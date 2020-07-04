Как поправки к Конституции повлияют на защиту прав и свобод граждан: в ожидании результатов • 29 • Аналитика

Утверждение поправок к Конституции Российской Федерации в любом случае оставляет открытым вопрос о соблюдении конституционных прав граждан на практике. Обновленный текст основного закона – одно, но будет ли власть ему следовать в действительности, да еще на всех уровнях?





Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году. С тех пор прошло почти тридцать лет, и на всем протяжении этого срока неоднократно поднималась тема нарушения конституционных прав и свобод россиян. Ведь мало того, что именно прописано в Конституции, нужно еще, чтобы эти положения соблюдались на практике, и соблюдались в первую очередь теми, кто должен конституционные права граждан оберегать и защищать: чиновниками, депутатами, судьями, полицейскими, контрразведчиками и так далее.



В новом варианте Конституции РФ прописан приоритет российских законов над теми международными актами, которые расходятся с основным законом нашей страны. Поправка позитивная, если говорить об утверждении суверенитета России в глобальном пространстве, включая защиту политических и экономических интересов государства в международном масштабе.



Однако если спуститься из мира большой политики и международных отношений в реальную жизнь граждан, то в поправке может быть заложен опасный потенциал. Обращение в международные инстанции, вроде того же Европейского суда по правам человека, долгое время было единственной возможностью для россиян опротестовать несправедливые решения отечественных судов. А подобных решений было, к сожалению, немало.



Такая возможность сохранится, но будут ли теперь наши органы правосудия принимать во внимание решения ЕСПЧ по конкретным делам? Сказать более определенно можно будет только тогда, когда появится достаточный пласт судебной практики с обращениями в ЕСПЧ, принятыми решениями и отказами их выполнять на основании поправки к Конституции РФ. То есть, потребуется значительный временной отрезок, чтобы оценить последствия такой поправки для рядовых граждан. Возможность Конституционного суда РФ отменять решения международных инстанций, которые идут (или якобы идут) вразрез с российскими законами, в некоторых случаях способна лишить граждан последней надежды на защиту своих прав.





Например, преступления и злоупотребления, совершенные полицейскими или сотрудниками спецслужб, в некоторых случаях не встречали должной реакции со стороны российских судов и потерпевшим приходилось доходить до ЕСПЧ, и только там добиваться защиты своих нарушенных прав.



Личные права и свободы человека, закрепленные в Конституции РФ, также неоднократно, по мнению многих юристов и общественных деятелей, нарушались в Российской Федерации, в том числе и законодателями. Чего стоит, например, один «пакет Яровой», который вроде бы был принят с благими целями борьбы с террористической и экстремистской деятельностью, однако на практике позволил государству аккумулировать информацию о частной жизни любого человека.



В то же время, в новом варианте Конституции РФ значится:

Правительство Российской Федерации осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики.



Конституционное закрепление поддержки институтов гражданского общества создает правовые предпосылки для более активного участия общественных организаций и инициатив в политической жизни общества. Это большой плюс, так как развитие институтов гражданского общества способствует учету общественного мнения и повышению открытости власти народу. Другой вопрос, будет ли обеспечена поддержка институтов гражданского общества на практике, и кто будет попадать в число «избранных» общественных организаций?



В любом случае, о том, как будут теперь соблюдаться права и свободы российских граждан и станет ли принятие поправок существенным шагом к изменению ситуации, покажет время. Пока нет судебной практики, нет практики работы правоохранительных органов с учетом поправок к Конституции. Будем ожидать первых результатов. Утверждение поправок к Конституции Российской Федерации в любом случае оставляет открытым вопрос о соблюдении конституционных прав граждан на практике. Обновленный текст основного закона – одно, но будет ли власть ему следовать в действительности, да еще на всех уровнях?Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году. С тех пор прошло почти тридцать лет, и на всем протяжении этого срока неоднократно поднималась тема нарушения конституционных прав и свобод россиян. Ведь мало того, что именно прописано в Конституции, нужно еще, чтобы эти положения соблюдались на практике, и соблюдались в первую очередь теми, кто должен конституционные права граждан оберегать и защищать: чиновниками, депутатами, судьями, полицейскими, контрразведчиками и так далее.В новом варианте Конституции РФ прописан приоритет российских законов над теми международными актами, которые расходятся с основным законом нашей страны. Поправка позитивная, если говорить об утверждении суверенитета России в глобальном пространстве, включая защиту политических и экономических интересов государства в международном масштабе.Однако если спуститься из мира большой политики и международных отношений в реальную жизнь граждан, то в поправке может быть заложен опасный потенциал. Обращение в международные инстанции, вроде того же Европейского суда по правам человека, долгое время было единственной возможностью для россиян опротестовать несправедливые решения отечественных судов. А подобных решений было, к сожалению, немало.Такая возможность сохранится, но будут ли теперь наши органы правосудия принимать во внимание решения ЕСПЧ по конкретным делам? Сказать более определенно можно будет только тогда, когда появится достаточный пласт судебной практики с обращениями в ЕСПЧ, принятыми решениями и отказами их выполнять на основании поправки к Конституции РФ. То есть, потребуется значительный временной отрезок, чтобы оценить последствия такой поправки для рядовых граждан. Возможность Конституционного суда РФ отменять решения международных инстанций, которые идут (или якобы идут) вразрез с российскими законами, в некоторых случаях способна лишить граждан последней надежды на защиту своих прав.Например, преступления и злоупотребления, совершенные полицейскими или сотрудниками спецслужб, в некоторых случаях не встречали должной реакции со стороны российских судов и потерпевшим приходилось доходить до ЕСПЧ, и только там добиваться защиты своих нарушенных прав.Личные права и свободы человека, закрепленные в Конституции РФ, также неоднократно, по мнению многих юристов и общественных деятелей, нарушались в Российской Федерации, в том числе и законодателями. Чего стоит, например, один «пакет Яровой», который вроде бы был принят с благими целями борьбы с террористической и экстремистской деятельностью, однако на практике позволил государству аккумулировать информацию о частной жизни любого человека.В то же время, в новом варианте Конституции РФ значится:Конституционное закрепление поддержки институтов гражданского общества создает правовые предпосылки для более активного участия общественных организаций и инициатив в политической жизни общества. Это большой плюс, так как развитие институтов гражданского общества способствует учету общественного мнения и повышению открытости власти народу. Другой вопрос, будет ли обеспечена поддержка институтов гражданского общества на практике, и кто будет попадать в число «избранных» общественных организаций?В любом случае, о том, как будут теперь соблюдаться права и свободы российских граждан и станет ли принятие поправок существенным шагом к изменению ситуации, покажет время. Пока нет судебной практики, нет практики работы правоохранительных органов с учетом поправок к Конституции. Будем ожидать первых результатов. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





29 Источник Похожие новости Было ваше – стало наше. Венесуэльское золото осталось в Великобритании Получили даже больше: поляки стрясли с "Газпрома" огромную сумму «Отдайте всё…» Отсутствие преемственности как проклятие российской власти 5 лучших снайперов в мировой истории по версии американского издания Готова ли правопреемница СССР взыскать всё, что ей причитается: размышления о поправке Гостеприимная "бойня": все больше натовских солдат на границе России Новости партнеров