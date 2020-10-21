|
Как получить налоговый вычет за спорт: Депутат Госдумы раскрыл примерную схему
21 октября 2020, 13:45 • 73 • Политика
В России могут ввести налоговый вычет за занятия спортом. Как это будет работать, объяснил депутат Госдумы. "И работодателю, и самому гражданину, который тратит деньги на эти услуги, будут компенсироваться затраты в размере 13%", - сказал парламентарий.
Люди, ведущие здоровый образ жизни, смогут получить налоговый вычет по НДФЛ. Соответствующая инициатива уже рассмотрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Как это будет работать, объяснил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.
По его словам, конкретные механизмы выплаты компенсаций ещё разрабатываются. Однако парламентарий предположил, что если законопроект о налоговом вычете примут, то, скорее всего, именно работодатели, а не физические лица смогут заниматься этим самостоятельно.
Он добавил, что это позволит гражданам России получить более качественную услугу, а заодно и налоговый вычет в качестве бонуса. Кроме того, приблизит правительство к выполнению цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным, - привлечь 70% российских граждан к занятию спортом.
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 октября 2020, 12:25
|
15 октября 2020, 21:05
|
19 октября 2020, 17:45
|
17 октября 2020, 22:35
|
15 октября 2020, 09:10
|
20 октября 2020, 11:10
|
15 октября 2020, 04:35