земли" ничем не отличаются от своих собратьев", - пояснил журналист.
Он указал, что до тех пор, пока будут иметь низкую социальную ответственность, ни о каком стабильном развитии не может быть и речи. Недопустимо так подыгрывать внешним враждебным силам, заметил Пронько.
"К сожалению, очередная попытка национализировать элиту [в России – ред.] , поставить её в "стойло" пока не увенчалась успехом. Думаю, что рано или поздно в этом беспределе будет поставлена точка. Вопрос – когда это произойдёт", - добавил ведущий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



188
Источник
Похожие новости
11 января 2022, 10:15
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным"
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
11 января 2022, 06:45
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о русских
11 января 2022, 02:40
В США решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан
11 января 2022, 06:45
Русские дипломаты обнулили спекуляцию Белого дома на "переговорах века"
11 января 2022, 08:30
"Нам это и нужно": Генерал-майор ФСБ описал новый путь России фразой Екатерины II
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 января 2022, 10:15
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным&quo...
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Ка...
11 января 2022, 06:45
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о ...
11 января 2022, 02:40
В США решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан
11 января 2022, 06:45
Русские дипломаты обнулили спекуляцию Белого дома на "переговорах века"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2022, 12:25
"Мирные" погромщики отрезали голову силовику: Кровавые итоги бунта в Алма-Ате
08 января 2022, 12:15
Удар Западу под дых: Казахстан научил "бумажного тигра" кусаться
07 января 2022, 00:05
Захарова объяснила заявление из Белого дома по Казахстану: "Не понимают"
08 января 2022, 22:10
Плохой знак: На Майдане подняли флаг Казахстана
11 января 2022, 10:15
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным"
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
10 января 2022, 00:25
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахстан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.