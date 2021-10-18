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Как получить миллион от Путина: В Кремле рассказали о новой программе

18 октября 2021, 17:40  •  44 • Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос о единовременных выплатах в 1 миллион рублей на приобретение жилья жителям ДФО при рождении третьего и последующих детей.
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о единовременных выплатах в 1 миллион рублей на приобретение жилья жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) при рождении третьего и последующих детей. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.
Сообщается, что Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО, прошедшего 2 сентября 2021 года. Среди них было и поручение о выплате.
Отмечается, что получить миллион рублей можно при условии рождения третьего и последующих детей и регистрации новорождённых в органах записи актов гражданского состояния на территории ДФО. Кроме того, выплата должна быть направлена на приобретение жилого помещения на территории ДФО или оплату расходов на его строительство.

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