Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Страшное унижение: США прямо заявляют, что Украина — это их колония
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Главная / Политика

Как получить налоговый вычет за спорт: Депутат Госдумы раскрыл примерную схему

21 октября 2020, 13:45  •  73 • Политика
В России могут ввести налоговый вычет за занятия спортом. Как это будет работать, объяснил депутат Госдумы. "И работодателю, и самому гражданину, который тратит деньги на эти услуги, будут компенсироваться затраты в размере 13%", - сказал парламентарий.
Люди, ведущие здоровый образ жизни, смогут получить налоговый вычет по НДФЛ. Соответствующая инициатива уже рассмотрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Как это будет работать, объяснил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.
По его словам, конкретные механизмы выплаты компенсаций ещё разрабатываются. Однако парламентарий предположил, что если законопроект о налоговом вычете примут, то, скорее всего, именно работодатели, а не физические лица смогут заниматься этим самостоятельно.
"И работодателю, и самому гражданину, который тратит деньги на эти услуги, будут компенсироваться затраты в размере 13%", - сказал Дмитрий Свищёв в беседе с Nation News.
Он добавил, что это позволит гражданам России получить более качественную услугу, а заодно и налоговый вычет в качестве бонуса. Кроме того, приблизит правительство к выполнению цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным, - привлечь 70% российских граждан к занятию спортом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства баз НАТО
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
21 октября 2020, 04:35
Эпоха либеральной гегемонии США закончилась. Сверхдержава-мошенник отказалась от демократии - FA
21 октября 2020, 10:05
"Отпусти меня!": муж Тихановской устроил истерику после внезапного визита Лукашенко
21 октября 2020, 04:35
Если он победит на выборах - рынку нефти грозит крах: Эксперт назвал худший исход выборов в США
21 октября 2020, 00:55
"Скоро приказы будут звучать от новой власти": Тихановская поставила ультиматум силовикам
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства ба...
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
21 октября 2020, 00:55
Россия не позволит Зеленскому сжечь дотла Украину – Червоненко
21 октября 2020, 04:35
Эпоха либеральной гегемонии США закончилась. Сверхдержава-мошенник отказалась от демо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 октября 2020, 12:25
Эрдоган начинает свою операцию: Похоже, Идлиб мы потеряли навсегда
15 октября 2020, 21:05
Показал Украине, что она теряет: Вассерман рассказал о хитром ходе Путина
19 октября 2020, 17:45
Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требуют рассекречивания
17 октября 2020, 22:35
Какие ещё территории потеряет Украина: Эксперт дала Киеву мрачный прогноз на будущее
15 октября 2020, 09:10
Почему Лавров пообещал прекратить общение с европейскими лидерами
20 октября 2020, 11:10
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
15 октября 2020, 04:35
Вот такая она «самая сильная»…
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.