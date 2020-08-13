Как Польша подсадила кукловода в Белоруссию: "Двухходовочка, так сказать"

Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов оценил в комментарии для канала Царьград высказывания польских политиков о якобы причастности России к тому, что разворачивается в настоящее время в Белоруссии.

Ранее депутат Европарламента от Варшавы Яцек Сариуш-Вольский заявил о будто бы угрозе российской интервенции, а возможно, и аннексии и предложил наложить на Москву новый пакет санкций. Его поддержал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Мартынов, однако, выразил уверенность, что именно Варшава является истинным виновником погромов в Белоруссии. Он подчеркнул, что именно там проходили подготовку провокаторы, которые сейчас бесчинствуют в республике.

За то, что происходит сегодня в Белоруссии, ответственность напрямую несёт Польша. С её территории была подготовлена эта попытка государственного переворота, там готовились активисты для массовых беспорядков и, в частности, боевики. Там находится и информационный центр, координирующий все эти события. Я имею в виду агентство Nexta, картинками и новостями которого пользуются все, - подчеркнул политолог.

Он заметил, что при этом польские кукловоды блокируют белорусский информационный поток, чтобы тем самым легче было продвигать свои политические тезисы.