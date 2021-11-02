|
Как помирить Россию и США? Посол рассказал о первом шаге
02 ноября 2021, 22:15 • 130 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, как помирить две страны. Он уже озвучил первый шаг - восстановление нормальной дипломатической работы.
По словам посла, Москва и Вашингтон поддерживают диалог по линии Советов безопасности и МИД, однако отношения между двумя странами всё ещё остаются весьма прохладными.
Антонов подчеркнул, что у России и США есть масса неразрешённых противоречий, которые тянут отношения назад. Это и искусственно созданные визовые проблемы, и похищенная американцами дипсобственность России, которая так и не возвращена, и многое другое.
Начать же восстановление отношений Антонов предлагает с нормализации дипломатической работы.
- заявил посол, обращаясь к участникам встречи "Диалог Форт-Росс".
Отметим, что на фоне американских санкций Россия внесла США в список недружественных стран. Фигурантам данного списка может быть ограничена возможность нанимать граждан России для работы в своих дипломатических представительствах - вплоть до полного запрета.
В ответ США полностью прекратили выдачу виз русским, ссылаясь на нехватку персонала, якобы вызванную этим новым ограничением. Хотя, по словам представителя МИД России Марии Захаровой, США и раньше давали визы очень неохотно. Русским приходилось ждать по 9 месяцев, только чтобы попасть на собеседование в посольство.
Подпишитесь на нас
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 октября 2021, 00:55
|
01 ноября 2021, 02:30
|
29 октября 2021, 17:55
|
28 октября 2021, 12:10
|
29 октября 2021, 02:10
|
28 октября 2021, 05:45
|
30 октября 2021, 01:30