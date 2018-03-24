Как поляки Болгарию «освобождали» • 157 • Аналитика







Если с румынами все ясно – они действительно выступали союзниками России и участвовали в русско-турецкой войне 1877-78 годов, то все остальное звучит странно. Если Радеву так важно было указать национальности русских солдат и офицеров, служивших в Императорской армии, то непонятно, почему он обошел вниманием осетин, татар, мордву, удмуртов, калмыков и другие народы нашей многонациональной страны.





Цель столь странной подачи исторического события очевидна: принизить роль Российской империи и представить дело так, что Болгарию освобождал чуть ли не ЕС.



Но вот если коснуться участия в освобождении поляков, то тут все не так однозначно.



В рапортах казачьих офицеров донских полков Дунайской армии, действовавшей в 1877-78 году против турок, указывалось, что среди убитых их казаками башибузуков обнаруживались тела европейцев. Причем на некоторых даже имелись нательные кресты. Однако это не мешало им участвовать в массовых убийствах болгарских мирных жителей – о чем свидетельствовали «бусы» из человеческих ушей. Эти европейцы – польские добровольцы решившие сражаться против России и православия на стороне турок. Так сказать, «За нашу и вашу свободу!».





Отметим, что башибузуки (буквальный перевод с турецкого - «с неисправной головой», «безбашенный»), - это иррегулярные формирования Османской империи. В силу низкой дисциплины и слабой подготовки, они имели низкую боевую ценность, и не могли противостоять неприятельским войскам. Впрочем, от них это и не требовалось – турки использовали башибузуков, главным образом, для террора против мирного населения и карательных акций. В Болгарии они «прославились» нечеловеческой жестокостью по отношению к мирным жителям, массовыми насилиями и убийствами, осквернением православных храмов и казнями священников.



Впрочем, все это польским добровольцам, вчерашним участникам мятежа 1863 года, было хорошо знакомо. «Набив руку» на белорусских и украинских крестьянах, они не в чем ни уступали своим турецким «братьям по оружию».





Но если среди башибузуков обретались разрозненные рядовые бандиты 1863 года, их известные главари появились перед началом войны в Константинополе. Там собрались такие именитые мятежники, как Мариан Лангевич (Ланги-бей), Теофил Лапинский (Теффик-бей), Владислав Костельский (Сефер-паша), Константин Божецкий (Мустафа Джелаледдин-паша) впоследствии убитый во время карательной операции против черногорских патриотов.



Между прочим, многие польские наемники султана охотно принимали ислам, поскольку настоящей «религией» для них была только ненависть к России.



Усилиями поляков был сформирован Польский легион в Турции (Legion Polski w Turcji), состоящий из двух отделений европейского и азиатского.



Азиатский отряд (в котором состояли такие известные мятежники, как Владислав Яблоновский и Кароль Бжозовский) действовал против Русской Армии на Закавказском фронте, на территории Турецкой Армении, а западный – на Балканах.



Командовал западным отрядом Юзеф Ягман, профессиональный наемник и террорист, о котором стоит сказать особо.



Свою карьеру мятежника и изменника он начал в 1830 году, приняв участие в восстании против России. Затем, нанялся в Польский легион в Венгрии во время венгерского восстания 1848 г. В Крымской войне 1854-1856 г.г. он принимал участие в полку султанских «казаков» в Турции ген. Владислава Замойского (состоявшего главным образом из поляков, и небольшого количества болгар). Принял участие в восстании 1863 г. Ту-160. Стоит ли возобновлять производство?



А затем оказался в турецкой армии в Болгарии, где принял активное участие в жестоком подавлении болгарского апрельского восстания 1877 года (геноцид, развернутый карателями и вынудил Россию начать войну). Был убит в битве под Кизларом, в которой был разгромлен западный отряд Польского легиона.



Польская эмиграция в Константинополе активно работала и с английской резидентурой, получая от неё деньги для антироссийского восстания в Польше.



Помимо этого, получивший от англичан деньги Адам Сапега готовил широкомасштабную диверсию в тылу российской Дунайской армии. Планировалось осуществить рейд силами отряда венгерских и польских добровольцев (1400 венгров и 450 поляков) в Сербию по тылам российских войск. К счастью, этот план не удался.



Уже после поражения Турции, капитан английской армии, Станислав Бауэра де Сент-Клера (по матери - Коссаковский) поднял исламистский мятеж среди помаков – потуреченных болгар, не желавших жить в христианской и свободной Болгарии. Согласно польским источникам, мятежники, одержали пару побед в стычках с тыловыми российскими частями, и надеялись пробиться в Польшу, чтобы там поднять очередное восстание. Но, в конце концов, были рассеяны.



Вот так воевали поляки за «освобождение» Болгарии. Справедливости ради следует сказать, что конкретно против болгар у польских наемников не было ничего, кроме того, что они православные, и их поддерживает Россия. Как говориться, ничего личного.

Можно возразить, что поляки были и в Русской Армии. Но, в отличие от добровольцев в рядах османских войск и башибузуков, они воевали по принуждению, отбывая воинскую повинность.



В силу многочисленных случаев измен, дезертирства и перехода на сторону неприятеля (у имама Шамиля был даже духовой оркестр из польских перебежчиков, развлекавший мюридов мазурками и полонезами) солдат-поляков рассматривали как ненадежных, и старались держать подальше от соприкосновения с неприятелем, на тыловых службах и работах. Так что там с подоходным налогом?



Были в русской армии этнические поляки - сознательные воины, верные присяге своему государю. Некоторые из них достигли высших должностей. Начштаба Дунайской армии Артур Непокойчицкий, Казимир Левицкий, генералы Дмитрий Нагловскогй, Адам Квецинский, Константин Бискупский сражались за освобождение порабощенных славянских народов.



Но в сегодняшней Польше они считаются не воинами-освободителями, а коллаборационистами и национальными предателями. Зато как героев почитают тех, кто вместе с башибузуками резал и насиловал болгарских женщин и детей.



В свете этого «политкорректная» речь Румена Радева не только плевок в сторону освободителей, но и глумление над памятью тысяч болгарских мучеников. Во время празднования 140 годовщины освобождения Болгарии президент этой страны Румен Радев выразил признательность за национальное освобождение румынам, украинцам, белорусам, литовцам, полякам и финнам. По свидетельству свидетелей предыдущих церемоний, такая формулировка используется все последние годы.Если с румынами все ясно – они действительно выступали союзниками России и участвовали в русско-турецкой войне 1877-78 годов, то все остальное звучит странно. Если Радеву так важно было указать национальности русских солдат и офицеров, служивших в Императорской армии, то непонятно, почему он обошел вниманием осетин, татар, мордву, удмуртов, калмыков и другие народы нашей многонациональной страны.Цель столь странной подачи исторического события очевидна: принизить роль Российской империи и представить дело так, что Болгарию освобождал чуть ли не ЕС.Но вот если коснуться участия в освобождении поляков, то тут все не так однозначно.В рапортах казачьих офицеров донских полков Дунайской армии, действовавшей в 1877-78 году против турок, указывалось, что среди убитых их казаками башибузуков обнаруживались тела европейцев. Причем на некоторых даже имелись нательные кресты. Однако это не мешало им участвовать в массовых убийствах болгарских мирных жителей – о чем свидетельствовали «бусы» из человеческих ушей. Эти европейцы – польские добровольцы решившие сражаться против России и православия на стороне турок. Так сказать, «За нашу и вашу свободу!».Отметим, что башибузуки (буквальный перевод с турецкого - «с неисправной головой», «безбашенный»), - это иррегулярные формирования Османской империи. В силу низкой дисциплины и слабой подготовки, они имели низкую боевую ценность, и не могли противостоять неприятельским войскам. Впрочем, от них это и не требовалось – турки использовали башибузуков, главным образом, для террора против мирного населения и карательных акций. В Болгарии они «прославились» нечеловеческой жестокостью по отношению к мирным жителям, массовыми насилиями и убийствами, осквернением православных храмов и казнями священников.Впрочем, все это польским добровольцам, вчерашним участникам мятежа 1863 года, было хорошо знакомо. «Набив руку» на белорусских и украинских крестьянах, они не в чем ни уступали своим турецким «братьям по оружию».Но если среди башибузуков обретались разрозненные рядовые бандиты 1863 года, их известные главари появились перед началом войны в Константинополе. Там собрались такие именитые мятежники, как Мариан Лангевич (Ланги-бей), Теофил Лапинский (Теффик-бей), Владислав Костельский (Сефер-паша), Константин Божецкий (Мустафа Джелаледдин-паша) впоследствии убитый во время карательной операции против черногорских патриотов.Между прочим, многие польские наемники султана охотно принимали ислам, поскольку настоящей «религией» для них была только ненависть к России.Усилиями поляков был сформирован Польский легион в Турции (Legion Polski w Turcji), состоящий из двух отделений европейского и азиатского.Азиатский отряд (в котором состояли такие известные мятежники, как Владислав Яблоновский и Кароль Бжозовский) действовал против Русской Армии на Закавказском фронте, на территории Турецкой Армении, а западный – на Балканах.Командовал западным отрядом Юзеф Ягман, профессиональный наемник и террорист, о котором стоит сказать особо.Свою карьеру мятежника и изменника он начал в 1830 году, приняв участие в восстании против России. Затем, нанялся в Польский легион в Венгрии во время венгерского восстания 1848 г. В Крымской войне 1854-1856 г.г. он принимал участие в полку султанских «казаков» в Турции ген. Владислава Замойского (состоявшего главным образом из поляков, и небольшого количества болгар). Принял участие в восстании 1863 г.А затем оказался в турецкой армии в Болгарии, где принял активное участие в жестоком подавлении болгарского апрельского восстания 1877 года (геноцид, развернутый карателями и вынудил Россию начать войну). Был убит в битве под Кизларом, в которой был разгромлен западный отряд Польского легиона.Польская эмиграция в Константинополе активно работала и с английской резидентурой, получая от неё деньги для антироссийского восстания в Польше.Помимо этого, получивший от англичан деньги Адам Сапега готовил широкомасштабную диверсию в тылу российской Дунайской армии. Планировалось осуществить рейд силами отряда венгерских и польских добровольцев (1400 венгров и 450 поляков) в Сербию по тылам российских войск. К счастью, этот план не удался.Уже после поражения Турции, капитан английской армии, Станислав Бауэра де Сент-Клера (по матери - Коссаковский) поднял исламистский мятеж среди помаков – потуреченных болгар, не желавших жить в христианской и свободной Болгарии. Согласно польским источникам, мятежники, одержали пару побед в стычках с тыловыми российскими частями, и надеялись пробиться в Польшу, чтобы там поднять очередное восстание. Но, в конце концов, были рассеяны.Вот так воевали поляки за «освобождение» Болгарии. Справедливости ради следует сказать, что конкретно против болгар у польских наемников не было ничего, кроме того, что они православные, и их поддерживает Россия. Как говориться, ничего личного.Можно возразить, что поляки были и в Русской Армии. Но, в отличие от добровольцев в рядах османских войск и башибузуков, они воевали по принуждению, отбывая воинскую повинность.В силу многочисленных случаев измен, дезертирства и перехода на сторону неприятеля (у имама Шамиля был даже духовой оркестр из польских перебежчиков, развлекавший мюридов мазурками и полонезами) солдат-поляков рассматривали как ненадежных, и старались держать подальше от соприкосновения с неприятелем, на тыловых службах и работах.Были в русской армии этнические поляки - сознательные воины, верные присяге своему государю. Некоторые из них достигли высших должностей. Начштаба Дунайской армии Артур Непокойчицкий, Казимир Левицкий, генералы Дмитрий Нагловскогй, Адам Квецинский, Константин Бискупский сражались за освобождение порабощенных славянских народов.Но в сегодняшней Польше они считаются не воинами-освободителями, а коллаборационистами и национальными предателями. Зато как героев почитают тех, кто вместе с башибузуками резал и насиловал болгарских женщин и детей.В свете этого «политкорректная» речь Румена Радева не только плевок в сторону освободителей, но и глумление над памятью тысяч болгарских мучеников. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 157 Источник Похожие новости Росгвардия на охране школ: как вам идея? Военные новинки России: есть гиперскорости, но есть ли гиперзвук? Как поляки Болгарию «освобождали»

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