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Как Польша «заняла» часть Чехословакии, поучаствовав в Мюнхенском разделе этой страны вместе с Гитлером. Часть 2

13 мая 2019, 11:09  •  147 • В России

Часть 1

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

Итак, 23 сентября 1938 г. первые группы польских боевиков-диверсантов перешли границу у реки. С Чехословакией. На следующий день подполковник Зых (псевдоним «Дух»), командир легиона «Заользье» отдает приказ: «Диверсионная операция и волнения на территории «Заользья» должны продолжаться, как минимум, еще 6 дней. Следует так распределить количество личного состава и средства боевого отряда, чтобы ежедневно часть людей была задействована (в активных выступлениях)».

Из рапорта командования легиона «Заользье» о ходе действий боевых отрядов:

«23 сентября.

Полувзвод Павелека … в составе 28 человек… наткнулся на пулеметные точки. Отряд начал бой, применив пистолеты и ручные гранаты, и после двухчасовой перестрелки вернулся в Тешен без потерь.

… Дозор Быстржица совершил нападение на пост жандармерии. После перестрелки обе стороны рассеялись и отступили. Данные о потерях отсутствуют. В тот же день были отмечены действия боевых дозоров в Тржиньце, Фриштате, Карвине, Лазах и в районе Богумина.

24 сентября.

Дозор Ковальского совершил нападение на чешскую школу и пивную, занятую Народной гардой и вооруженной автоматическими карабинами. Одновременно были подожжены две чешские хозяйственные постройки. Дозорные использовали гранаты для разрушения пивной… Бой длился около двух часов…

25 сентября.

Дозор Голешного совместно с боевой группой Прухна численностью 13 человек под началом Совы совершили нападение на железнодорожный вокзал во Фриштате, который забросали гранатами. На окраине Фриштата группа натолкнулась на позицию прожекторов, которую забросала гранатами и обстреляла из пистолетов. Среди бойцов четверо раненых, в том числе, Сова и Голешный, контуженный взрывом гранаты… Чешские потери составляют один убитый и 8 раненых, среди которых пулеметный расчет, выведенный из боя.

В Скржечени местный дозор совершил нападение на пост жандармерии. Пять жандармов убиты, количество раненых и собственные потери – неизвестны.

В Карвине патруль атаковал на дороге грузовик с амуницией и оружием. Автомобиль был сожжен… В тот же день были бои в Тржиньце, где была уничтожена фабричная постройка…

Группа бойцов из тешенского взвода в составе 23 человек с проводником под начальством «Рыся» предприняла бросок на Яблонкув… Два жандарма были застрелены и двое тяжело ранены выстрелами из пистолетов в упор в голову…».

В Мюнхене уже вовсю заседали, а на польско-чехословацкой границе в районе Тешена вовсю гремели выстрелы необъявленной войны.

«29 сентября.

В ночь на 29 сентября был отправлен 21 человек в группах по двум различным дорогам… Каждый из бойцов получил пистолет, 100 зарядов (по всей видимости, патронов – прим. авт.), 6 гранат, продовольствие на 2 дня, а также деньги.

Боец Клуц Игнатий и Куфа Юзеф в г. Мосты совершили нападение на дом чеха, чешского солдата и чешскую школу, бросая внутрь гранаты.

Бойцы Хальтофф и Завада совместно с дозорами из Быстржицы совершили нападение на железнодорожную станцию в Быстржице, почтовое отделение, а также разоружили армейский дозор. Во время разоружения второго дозора началась с обеих сторон стрельба…

Боец Кулиг Павел с 3 людьми разоружил в г. Шигла под Яблонкувом чешский отряд, насчитывающий 16 человек, отобрав 14 карабинов, 1 пулемет, 25 гранат, 2 ящика снаряжения и 1 ракетницу».

Всего к участию в диверсионных действиях на территории Чехословакии привлекались 213 человек. Несколько из них были убиты и ранены в ходе нападений. Остальных военная разведка после занятия Польшой Тешенской области трудоустроила на работу по вполне мирным профессиям. Откуда же они взялись изначально, ведь не родились же диверсантами и боевиками?

ОТКУДА ЕСЬМ ПОШЛИ

Это только в «12 стульях» сын турецкоподанного Остап Сулейман и так далее гражданин Бендер создавал тайную организацию «Союз меча и орала» из всего, что попалось под руку. А в деле подготовки будущих диверсантов 2-й отдел Главного штаба Польши (напомню, военная разведка) работал весьма серьезно и основательно.

Записка о создании тайной организации «Резерв молодых поляков за границей» (17 марта 1935 г., Варшава): «ни одна из исследованных или сотрудничавших организаций не представляет полноценных возможностей использовать ее для исключительных целей 2 экспозитуры (экспозитуры – это филиалы или, выражаясь современным языком, территориальные управления. 2-я экспозитура 2-го отдела – это Варшавское управление военной разведки Польши – прим. авт.) …

Начальник 2-й экспозитуры капитан Харашкевич … проявил инициативу в создании организации, которая объединила бы наиболее ценных индивидуумов из поляков на чужбине… С целью реализации проекта… начальник 2-й экспозитуры обратился с соответствующим предложением к директору Дрыммеру из Консульского департамента МИД, который полностью признал необходимость создания подобного рода организации и взял инициативу в свои руки».

То есть все четко, просто и ясно. Разведка официально обращается к МИД за помощью и тот с готовностью предоставляет свои ресурсы для создания нелегальной тайной структуры. При этом, в полном согласии и с ведома МИД принимается решение, что организация должна:

Быть строго законспирированной как в стране, так и за границей.

Иметь националистический характер и основывать свою идеологию на предпосылках великодержавности…

Быть элитарной, т.е. объединять лишь наиболее ценных индивидуумов и не организовывать массы».

Кстати, Устав будущей тайной структуры разработал не кто-нибудь, а уже знакомый нам, руководивший через три года «восстанием» Анкерштейн, тогда еще, правда, капитан, а не майор.

Все не по-детски. Структура организации, меры конспирации, кандидатский испытательный стаж (менее 4-х недель) перед вступлением в полноценное членство организации, необходимость рекомендаций от заслуживающих доверия товарищей, подготовка резерва организации, система руководства сверху донизу – все продумано. Для молодежи (возраст членов организации от 18 до 35 лет) продуман и такой романтически привлекательный как принесение торжественной клятвы в присутствии старших товарищей по организации.

Для нарушителей правил и Устава предусмотрено 4 вида наказания:

- выговор

- выговор с предупреждением

- исключение

- обезвреживание.

Думаю, вряд ли кому стоит объяснять, что термин «обезвреживание» в данном случае означает такую же акцию, как и описываемую другими специфическими терминами спецслужб: «нейтрализация», «устранение», «компрометация». Степень конспирации была такова, что, как указывалось в одном документе, «лишь майор Зых (тот самый, впоследствии командир легиона «Заользье», тогда еще майор, а не подполковник – прим. авт.) – начальник штаба Корпуса охраны границы и Орский Кароль (псевдоним), имеющий контакт среди польских деятелей по обеим сторонам границы – знают, что организацией польского населения с другой стороны Ользы занимается 2-й отдел Главного штаба».

ИДЕТ ВОЙНА «ГИБРИДНАЯ» …

Если бы Польша готовила просто диверсии на спорной с Чехословакией территории, это был бы один разговор. Но все обстояло гораздо серьезнее. На самом деле спецоперацию по отжиманию Тешенской области можно вполне назвать примером получившей особую популярность в последние годы так называемой «гибридной» войны.

«С целью формирования общественного мнения и проведения соответствующей пропаганды создана организационная структура под названием «Орден рыцарей Пяста», в состав которого вошли известные деятели Силезского воеводства, родом из Заользья и связанные присягой с боевыми отрядами. Впоследствии он вошел в состав Комитета валки за Силезию за Ользой с филиалами по всей Польше», - говорится в одном из польских отчетов по проведению операции «Заользье».

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Причем, создавали Орден имени династии польских князей, правивших Силезией несколько столетий с начала 12-го века, уже в спешке в марте 1938-го. 18 марта на заседании южной секции «Резерва молодых поляков за границей» было решено: «С целью пропаганды и формирования настроений необходимо создать новую легальную гражданскую организацию, которая бы координировала деятельность уже существующих общественных организаций таких, как Комитет помощи полякам в Чехословакии, польский западный союз, Польская военная организация Силезии и т.д. Для овладения настроениями и формирования необходимых лозунгов и осуществления действий внутри этих организаций, а через них на более широкие слои общества, привлечь в «орден» трех влиятельных людей». Это направление работы получило название «сектор А». «А» отвечал за общественно-политическое направление работы. «Сектор Б» охватывал исключительно боевые отряды и группы.

В 1938-м под шумок Польша заняла Тешенскую областьФото: EAST NEWS

Конспирация сохранялась и здесь. Мало того, что люди из секторов «А» и «Б» не пересекались между собой, даже внутри своего сектора общественные авторитеты, ньюсмейкеры, журналисты, популярные доктора и прочие общественно значимые и влиятельные люди не пересекались между собой и знали только своего непосредственного руководителя. А особо доверенные лица из «сектора А» писали листовки и брошюры для проживающих на территории Чехословакии поляков, мобилизуя их на выступления «в нужное время в нужном месте». Впрочем, некоторые журналисты позже стали командирами боевых отрядов.

Но именно они, когда начались диверсии в сентябре 1938-го, постарались разогнать резонансную волну в СМИ. Так, что, судя по отчету о деятельности боевых отрядов, вместе с самими диверсиями весь комплекс активных действий произвел «сильный эффект во всей Силезии и в Праге, вызвал многочисленные статьи в чешской прессе, а также репрессии на территории. Это также оказало деморализующее действие на воинские подразделения». Капитан польской армии Круковский, в частности, докладывал, что именно такую информацию он получал «от дезертиров и от командиров отрядов во время занятия чешской территории польской армией».

Успешная скоротечная и небольшая «гибридная» война. По ее окончании 2-й отдел Главного штаба польской армии подготовил специальное заявление для прессы с объяснением мотивов оккупации Чехословакии, выполненное в стиле «мир – это война, а война – это мир».

ДЕЗА ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА

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«За всей последовательностью шагов чешского правительства, тем спокойствием и пассивностью, с которым чешский народ отнесся к нападению вражеской армии, сокрыта перспектива совместной реализации далеко идущих и широкомасштабных планов, сокрыто упование на успехи политического и материального порядка на совершенно других территориях», - говорилось в этом заявлении, подготовленном спустя полгода после описываемых событий на границе, к 21 марта 1939 года.

Каких же именно планов и на каких территориях? Военная разведка Польши заготовила ответ и на этот вопрос: «После предполагаемой агрессии Третьего рейха против Советской России и ее поражения выступить в роли администраторов, правящих от имени немцев – грядущих покорителей России».

Для тех, кто сразу не понял, в этом же документе в соседнем абзаце было специально повторено: «Чехи, народ по своей натуре не воинственный, но искушенный в политической интриге, выслужили бы себе при немцах на территории России роль германского посредника-управляющего, которому бы возможно разрешили оккупировать определенную часть России для собственного пользования».

Это уже не просто процесс «наведения тени на плетень», а широкомасштабная дезинформация государственного масштаба, призванная отвлечь внимание от замыслов, собственно, самой Польши. Дескать, чехи не потому сдались, что их все предали, а специально договорились с немцами о том, будто им после завоевания Гитлером России дадут оккупировать либо часть СССР самим, либо гитлеровцы допустят их управлять оккупированными территориями от имени Гитлера. А Польша сама никаких подобных планов не имеет и просто вернула себе исторически принадлежащую ей территорию, пользуясь случаем.

Однако и операция «Заользье» была не собственной инициативой 2-го отдела Главного штаба, и другие планы тоже не являлись просто инициативой польских военных, пусть даже и самых высокопоставленных, и спецслужб. Они лишь выполняли приказ. Директивы и пожелания, шедшие с самых верхних эшелонов руководства тогдашней Польши. Но об этом в третьей завершающей части нашего рассказа.

(Окончание следует)

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