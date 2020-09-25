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Как погасить кризис в Белоруссии? Политолог Казакевич предложил рецепт

25 сентября 2020, 03:20  •  83 • Политика
Политолог Андрей Казакевич назвал условие выхода Белоруссии из кризиса. "Желателен диалог, когда власти начали бы договариваться с народом, чтобы будущая реформа была приемлема хотя бы для 80-90% населения", - считает он.
Чтобы выйти из кризиса, властям Белоруссии необходимо пойти на диалог с народом. Такое мнение высказал директор Института политических исследований "Политическая сфера" доктор политических наук Андрей Казакевич.
Он пояснил, что, для того чтобы будущая конституционная реформа была приемлемой хотя бы для 80-90% населения Белоруссии, крайне желателен диалог между властью и обществом. Однако пока Минск продолжает навязывать гражданам свой сценарий, не оглядываясь ни на Россию, ни на Европу, отмечает эксперт.
"Желателен диалог, когда власти начали бы договариваться с народом, чтобы будущая реформа была приемлема хотя бы для 80-90% населения, чтобы мы развивались по траектории национального единства. Но это сейчас возможно только при внешнем посредничестве других стран", - цитирует Nation News слова Андрея Казакевича.
Политолог добавил, что идея перевыборов в белорусском обществе также вызывает противоречивую реакцию. Одни видят в этом признак нелегитимности нынешних властей Белоруссии. Другие воспринимают как надежду на стабилизацию ситуации в стране. В любом случае кризис в Белоруссии пока далёк от завершения, резюмировал эксперт.

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