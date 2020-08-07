Как похоронщики узнают о вашей беде: Эксперт рассказал об утечке личных данных

Минздрав России планирует разработать и запустить базы данных пациентов с кардиологическими заболеваниями и беременных женщин по нацпроекту "Здравоохранение". Идею прокомментировал президент Лиги защиты врачей Семён Гальперин.

По его словам, регистры пациентов существуют во всём мире. Это вполне нормальная практика, которая позволяет держать ситуацию под контролем и понимать, где и в какой помощи нуждаются пациенты. Однако у всего этого есть одно большое "Но". Кто будет владеть доступом к этим базам?

Эксперт напомнил, что прямо сейчас на чёрном рынке можно легко купить базы данных поликлиник, различных медицинских учреждений. Из-за этого людям поступают звонки с предложениями услуг от коммерческих организаций. А похоронные организации и вовсе получают данные напрямую из больниц, отметил специалист.