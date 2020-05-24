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Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
24 мая 2020, 19:55 • 131 • Украина
Украинская наводчица Надежда Савченко дала первое большое интервью программе «Новые русские сенсации». После ареста в 2018 году за подготовку госпереворота на Украине в большой политике Савченко играет роль сбитого летчика. Однако по-прежнему остается важным свидетелем преступлений киевской власти.
Официальное интервью запрещенному на Украине НТВ Надежда Савченко отважилась дать после того, как на прошлой неделе Зеленскому и Порошенко передал горячий привет «узник фрау Меркель» украинский олигарх Александр Онищенко прямо из немецкой тюрьмы. В своей исповеди политический арестант среди прочего рассказал, как вице-президент США Байден шантажировал Порошенко, а тот совершил государственную измену.
Сенсационные заявления Александра Онищенко о сговоре бывшего и нынешнего президентов Украины молниями разлетелись на цитаты по всему миру и задели Надежду Савченко. Для нее Онищенко — товарищ по борьбе, от которого она не отреклась в трудную минуту.
Надежда Савченко: «Я с Александром Онищенко знакома, это сильный человек, это спортсмен, прежде всего, это действительно человек, который достиг успехов в жизни».
С первых же слов наводчица бьет по крепким тылам Порошенко, где аккуратно хранятся сотни миллионов долларов, заработанные на войне по воровской схеме через «Укроборонпром» Гладковского — Свинарчука.
Надежда Савченко: «Это как раз-таки торговля запчастями и закупка запчастей в Российской Федерации во время войны Украины с Россией».
17 октября 2019 года бизнес-партнера Порошенко — Свинарчука задержали в аэропорту Киева при попытке улететь далеко и надолго. Но Пётр Порошенко и в этот раз сумел выскользнуть. После вмешательства Зеленского и Рябошапки — Свинарчука на следующий день отпустили. И дать показания на Порошенко он не успел.
Надежда Савченко: «Нужно понимать, что такая коррупция в Украине и вообще в мире расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей. Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский — все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить».
Свинарчук отскочил от тюрьмы под залог. Кровавый Пастор, по документам Александр Валентинович Турчинов, довоевался до того, что Рада заподозрила его в госизмене. Но ему — хоть бы что. Бывший главарь снайперов на майдане Сергей Пашинский собрал в себе все «лучшее» новой власти: обвинения в кумовстве, драки и подозрения в убийстве. Осенью был арестован, но теперь и он на свободе. И наконец, Петр Алексеевич Порошенко, который тоже до сих пор остается на свободе.
Надежда Савченко: «Вся информация, которая у меня была как у народного депутата Украины, запросы, которые я писала, информация, которую добывала, которую мне рассказывали, всю ее я, соответственно, передавала правоохранительным органам. Я осуществляла депутатский контроль, чтобы расследование проводилось. Конечно же, тема расследования является большой частью государственной тайной Украины, поэтому кроме коррупции, которую мы рассматриваем, я не стану разглашать ничего другого».
«Все уже рассказано до нас — в книге „Петр Пятый“», — добавляет Савченко. Автор — заключенный в немецкой тюрьме бывший соратник Порошенко Александр Онищенко. Сговор бывшего министра экологии Николая Злочевского, Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена там описан в подробностях. Сама Савченко читала этот 200-страничный компромат на экс-главу Украины, находясь в украинской тюрьме, и с книгой в руках позировала на скамье подсудимых.
Надежда Савченко: «Мы понимаем, что это топ-коррупция. Но я считаю, что она должна быть расследована, и мы будем знать правду. Чем быстрее Александр сможет начать говорить без боязни за свою жизнь, тем быстрее мы будем иметь эти расследования».
[media=https://www.youtube.com/watch?v=o79bjB548bI]
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