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Как получить зарплату после побега? Солдат выдвинул ультиматум Польше

07 января 2022, 05:55  •  340 • В мире
От Минобороны Польши потребовали выплатить зарплату бежавшему в Белоруссию солдату Чечко.
Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко потребовал от Варшавы свою зарплату. Он написал запрос на имя главы польского военного ведомства с требованием выплатить причитающиеся за декабрь прошлого года и январь нынешнего. Об ультиматуме беглеца сообщил белорусский правозащитный центр "Системная правозащита", который представляет интересы Чечко в республике.
В послании Чечко к министру Мариушу Блащаку говорится, что он не работал последние два месяца, ему отдавали незаконные приказы убивать невинных людей. Впрочем, добавляет солдат, он готов вернуться на работу, "как только прокурор Гааги заключит в тюрьму всех военных преступников, которые заставили меня убивать арабов".
Белорусские правозащитники указали, что послание польского солдата было направлено в Министерство обороны и Генштаб. В случае если беглецу на родине не выплатят деньги, то он будет обращаться в суд Варшавы.
Ранее бежавший в Белоруссию солдат рассказал, что на границе жестоко расправлялись с нелегалами, пытавшимися проникнуть на польскую территорию. Отметим, что после побега солдата в Минске сообщили о готовности предоставить Чечко статус беженца. В Польше солдата обвинили по статье о дезертирстве и объявили в розыск.

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