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Как поставить точку в беспределе? Пронько об опасной для России элите
11 января 2022, 20:10 • 188 • Политика
Телеведущий Юрий Пронько выразил недоумение, почему чиновникам до сих пор разрешено иметь иностранную недвижимость.
Элита, которая воспринимает свою страну как вахтовый поселок, а настоящую жизнь налаживает за рубежом – опасна. Как показал недавний пример Казахстана, "пупы земли" моментально покидают родину, если там произошли беспорядки.
Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий Первого русского Юрий Пронько.
"Люди, которые обслуживают чужие интересы, представляют собой самую большую опасность для России. Казахстанские "пупы земли" ничем не отличаются от своих собратьев", - пояснил журналист.
Он указал, что до тех пор, пока будут иметь низкую социальную ответственность, ни о каком стабильном развитии не может быть и речи. Недопустимо так подыгрывать внешним враждебным силам, заметил Пронько.
"К сожалению, очередная попытка национализировать элиту [в России – ред.] , поставить её в "стойло" пока не увенчалась успехом. Думаю, что рано или поздно в этом беспределе будет поставлена точка. Вопрос – когда это произойдёт", - добавил ведущий.
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