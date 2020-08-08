Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киев...
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Мнени...
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
Главная / Политика

Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом

08 августа 2020, 21:20  •  297 • Политика
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассекретил псевдооперацию по захвату Крыма. Так в беседе с журналистами он прокомментировал задержание русских "наёмников".
В интервью для "Комсомольской правды" Столяров рассказал о том, что пранкеры уже проводили псевдооперацию с боевиками "Меджлиса"* (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.).
Он отметил, что боевики обещали захватить Крым и с ними на протяжении месяца вели переговоры якобы представители Министерства внутренних дел Украины, а также от лица Арсена Авакова и Антона Геращенко.
"У нас также были фейковые номера, мы представляли им какие-то документы, обменивались с ними запросами, просьбами и координировали свои действия по захвату полуострова", - поделился он деталями.
По словам Столярова, боевики охотно делились информацией и секретными данными. В определённый момент пранкеры запустили легенду о том, что в Николаеве их в управлении МВД ждёт начальник, который будет вручать им оружие.
Главарь боевиков Ислямов набрал целую группу бойцов, естественно, представил все данные на них. И когда боевики направились "за наградой", пранкеры позвонили в МВД и сообщили, что туда едет группировка экстремистов захватывать здание.
"Там был объявлен план "Перехват", всех этих боевиков задержали", - сказал он.
Таким образом Столяров прокомментировал ситуацию, сложившуюся в связи с задержанием в Минске граждан России.
Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц выдвинул версию об участии СБУ в провокации в Минске. По данным Коца, именно СБУ организовала поездку 33 граждан России в Минск, где они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов РБ. Более того, Коц считает, что "парней использовали втёмную". Военкор представил действительно сенсационные детали произошедшего.
"А теперь сенсация. Билеты для граждан России из Минска в Стамбул покупались в Киеве", - сообщил Коц.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



297
Источник
Похожие новости
08 августа 2020, 02:05
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
08 августа 2020, 00:15
В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма
08 августа 2020, 00:15
Рядом с Лукашенко есть украинский агент или дурак: Медведев о провокации с 33 "наёмниками из ЧВК"
08 августа 2020, 11:15
Кто выманил "33 богатырей" в Минск: "Консул" связалась с военкором и разрушила украинский план
08 августа 2020, 16:45
Радикалы готовят госпереворот с захватом Крыма. Зеленский не может сопротивляться - эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
04 августа 2020, 02:45
"Панцири" беззащитны перед турками: Зачем Украина объявила русским ЗРПК войну?
05 августа 2020, 15:25
"Расстреливать из атомного оружия!": Тимошенко попыталась попасть на переговоры с русскими
04 августа 2020, 23:50
"У нас все ходы записаны": Симоньян "потопила" Пашиняна снимком в Telegram
06 августа 2020, 06:05
Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами
07 августа 2020, 01:20
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
02 августа 2020, 07:40
"Действуем по обстановке, бабки после митинга": Слита тайная запись с хабаровским провокатором
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.