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Как погасить кризис в Белоруссии? Политолог Казакевич предложил рецепт
25 сентября 2020, 03:20 • 83 • Политика
Политолог Андрей Казакевич назвал условие выхода Белоруссии из кризиса. "Желателен диалог, когда власти начали бы договариваться с народом, чтобы будущая реформа была приемлема хотя бы для 80-90% населения", - считает он.
Чтобы выйти из кризиса, властям Белоруссии необходимо пойти на диалог с народом. Такое мнение высказал директор Института политических исследований "Политическая сфера" доктор политических наук Андрей Казакевич.
Он пояснил, что, для того чтобы будущая конституционная реформа была приемлемой хотя бы для 80-90% населения Белоруссии, крайне желателен диалог между властью и обществом. Однако пока Минск продолжает навязывать гражданам свой сценарий, не оглядываясь ни на Россию, ни на Европу, отмечает эксперт.
Политолог добавил, что идея перевыборов в белорусском обществе также вызывает противоречивую реакцию. Одни видят в этом признак нелегитимности нынешних властей Белоруссии. Другие воспринимают как надежду на стабилизацию ситуации в стране. В любом случае кризис в Белоруссии пока далёк от завершения, резюмировал эксперт.
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