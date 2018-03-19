Как поссорились Ксения Анатольевна и Алексей Анатольевич

Бюллетени еще порхали в урны на избирательных участках, а либеральные лидеры уже успели устроить новую междусобойную свару. Экс-кандидат в президенты Ксения Собчак приехала в студию программы «Навальный LIVE» с предложением о дальнейшем сотрудничестве к Алексею Навальному, который так и не сумел примерить на себя кандидатский статус.

Пройти без приключений в студию Ксении не удалось. По ее словам, охранник не пускал ее и сопровождающих и всячески хамил.

- Ксения, я слышал, что тебя там даже били на входе, - приветствовал Собчак Навальный. - Но ты цела, я рад этому, и что ты нашла для нас время.

- К вам сложнее прорваться, чем к Путину, - парировала Собчак и предложила провести эфир вместе с ней.

- Если ты настаиваешь, я согласен, - вздохнул Навальный. - Хотя технически это и не предусмотрено.

Как чувствовал, что добром это не кончится.

В прямом эфире Ксения Анатольевна предложила Навальному объединить усилия ради демократии и победы либеральных ценностей. А именно - поддержать создаваемую ею и Дмитрием Гудковым новую политическую «партию перемен». Ведь, как сказала Собчак, их «объединяют одни ценности».

- Я знаю твой настрой. Но есть главные цели, которые нас объединяют. Они важнее, чем наши противоречия. Власть поступила с тобой очень несправедливо. Но я предлагаю ради наших избирателей после этих выборов сесть за стол переговоров и объединиться, - напрямую предложила Собчак.

И Алексею, да и всем остальным, наверное, сразу стало понятно, что партия будет иметь своим первым лицом не его, а как раз Ксению Анатольевну. Что у него за спиной? Невнятные ролики, стухший авторитет, две судимости с условным наказанием и выборная кампания в мэры Москвы, которая ему была и не собо нужна. А вот у Ксении Анатольевны кампания по выборам президента России. И явно - она займет в этом забеге очень даже не последнее место, может, даже в первой половине списка окажется.

Поэтому Алексей не стал разводить дипломатию, а взял пример с Бориса Джонсона и британского министра обороны.

- Если ты думаешь, что поскольку ты сказала все эти ритуальные фразы - Выв знаете, друзья, разобщенность это не очень хорошо, демократы должны объединиться - то я поверю во всю эту ложь, то ответ - нет, - Навальный даже изобразил руками какую-то сферическую фигуру. - И я не собираюсь плести тут какие-то кружева.

- Это была не несправедливость, а чудовищная махинация, и ты участвовала в этой махинации, чтобы срывать наш бойкот, - не смог не выплеснуть свою обиду на Собчак Навальный. - ты, безусловно являешься частью всей этой лживой фальсифицирующей схемы.

Навальный обвинил Собчак, в том, что она оценила нынешние выборы как более честные, у которых есть лишь «маленькие шероховатости» и ехидно поинтересовался, отправила ли она поздравительную телеграмму Путину.

- Алексей, ты неправильно меня цитируешь, - попыталась парировать Собчак. Но не на того напала. Навальный чувствовал себя полным хозяином положения. Перечислив еще несколько претензий, он неожиданно резюмировал.

- Я буду судить тебя, Ксения по делам, а все твои дела отвратительны и абсолютны лицемерны, - припечатал он. - И сколько бы ты ни говорила про общее дело, мы занимаемся разными делами.

Далее стороны углубились в спор о том, насколько оправданны фальсификации со стороны наблюдателей и оппозиции. Поскольку Собчак была против, Навальный театрально воскликнул, имея в виду Собчак: «Уважаемые зрители, смотрите, у нас в студии Элла Памфилова!»

Ксения не раз и не два повторяла, что Навальный мог бы стать ее доверенным лицом и выходить на федеральные телеканалы, и каждый раз навальный закусывал губы от такой перспективе, он начинал что говорить, но Собчак снова перебивала его, закатывая глазки. Дальше собеседники периодически предлагали: «Дайте мне договорить - Нет, дайте мне договорить», - пока, наконец, Навальный не вытащил и не бросил в лицо упрекавшей его в нежелании объединяться Ксении свой «убойный аргумент».

- Все, что ты говоришь - это грандиозное абсолютное лицемерие, которе даже стыдно слышать, - заявил он. - И ты на этих выборах показала себя чемпионом по лицемерию... ты приехала ко мне домой в два часа ночи за месяц до того, как объявила (о намерении идти на выборы - прим.авт.) и объявила, сидя на моей кухне и распивая чай: «Мне предлагают огромные деньги за выдвижение, и я не знаю, что делать».

- Неправда, это неправда - Ксения так закачала головой, что локоны чуть не слетели с головы. - Ты лжешь. Я сказала совершенно не так. И ты это знаешь, ты лжешь.

- Я знаю, что это чистая правда, - продолжал гнуть Навальный.

- Это вранье - продолжала опровергать Собчак.

Но Навальный был неумолим. Он назвал Ксению Собчак самым непопулярным человеком в стране, наряду с Явлинским, упрекнул ее, что свое кандидатство она использовала для рекламы водки и черной икры вместо борьбы за демократию и навального и припомнил многочисленные другие грехи.

В общем, очередная попытка несистемной оппозиции стать системной и объединиться, чтобы «ух!» опять закончилась выливанием взаимных помоев.

Грустная картина, конечно. Но другой оппозиции у нас для вас нет.