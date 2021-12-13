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Как получить QR-код с антителами к коронавирусу в России

13 декабря 2021, 13:10  •  110 • Политика
Татьяна Голикова сообщила, что жители России с антителами к ковиду получат сертификаты переболевших на полгода, с антителами и положительным ПЦР-тестом - на год.
С 1 января 2021 года в России появится возможность подтвердить свой статус переболевшего коронавирусом. О решении рассказала вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Условия получения разные. Если у вас есть антитела к ковиду, то вы вправе получить статус переболевшего на полгода. Если есть и положительный ПЦР-тест, и антитела - срок вашего статуса уже год. Если вы привились иностранной вакциной, значит есть возможность также сдать тест на антитела и получить статус переболевшего на полгода.
Помимо всего прочего, Татьяна Голикова сообщила, что в России выявили уже 16 пациентов с "омикроном". Все они находятся под наблюдением медиков.
Наконец, в своём выступлении Голикова заявила, что QR-коды не нарушают прав человека. Впрочем, как известно, сегодня ночью спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект закона о QR-кодах в транспорте снимается с рассмотрения. Тем временем Голикова уточнила, что имеющие медицинский отвод от прививки будут допускаться в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту - это будет возможность получить QR-код.

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