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Как Польша подсадила кукловода в Белоруссию: "Двухходовочка, так сказать"

13 августа 2020, 20:30  •  67 • Политика
Политолог Алексей Мартынов рассказал, как Польша подсадила кукловода в Белоруссию. Он выразил мнение, что именно Варшава ответственна за всё происходящее в республике, поскольку именно там проходили подготовку провокаторы, который сейчас бесчинствуют. Также эксперт указал на странность в ситуации с отключением интернета в стране - "Двухходовочка, так сказать".
Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов оценил в комментарии для канала Царьград высказывания польских политиков о якобы причастности России к тому, что разворачивается в настоящее время в Белоруссии.
Ранее депутат Европарламента от Варшавы Яцек Сариуш-Вольский заявил о будто бы угрозе российской интервенции, а возможно, и аннексии и предложил наложить на Москву новый пакет санкций. Его поддержал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Мартынов, однако, выразил уверенность, что именно Варшава является истинным виновником погромов в Белоруссии. Он подчеркнул, что именно там проходили подготовку провокаторы, которые сейчас бесчинствуют в республике.
За то, что происходит сегодня в Белоруссии, ответственность напрямую несёт Польша. С её территории была подготовлена эта попытка государственного переворота, там готовились активисты для массовых беспорядков и, в частности, боевики. Там находится и информационный центр, координирующий все эти события. Я имею в виду агентство Nexta, картинками и новостями которого пользуются все, - подчеркнул политолог.
Он заметил, что при этом польские кукловоды блокируют белорусский информационный поток, чтобы тем самым легче было продвигать свои политические тезисы.
Двухходовочка, так сказать. Чтобы поднять тиражность нового ресурса, нужно было на несколько дней положить интернет. Вот что было сделано. И разговоры о том, что это белорусские власти отключили Сеть - это, мягко говоря, неправда. В том смысле, что это физически не вполне возможно. Те, кто говорят, что можно легко вырубить интернет на территории всей страны одним нажатием кнопки, сильно заблуждаются. В республике он является частью всеобщей Сети. Речь же не о Северной Корее или Китае, которые могут позволить себе иметь такие локальные системы, - подчеркнул собеседник Царьграда.

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