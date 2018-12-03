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Как Порошенко «спасает» Мариуполь и Бердянск от «российской агрессии»

03 декабря 2018, 01:09  •  100 • В мире
Нынешняя киевская власть нагнетает антироссийскую военную истерию, чтобы оправдаться за введение военного положения и попросить денег у Запада
Автор:
Павленко Дмитрий
Пока ведущие мировые лидеры пожимали друг другу руки и обсуждали глобальные и региональные проблемы современности в оперном театре «Колон» Буэнос-Айреса, не значившийся в списке приглашенных украинский «недофюрер» Петр Порошенко нашел еще одно оправдание введенному на половине территории Украины военному положению. Гарант конституции Незалежной усмотрел на российской границе целую армаду войск и военной техники, готовую в любой момент рвануть в сторону Киева и далее на запад.
Выступая перед украинскими военнослужащими на военной базе в Василькове Киевской области, где проходила церемония передачи партии отремонтированной авиационной техники, Порошенко вспомнил о 27-й годовщине референдума о независимости Украины и обвинил Россию в намерении «повернуть колесо истории назад в прошлое».

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