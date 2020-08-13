|
Как Польша подсадила кукловода в Белоруссию: "Двухходовочка, так сказать"
13 августа 2020, 20:30 • 67 • Политика
Политолог Алексей Мартынов рассказал, как Польша подсадила кукловода в Белоруссию. Он выразил мнение, что именно Варшава ответственна за всё происходящее в республике, поскольку именно там проходили подготовку провокаторы, который сейчас бесчинствуют. Также эксперт указал на странность в ситуации с отключением интернета в стране - "Двухходовочка, так сказать".
Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов оценил в комментарии для канала Царьград высказывания польских политиков о якобы причастности России к тому, что разворачивается в настоящее время в Белоруссии.
Ранее депутат Европарламента от Варшавы Яцек Сариуш-Вольский заявил о будто бы угрозе российской интервенции, а возможно, и аннексии и предложил наложить на Москву новый пакет санкций. Его поддержал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Мартынов, однако, выразил уверенность, что именно Варшава является истинным виновником погромов в Белоруссии. Он подчеркнул, что именно там проходили подготовку провокаторы, которые сейчас бесчинствуют в республике.
Он заметил, что при этом польские кукловоды блокируют белорусский информационный поток, чтобы тем самым легче было продвигать свои политические тезисы.
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 августа 2020, 12:20
|
10 августа 2020, 10:00
|
06 августа 2020, 23:30
|
12 августа 2020, 12:25
|
12 августа 2020, 08:45
|
12 августа 2020, 16:05
|
11 августа 2020, 00:40