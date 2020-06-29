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Как получить новую выплату в 10 тысяч? Минтруд рассказал об инновационном алгоритме
29 июня 2020, 09:00 • 66 • Политика
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей. Специальный алгоритм, созданный для перечисления первых выплат, будет задействован вновь, заявили в ведомстве.
В Министерстве труда пообещали не вносить никаких изменений в порядок перечисления новых единовременных выплат в 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.
Речь идёт о выплатах, которые пообещал в качестве помощи семьям с детьми президент России Владимир Путин. Как пояснили в Минтруде, для перечисления выплат был создан алгоритм электронного обмена данными. С его помощью более 15 миллионов семей смогли получить полагающиеся им деньги в течение первого дня выплат. А по данным за 28 июня, выплаты получили родители 21 миллиона детей.
Подчёркивается, что тем, кто уже оформил документы на первую выплату, вторая выплата будет перечислена автоматически. А у тех, кто ещё не успел этого сделать, есть время до осени.
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