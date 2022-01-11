Как поставить точку в беспределе? Пронько об опасной для России элите

Телеведущий Юрий Пронько выразил недоумение, почему чиновникам до сих пор разрешено иметь иностранную недвижимость.

Элита, которая воспринимает свою страну как вахтовый поселок, а настоящую жизнь налаживает за рубежом – опасна. Как показал недавний пример Казахстана, "пупы земли" моментально покидают родину, если там произошли беспорядки.

Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий Первого русского Юрий Пронько.

"Люди, которые обслуживают чужие интересы, представляют собой самую большую опасность для России. Казахстанские "пупы земли" ничем не отличаются от своих собратьев", - пояснил журналист.

Он указал, что до тех пор, пока будут иметь низкую социальную ответственность, ни о каком стабильном развитии не может быть и речи. Недопустимо так подыгрывать внешним враждебным силам, заметил Пронько.

"К сожалению, очередная попытка национализировать элиту [в России – ред.] , поставить её в "стойло" пока не увенчалась успехом. Думаю, что рано или поздно в этом беспределе будет поставлена точка. Вопрос – когда это произойдёт", - добавил ведущий.