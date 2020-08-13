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Как попали в Россию без карантина Медведчук и Цепкало – более-менее ясно, но кто помог просочиться бандеровцу Кольченко?

13 августа 2020, 15:00  •  103 • Украина
«Саше Кольченко, бывшему узнику Кремля, киевский суд дал 40 часов за протест под посольством Белоруссии, – сокрушается украинский националист Пётр Шуклинов. – Абсурд!» Но ещё больший абсурд – недавнее появление человека, похожего на Кольченко в Москве, у белорусского посольства. Мелькнув в российской столице, предположительно, в свите Вероники Цепкало, на следующий день Кольченко уже протестовал в Киеве. И вот что примечательно – там его задержали. А из Москвы он уехал, как ни в чём не бывало.
Поговаривают, что Кольченко, в 2015-м осуждённый в России к 10 годам строгого режима по обвинению в терроризме и прошлой осенью выданный Киеву по обмену, мог втихаря обзавестись российским паспортом – как уроженец Симферополя. Если так, то его появление в Москве объяснимо, но, тем не менее, всё же хотелось бы получить какие-то разъяснения – всё-таки обвинение в терроризме с него никто не снимал. Вообще, Кольченко мнится странноватым персонажем – «крымский антифашист», выдающий себя за члена запрещённого в России «Правого сектора**»*, в то время, как в «Правом секторе» всегда отрицали его причастность к организации. Уж не с секретным агентом ли мы имеем дело?! Или в Москве был вообще не Кольченко, а его двойник или кто-то, похожий на Кольченко?
Не менее удивительным было и недавнее появление в Москве Вероники Цепкало, супруги одного из кандидатов в президенты Белоруссии и соратницы другого кандидата – Тихановской. Цепкало приехала в Москву и буквально на другой день попала в объективы телекамер, снимающих у белорусского посольства ход голосования. Внимание, вопрос – если в Россию с территории Белоруссии и муха не пролетит, не пройдя длительные согласования, не говоря уже о карантинных мерах, то как просочилась Цепкало? И как вообще понимать её же объяснения и объяснения её супруга – «Я сейчас в Киеве, был в Москве и Варшаве, сейчас снова в Киев вернулся, жена сейчас в Подмосковье находится»? У семейства Цепкало что, какой-то особый режим перемещения через государственные границы в период пандемии? Ладно ещё Киев с Варшавой, но Москва?!
Впрочем, после недавнего заезда в Крым Виктора Медведчука с супругой Оксаной и в сопровождении свиты из охранников и близких к семейству украинских предпринимателей (числом не менее сотни), которые даже не вспомнили ни про карантин, становится понятно, что закон – не для всех.
*
17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистскими пять украинских националистических организаций: деятельность «Правого сектора», УНА-УНСО, УПА, «Тризуба им. Степана Бандеры» и «Братства» попали в России под запрет.
**
Украинская организация «Правый сектор». Признана экстремистской решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014.

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