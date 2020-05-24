Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ • 131 • Украина

Украинская наводчица Надежда Савченко дала первое большое интервью программе «Новые русские сенсации». После ареста в 2018 году за подготовку госпереворота на Украине в большой политике Савченко играет роль сбитого летчика. Однако по-прежнему остается важным свидетелем преступлений киевской власти.



Официальное интервью запрещенному на Украине НТВ Надежда Савченко отважилась дать после того, как на прошлой неделе Зеленскому и Порошенко передал горячий привет «узник фрау Меркель» украинский олигарх Александр Онищенко прямо из немецкой тюрьмы. В своей исповеди политический арестант среди прочего рассказал, как вице-президент США Байден шантажировал Порошенко, а тот совершил государственную измену.



Сенсационные заявления Александра Онищенко о сговоре бывшего и нынешнего президентов Украины молниями разлетелись на цитаты по всему миру и задели Надежду Савченко. Для нее Онищенко — товарищ по борьбе, от которого она не отреклась в трудную минуту.



Надежда Савченко: «Я с Александром Онищенко знакома, это сильный человек, это спортсмен, прежде всего, это действительно человек, который достиг успехов в жизни».



С первых же слов наводчица бьет по крепким тылам Порошенко, где аккуратно хранятся сотни миллионов долларов, заработанные на войне по воровской схеме через «Укроборонпром» Гладковского — Свинарчука.



Надежда Савченко: «Это как раз-таки торговля запчастями и закупка запчастей в Российской Федерации во время войны Украины с Россией».



17 октября 2019 года бизнес-партнера Порошенко — Свинарчука задержали в аэропорту Киева при попытке улететь далеко и надолго. Но Пётр Порошенко и в этот раз сумел выскользнуть. После вмешательства Зеленского и Рябошапки — Свинарчука на следующий день отпустили. И дать показания на Порошенко он не успел.



Надежда Савченко: «Нужно понимать, что такая коррупция в Украине и вообще в мире расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей. Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский — все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить».



Свинарчук отскочил от тюрьмы под залог. Кровавый Пастор, по документам Александр Валентинович Турчинов, довоевался до того, что Рада заподозрила его в госизмене. Но ему — хоть бы что. Бывший главарь снайперов на майдане Сергей Пашинский собрал в себе все «лучшее» новой власти: обвинения в кумовстве, драки и подозрения в убийстве. Осенью был арестован, но теперь и он на свободе. И наконец, Петр Алексеевич Порошенко, который тоже до сих пор остается на свободе.



Надежда Савченко: «Вся информация, которая у меня была как у народного депутата Украины, запросы, которые я писала, информация, которую добывала, которую мне рассказывали, всю ее я, соответственно, передавала правоохранительным органам. Я осуществляла депутатский контроль, чтобы расследование проводилось. Конечно же, тема расследования является большой частью государственной тайной Украины, поэтому кроме коррупции, которую мы рассматриваем, я не стану разглашать ничего другого».



«Все уже рассказано до нас — в книге „Петр Пятый“», — добавляет Савченко. Автор — заключенный в немецкой тюрьме бывший соратник Порошенко Александр Онищенко. Сговор бывшего министра экологии Николая Злочевского, Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена там описан в подробностях. Сама Савченко читала этот 200-страничный компромат на экс-главу Украины, находясь в украинской тюрьме, и с книгой в руках позировала на скамье подсудимых.



Надежда Савченко: «Мы понимаем, что это топ-коррупция. Но я считаю, что она должна быть расследована, и мы будем знать правду. Чем быстрее Александр сможет начать говорить без боязни за свою жизнь, тем быстрее мы будем иметь эти расследования».

[media=https://www.youtube.com/watch?v=o79bjB548bI] Украинская наводчица Надежда Савченко дала первое большое интервью программе «Новые русские сенсации». После ареста в 2018 году за подготовку госпереворота на Украине в большой политике Савченко играет роль сбитого летчика. Однако по-прежнему остается важным свидетелем преступлений киевской власти.Официальное интервью запрещенному на Украине НТВ Надежда Савченко отважилась дать после того, как на прошлой неделе Зеленскому и Порошенко передал горячий привет «узник фрау Меркель» украинский олигарх Александр Онищенко прямо из немецкой тюрьмы. В своей исповеди политический арестант среди прочего рассказал, как вице-президент США Байден шантажировал Порошенко, а тот совершил государственную измену.Сенсационные заявления Александра Онищенко о сговоре бывшего и нынешнего президентов Украины молниями разлетелись на цитаты по всему миру и задели Надежду Савченко. Для нее Онищенко — товарищ по борьбе, от которого она не отреклась в трудную минуту.Надежда Савченко: «Я с Александром Онищенко знакома, это сильный человек, это спортсмен, прежде всего, это действительно человек, который достиг успехов в жизни».С первых же слов наводчица бьет по крепким тылам Порошенко, где аккуратно хранятся сотни миллионов долларов, заработанные на войне по воровской схеме через «Укроборонпром» Гладковского — Свинарчука.Надежда Савченко: «Это как раз-таки торговля запчастями и закупка запчастей в Российской Федерации во время войны Украины с Россией».17 октября 2019 года бизнес-партнера Порошенко — Свинарчука задержали в аэропорту Киева при попытке улететь далеко и надолго. Но Пётр Порошенко и в этот раз сумел выскользнуть. После вмешательства Зеленского и Рябошапки — Свинарчука на следующий день отпустили. И дать показания на Порошенко он не успел.Надежда Савченко: «Нужно понимать, что такая коррупция в Украине и вообще в мире расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей. Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский — все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить».Свинарчук отскочил от тюрьмы под залог. Кровавый Пастор, по документам Александр Валентинович Турчинов, довоевался до того, что Рада заподозрила его в госизмене. Но ему — хоть бы что. Бывший главарь снайперов на майдане Сергей Пашинский собрал в себе все «лучшее» новой власти: обвинения в кумовстве, драки и подозрения в убийстве. Осенью был арестован, но теперь и он на свободе. И наконец, Петр Алексеевич Порошенко, который тоже до сих пор остается на свободе.Надежда Савченко: «Вся информация, которая у меня была как у народного депутата Украины, запросы, которые я писала, информация, которую добывала, которую мне рассказывали, всю ее я, соответственно, передавала правоохранительным органам. Я осуществляла депутатский контроль, чтобы расследование проводилось. Конечно же, тема расследования является большой частью государственной тайной Украины, поэтому кроме коррупции, которую мы рассматриваем, я не стану разглашать ничего другого».«Все уже рассказано до нас — в книге „Петр Пятый“», — добавляет Савченко. Автор — заключенный в немецкой тюрьме бывший соратник Порошенко Александр Онищенко. Сговор бывшего министра экологии Николая Злочевского, Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена там описан в подробностях. Сама Савченко читала этот 200-страничный компромат на экс-главу Украины, находясь в украинской тюрьме, и с книгой в руках позировала на скамье подсудимых.Надежда Савченко: «Мы понимаем, что это топ-коррупция. Но я считаю, что она должна быть расследована, и мы будем знать правду. Чем быстрее Александр сможет начать говорить без боязни за свою жизнь, тем быстрее мы будем иметь эти расследования». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





131 Источник Похожие новости Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову У Зеленского требуют от Донбасса разоружиться и ждать зачистку Мосийчук опубликовал фото с места гибели депутата Давиденко и утверждает, что тот был причастен к масштабным махинациям Пьяный ВСУшник свалился с БТРа прямо под колёса «Урала» Юридическая задача по-украински, или Как убийца становится потерпевшим Новости партнеров