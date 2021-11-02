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Как помирить Россию и США? Посол рассказал о первом шаге

02 ноября 2021, 22:15  •  130 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, как помирить две страны. Он уже озвучил первый шаг - восстановление нормальной дипломатической работы.
По словам посла, Москва и Вашингтон поддерживают диалог по линии Советов безопасности и МИД, однако отношения между двумя странами всё ещё остаются весьма прохладными.
Антонов подчеркнул, что у России и США есть масса неразрешённых противоречий, которые тянут отношения назад. Это и искусственно созданные визовые проблемы, и похищенная американцами дипсобственность России, которая так и не возвращена, и многое другое.
Начать же восстановление отношений Антонов предлагает с нормализации дипломатической работы.
Мы предлагаем позитивную программу действий. В качестве первого шага считаем важным полностью обнулить на взаимной основе все ограничения на дипломатическое присутствие друг друга,
- заявил посол, обращаясь к участникам встречи "Диалог Форт-Росс".
Отметим, что на фоне американских санкций Россия внесла США в список недружественных стран. Фигурантам данного списка может быть ограничена возможность нанимать граждан России для работы в своих дипломатических представительствах - вплоть до полного запрета.
В ответ США полностью прекратили выдачу виз русским, ссылаясь на нехватку персонала, якобы вызванную этим новым ограничением. Хотя, по словам представителя МИД России Марии Захаровой, США и раньше давали визы очень неохотно. Русским приходилось ждать по 9 месяцев, только чтобы попасть на собеседование в посольство.

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