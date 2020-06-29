Как получить новую выплату в 10 тысяч? Минтруд рассказал об инновационном алгоритме

В Министерстве труда пообещали не вносить никаких изменений в порядок перечисления новых единовременных выплат в 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Речь идёт о выплатах, которые пообещал в качестве помощи семьям с детьми президент России Владимир Путин. Как пояснили в Минтруде, для перечисления выплат был создан алгоритм электронного обмена данными. С его помощью более 15 миллионов семей смогли получить полагающиеся им деньги в течение первого дня выплат. А по данным за 28 июня, выплаты получили родители 21 миллиона детей.

"Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты", - сообщает Минтруд.

Подчёркивается, что тем, кто уже оформил документы на первую выплату, вторая выплата будет перечислена автоматически. А у тех, кто ещё не успел этого сделать, есть время до осени.