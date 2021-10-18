|
Как получить миллион от Путина: В Кремле рассказали о новой программе
18 октября 2021, 17:40 • 44 • Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос о единовременных выплатах в 1 миллион рублей на приобретение жилья жителям ДФО при рождении третьего и последующих детей.
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о единовременных выплатах в 1 миллион рублей на приобретение жилья жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) при рождении третьего и последующих детей. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.
Сообщается, что Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО, прошедшего 2 сентября 2021 года. Среди них было и поручение о выплате.
Отмечается, что получить миллион рублей можно при условии рождения третьего и последующих детей и регистрации новорождённых в органах записи актов гражданского состояния на территории ДФО. Кроме того, выплата должна быть направлена на приобретение жилого помещения на территории ДФО или оплату расходов на его строительство.
Подпишитесь на нас
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 октября 2021, 22:05
|
17 октября 2021, 14:50
|
14 октября 2021, 01:05
|
16 октября 2021, 21:55
|
13 октября 2021, 00:35
|
12 октября 2021, 01:50
|
12 октября 2021, 18:45