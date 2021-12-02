Как помощник президентов Сергей Ястржембский решил защитить свои интересы, но засветил старые связи

Как мы помним, в конце октября депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в багажнике. После чего страну накрыла жесткая волна разборов и разоблачений о порочащих связях оппозиционного политика. В результате ожидаемое перевоплощение Валерия Рашкина из неформального коммунистического лидера в официального руководителя КПРФ не состоялось, и теперь уже признавшему вину горе-охотнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Защищать Валерия Рашкина, после содеянного им, крайне трудно. И почти безнадежно. Но тем не менее защита на помощь тонущему депутату прибыла, и весьма оперативно.

На помощь Рашкину пришел Сергей Ястржембский, интервью которого появилось в ютубканале «Осторожно, Собчак», принадлежащего соответствующей ведущей. Бывший помощник президентов - Бориса Ельцина и Владимира Путина хорошо известен как любитель трофейной охоты (на сленге самих охотников убийство животных ради забавы принято называть нейтральным термином «добыча»). Будучи пропагандистом по профессии и по призванию, Сергей Ястржембский не мог не превратить свое странное для современного человека увлечение в принципиальную позицию и платформу для лоббирования интересов подобных охотников. В данном случае момент попался вполне подходящий. Как говорится, для пиарщика нет плохих новостей, есть лишь инфоповоды. Удивляет лишь та оперативность, с которой в сети появилось большое и программное выступление Ястржембского. Как будто оно лежало и дожидалось своего часа. И лежало довольно долго, с учетом того, что поводом для интервью стала премьера документального фильма «Надежды выстрел», снятого командой Ястржембского с целью еще раз продемонстрировать, что «правильно организованное природопользование меняет к лучшему повседневную жизнь людей». Под правильным природопользованием охотники за трофеями понимают отстрел животных и выставление их на общий показ. Фильм этот снимался с большим временным и географическим размахом - в 15 странах мира на протяжении трех лет. Затем еще около полугода ушло на монтаж. И, наконец, весной этого года был представлен общественности. Точнее сказать, узкому ее кругу, готовому смотреть на это сомнительное зрелище.

Гремучая смесь

Но, как видим, интервью с создателем эпического полотна вышло в ютуб эфир спустя полгода после инфоповода. И вряд ли это было случайностью. И не только из-за сходства сценариев времяпровождения Валерия Рашкина и Сергея Ястржембского.

В своем интервью экс-пресс-секретарь вышел за пределы мира убитых животных и зашел в мир людей, много и обстоятельно говоря о пороках и язвах современного мира. Несправедливого и обреченного на тотальную перезагрузку. Эти высказывания зазвучали в унисон политическим воззрениям репрессированного Рашкина. Но любитель добычи пошел дальше. Он на полном серьезе выступил с инициативой ограничивать популяцию тех, кто не вписался в строительство светлого будущего. Мирными способами, конечно.

С учетом реального опыта по ограничению популяции животных это пожелание прозвучало зловеще. Гремучая смесь из левых идей, мальтузианства, евгеники, социального дарвинизма с охотничьим ружьем наперевес пахнула тяжелым историческим наследием, последняя волна которого накрыла Россию уже в 1990-е годы.

Тем более зловещим нынешнее обобщение выглядит у Сергея Ястржембского, архетипа той эпохи. Он и сейчас особо не изменился.

Проживающий в основном в Италии российский пропагандист снимает свои фильмы на пожертвования богатых друзей и партнеров, связи с которыми также уходят в глубину веков. Со студенческих времен Ястржембский дружит с Патохом Шодиевым и Алишером Усмановым - людьми, принявшими самое активное участие в становлении транзитной экономики 90-х, оставившей на обочине жизни миллионов «не вписавшихся в новую жизнь граждан». Когда-то очень давно, Усманов жил в квартире у Ястржембского, а потом, уже после отсидки в колонии, организовывал для состоятельных иностранцев охоту в горах Памира. Сейчас офис «Ястребфильма» располагается в бизнес-центре с управляющей компаний корпорации Усманова «Металлоинвест».

Охотник за трофеями

Все 1990-е годы Ястржембский был тесно связан с кланом, для которого было как раз характерно беспрецедентное сочетание социальной демагогии «лужского разлива» и реалий корпоративного капитализма латиноамериканского образца. Последний ориентировался на вывоз ресурсов при поддержке разного рода «эскадронов смерти», функцию которых выполняли бандформирования и различные вариации силовиков. С этим наследием стране приходится иметь дело и сегодня. Тем более есть какая-то ирония в том, что сейчас эти люди финансируют фильмы про гуманитарный отстрел ставших ненужными зверей. На фоне западных интерьеров и чучел убитых животных. Предшественники нынешних «культурных охотников» времен колонизации частенько вывешивали напоказ черепа аборигенов, а потом искренне удивлялись, что Германия приняла эту идею слишком близко к Европе.

В конце 1990-х «группа» практически была на шаг от того, чтобы получить всю полноту власти на федеральном уровне. Но не срослось. Группа сохранила за собой лишь столичный регион, который удерживала еще целое десятилетие. Уход из власти Сергея Ястржембского предшествовал отставкам Юрия Лужкова и Бориса Громова. И это вряд ли оказалось случайным совпадением.

Свои связи экс-пресс-секретарь сохранил уже будучи режиссером и продюсером. И они приносили ему пользу. Так, в 2013 году, пытаясь склонить к участию в проекте по созданию документального фильма о нелегальной торговле слоновой костью большого защитника живой природы Леонардо Ди Каприо, Ястржембский пригласил актера на яхту их общего приятеля, которая находилась в тот момент у побережья французского Сен-Тропе. Сотрудничество так и не сложилось (по вполне понятным причинам), в результате на экран одновременно вышли два фильма на одну и ту же тему.

Другая связка

Рассказывая об этом эпизоде агентству Reuters, Ястржембский назвал имя совместного приятеля. Им оказался Владимир Земцов, которого журналисты агентства назвали олигархом от недвижимости, влиятельным, но не слишком известным в России.

Владимир Земцов действительно владеет солидным портфелем в сфере недвижимости. Судя по переписке менеджеров Sony Pictures, опубликованной на сайте Wikileaks, только в Лондоне Земцову может принадлежать 40 проектов в бизнесе по управлению недвижимости.

В настоящее время Владимир Земцов поданный Бельгии, но в нулевые его имя упоминалось в качестве советника губернатора Московской области Бориса Громова и приятеля всех ключевых людей из его окружения генерал-губернатора. Этот пост Земцов поспешил оставить и переключиться на Лондон, после того как начали крушится все девелоперские проекты в Московской области.

А еще раньше Владимир Земцов был известен совершенно в другом контексте. Карьера человека с таким именем начиналась в начале 90-х в структурах президента Национального фонда спорта Бориса Федорова. Это учреждение благодаря льготам в середине 1990-х поставляло в страну 80-85% ввозимого алкоголя и до 90% импортных сигарет. Для того времени эти возможности были чем-то потрясающим, и Федоров пережил покушение и уголовное преследование, но скоропостижно скончался в 1999 году. Земцов также стал жертвой покушения.

Таким образом источники капитала «бельгийского олигарха» для лондонских проектов вполне очевидны. Тем более интересными выглядят связи этих капиталов с фигурой Сергея Ястржембского. И не только. В списке титров к фильму «Игра цвета слоновой кости» - того самого, съемку которого экс-помощник президентов обсуждал на яхте Земцова, нет упоминания об этом скрытом олигархе. Зато номером один в списке людей, без которых фильм не был бы возможен, фигурирует Сергей Приходько - еще один старый знакомый Ястржембского, который прошел 1990-е, имел очень сложные и странные связи, которые привели к скандалу с Настей Рыбкой. Напомним, Сергей Приходько умер зимой 2021 года. Также весьма скоропостижно. Механизм отбора развернулся против его создателей.