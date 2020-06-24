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Как получить "путинскую десятку": Президент подписал указ, а Пенсионный фонд опубликовал инструкцию
24 июня 2020, 13:00 • 65 • Политика
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет, а ПФР разъяснил порядок получения дополнительных выплат.
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет, сообщает пресс-служба Кремля. Пенсионный фонд России поспешил дать инструкцию по получению дополнительных выплат. Разъяснения были опубликованы на сайте ПФР.
Речь идёт о дополнительной разовой выплате на детей в июле этого года. Она полагается усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет. Деньги будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до трёх лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей 3-16 лет.
В ПФР отмечают, что родители, оформившие документы на получение помощи, получат июльскую выплату автоматически. Для этого не понадобится ничего дополнительно оформлять. А у тех, кто ещё не успел оформить документы, есть больше трёх месяцев на подачу соответствующего заявления. Документы принимаются до 30 сентября включительно.
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