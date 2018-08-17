Как Порошенко решит: Эксперт назвал вероятный план транспортного разрыва между Украиной и Россией

Ранее стало известно, что в Киеве готовят новый провокационный законопроект в отношении России. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о том, что в Незалежной готовятся запретить все пассажирское сообщение с нашей страной.

Есть ли у этого законопроекта реальные перспективы, рассказал в беседе с Царьградом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт полагает, что подобный законопроект в Киеве вряд ли примут. По крайней мере пока не пройдут президентские выборы, поскольку он создаст для избирателей новую проблему, которых и без того в стране немало.

«Ясно, что закон не пройдет, если этого не хочет Порошенко. Поскольку без этой фракции его это невозможно провести, - подчеркнул Погребинский. - А он не захочет, потому что он хочет переизбраться на второй срок».

Политолог добавил, что украинский президент не захочет «дополнительно создавать проблему», поэтому сценарий транспортного разрыва Омеляна он назвал «маловероятным», поскольку «среди избирателей власти масса людей, которые пользуются этими маршрутами».

По словам эксперта, это будет наиболее вероятный план, хотя он не исключил, что до выборов украинская власть «будет делать все возможное для того, чтобы продемонстрировать, какая она антироссийская, как она движется в том направлении».