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Как поставить Австрию на место

22 мая 2019, 18:09  •  35 • В мире
За правительственным кризисом в Австрии виден почерк атлантистов
Австрия окончательно потеряла доверие распорядителей трансатлантической политики. Эту страну так и не удалось затащить в НАТО. Вена ополчилась против иммиграционной политики Ангелы Меркель и превратилась в барьер для мигрантов из кризисных регионов Азии и Африки. Этот поток убавился, но остаётся ощутимым. Кроме того, Австрия подчёркивает, что её поддержка антироссийских санкций является вынужденной в силу членства в ЕС и пытается искать пути смягчения отношений с Москвой. Например, Вена предложила посредничество в урегулировании отношений между Лондоном и Москвой в результате скандала с «отравлением» Скрипалей.
Австрийский политический класс вяло участвует в информационной войне против России, а симпатии австрийцев к русским широко известны. Однако главное заключается в том, что эта страна традиционно прохладно относится к международной политике США. С приходом же к власти в 2017 г. умеренно-консервативной Народной партии Австрии во главе с самым молодым главой правительства в Европе Себастианом Курцем (1986 года рождения) в блоке с правоконсервативной Австрийской партией свободы тенденции к особой позиции Австрии в европейской политике усилились ещё больше.
Всё это привело к тому, что в каких-то тайных кабинетах вызрело решение «поставить Австрию на место». Это и было сделано. 17 мая немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel разместили на своих сайтах отрывки видеозаписей, на которых запечатлена встреча председателя Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе с племянницей российского олигарха Игоря Макарова Алёной на Ибице в 2017 году. В тот момент Х. Штрахе участвовал в избирательной кампании и якобы обсуждал с влиятельной россиянкой возможность оказать ему материальную помощь на парламентских выборах в обмен на покупку 50% австрийского издания Kronen Zeitung. Он также предлагал посодействовать ей в получении государственных контрактов в строительной отрасли. Разговор сопровождался возлияниями, у Х.-К. Штрахе «развязался язык». Видеоплёнка фиксирует его рассказы о «крупных нелегальных пожертвованиях» его партии со стороны «больших» людей, фамилии которых он перечислял. Хвастал, что «враги у него на крючке», потому что он владеет информацией об их секс-оргиях. При этом снова называл конкретные имена.
Видеозаписи сделаны скрытыми камерами внутреннего контроля, и рука специалистов угадывается. Это одно из указаний на серьёзное планирование операции.
В общем, когда австрийцы увидели видеозаписи на экранах телевизоров, то им во главе с канцлером С. Курцем «стало стыдно». Х.-К. Штрахе не стал отрицать аутентичность видеозаписи и повинился. Однако жанр шпионских разоблачений никогда не ограничивается разовым вбросом. Он всегда состоит из ряда мероприятий, порой охватывающих разные сферы.
Первый вброс состоялся после встречи австрийского канцлера Александра ван дер Беллена с В. Путиным в Сочи 15 мая. На этой встрече австрийский руководитель в весьма резких тонах охарактеризовал международную политику США.
Пока же продолжается демонстрация на сайтах Spiegel и Suddeutsche Zeitung новых отрывков встречи. Это стало похоже на просмотр вечернего сериала всем австрийским народом, а правительству приходится принимать «пожарные» меры, так как по итогам просмотров народ вышел на улицы и требует принятия «решительных мер» не только против Х-К. Штрахе, но и против С. Курца.
Х.-К. Штрахе уже подал в отставку. С. Курц предложил министру внутренних дел Херберту Киклу также освободить свой пост. Этот член Австрийской партии свободы стал нежелательным в кабинете, так как в случае разбирательства по поводу Х-К. Штрахе министр внутренних дел должен будет вести расследование против себя самого. В момент записи видео на Ибице Х. Кикл был генеральным секретарем партии и отвечал за финансы.
После отставки Х. Кикла все министры от Австрийской партии свободы заявили о намерении выйти из кабинета. До новых выборов, намеченных на сентябрь, Австрией должно управлять временное правительство. Однако ещё до сентября С. Курцу грозит вотум недоверия, которого добиваются социал-демократы. Экстренное заседание по этому вопросу запланировано на 27 мая.
Однако история на этом не заканчивается. В прессе уже появились имена известного венского адвоката и владельца детективного бюро в Мюнхене, которые имели отношение к организации встречи на Ибице. С их стороны идёт утечка информации о том, что они имеют доказательства коррумпированности Х.-К. Штрахе и его приверженности наркотикам. Чувствуется приближение следующего отделения спектакля.
Похоже, избиение правящей коалиции будет проведено последовательно и приведёт к тому, что она освободит место либералам. Особую роль в этом играет Германия. После скандального разоблачения все партии бундестага за исключением «Альтернативы для Германии» призвали к отказу от сотрудничества с австрийскими «правыми популистами». А это означает изоляцию австрийского правительства, которое пока ещё находится у власти. Ранее в Германии стало известно о возможном сокращении взаимодействия немецкой контрразведки с австрийскими коллегами. Причиной называется повышенный риск утечки информации в Россию. Это удар ниже пояса, так как никаких сведений подобного плана никогда не появлялось. Немцы попросту прибегли к дезинформации.
Не будет преувеличением сказать, что перед выборами в Европарламент консервативные силы Европы подвергаются наказанию за своё неприятие атлантизма. По всей вероятности, это только первый удар. Следующими могут стать итальянская правящая коалиция и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Фото: Reuters
Дмитрий СЕДОВ

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