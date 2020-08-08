Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом

В интервью для "Комсомольской правды" Столяров рассказал о том, что пранкеры уже проводили псевдооперацию с боевиками "Меджлиса"* (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.).

Он отметил, что боевики обещали захватить Крым и с ними на протяжении месяца вели переговоры якобы представители Министерства внутренних дел Украины, а также от лица Арсена Авакова и Антона Геращенко.

"У нас также были фейковые номера, мы представляли им какие-то документы, обменивались с ними запросами, просьбами и координировали свои действия по захвату полуострова", - поделился он деталями.

По словам Столярова, боевики охотно делились информацией и секретными данными. В определённый момент пранкеры запустили легенду о том, что в Николаеве их в управлении МВД ждёт начальник, который будет вручать им оружие.

Главарь боевиков Ислямов набрал целую группу бойцов, естественно, представил все данные на них. И когда боевики направились "за наградой", пранкеры позвонили в МВД и сообщили, что туда едет группировка экстремистов захватывать здание.

"Там был объявлен план "Перехват", всех этих боевиков задержали", - сказал он.

Таким образом Столяров прокомментировал ситуацию, сложившуюся в связи с задержанием в Минске граждан России.

Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц выдвинул версию об участии СБУ в провокации в Минске. По данным Коца, именно СБУ организовала поездку 33 граждан России в Минск, где они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов РБ. Более того, Коц считает, что "парней использовали втёмную". Военкор представил действительно сенсационные детали произошедшего.

"А теперь сенсация. Билеты для граждан России из Минска в Стамбул покупались в Киеве", - сообщил Коц.