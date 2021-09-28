Как похудеть без вреда для здоровья: Диетолог предупредила об опасных диетах

Диетолог рассказала о правильном соотношении углеводов и белков для здорового похудения. "В рационе около 60% составляют углеводы, 30% составляет жир, 10% уходит на белок", - объяснила специалист.

Популярные высокобелковые диеты, вроде Кета и Дюкан, дают быстрый результата, но могут нанести серьёзный вред организму. Как похудеть без вреда для здоровья, рассказала член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

Она объяснила, что при использовании высокобелковых диет в основном уходит не жир, а вода и мышечная масса. В добавок к этому белок начинает вытеснять полезные элементы. Это грозит болезнями суставов, вплоть до развития подагры, а также камнями в почках.

Мы должны получать больше углеводов, чем белка. В рационе около 60% составляют углеводы, 30% составляет жир, 10% уходит на белок,

- рассказала Наталья Нефедова в беседе с Nation News.

Она добавила, что для баланса углеводов в организме необходимо потреблять цельнозерновые мучные продукты, отдавать предпочтение хорошим крупам, таким как гречка и булгур. Также не следует лишать себя фруктов и овощей.