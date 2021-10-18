Как получить миллион от Путина: В Кремле рассказали о новой программе

Путин поручил рассмотреть вопрос о единовременных выплатах в 1 миллион рублей на приобретение жилья жителям ДФО при рождении третьего и последующих детей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о единовременных выплатах в 1 миллион рублей на приобретение жилья жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) при рождении третьего и последующих детей. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

Сообщается, что Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО, прошедшего 2 сентября 2021 года. Среди них было и поручение о выплате.

Отмечается, что получить миллион рублей можно при условии рождения третьего и последующих детей и регистрации новорождённых в органах записи актов гражданского состояния на территории ДФО. Кроме того, выплата должна быть направлена на приобретение жилого помещения на территории ДФО или оплату расходов на его строительство.