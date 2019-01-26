Как Польша подготовила Вторую мировую войну

Автор:

Латышев Сергей

Многие сегодня убеждены в том, что виновниками Второй мировой войны являются Гитлер и Сталин, министры иностранных дел которых Риббентроп и Молотов подписали 23 августа 1939 года в Москве Пакт о ненападении. После этого Германия напала на Польшу и развязала Вторую мировую войну, а СССР, дождавшись бегства за границу польского правительства из Варшавы и краха соседнего государства, «захватил» восточные районы Польши, проведя с немцами совместный «парад победы» в Бресте.

Неужели?

Однако историческая правда заключается в другом. После того как Запад позволил нацистам прийти к власти, Германия и Польша, другая западная марионетка, были лучшими друзьями, планировавшими совместное нападение на СССР, к которому могла присоединиться Япония. Поругались немцы и поляки в самый последний момент – когда у англичан и французов, патронов Польши, в марте 1939 года возникли сомнения, что Гитлер вначале пойдёт на восток. Тогда-то Варшаве и была дана команда повернуться против Германии, не имевшей никаких планов военных действий против Польши до 1 апреля 1939 года. Только тогда Гитлер потребовал от своих генералов разработать подразумевавший войну с поляками «План Вайс».

К чему приводит слепая верность «союзникам»

Это пришлось сделать после того как Варшава по указке из Лондона в грубой форме отвергла предложение своих немецких друзей провести переговоры по «Польскому коридору», объявила частичную мобилизацию. Согласно заключённому перед этим соглашению с Англией, поляки были обязаны воевать против Германии, если начнётся англо-германская война, которой Гитлер совершенно не хотел. Подписавшие такое соглашение с Варшавой британцы также нарушили взятые на себя в 1938 году в Мюнхене перед Германией обязательства. У Берлина в этой ситуации выбор был невелик.

Немецкая армия переходит границу с Польшей, которой Лондон и Париж не дали полностью отмобилизовать свою армию, якобы чтобы «не провоцировать» немцев. Фото: www.globallookpress.com

Там задумались о войне с Польшей лишь за несколько месяцев до её начала, не прекращая до последних дней попытки договориться с Варшавой по «Польскому коридору» - о получении сухопутной связи между основной территорией рейха и Восточной Пруссией. Немецкие предложения были весьма скромными, потому что Гитлер хотел сохранить поляков в качестве младших союзников в будущей войне с СССР.

Их можно свести к следующим основным пунктам: 1. Отказ поляков от претензий на немецкий город Данциг. 2. Проведение референдума о том, кому будет принадлежать «коридор» - предоставленный полякам за немецкий счёт выход к Балтийскому морю победителями в Первой мировой войне. Если население этой территории выскажется на плебисците в пользу Германии, поляки получают право свободного транзита, а если в пользу Польши, то такое право получают немцы. При этом в любом случае построенный поляками с нуля недалеко от Данцига порт Гдыня останется польским. Предусматривался также обмен нацменьшинствами. И это всё.