Как получить "путинскую десятку": Президент подписал указ, а Пенсионный фонд опубликовал инструкцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет, сообщает пресс-служба Кремля. Пенсионный фонд России поспешил дать инструкцию по получению дополнительных выплат. Разъяснения были опубликованы на сайте ПФР.

Речь идёт о дополнительной разовой выплате на детей в июле этого года. Она полагается усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет. Деньги будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до трёх лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей 3-16 лет.

В ПФР отмечают, что родители, оформившие документы на получение помощи, получат июльскую выплату автоматически. Для этого не понадобится ничего дополнительно оформлять. А у тех, кто ещё не успел оформить документы, есть больше трёх месяцев на подачу соответствующего заявления. Документы принимаются до 30 сентября включительно.