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Как подставить НАТО под русские ракеты в Чёрном море: Коммандор ВМС США придумал два варианта

07 ноября 2021, 14:20  •  233 • Политика
Старший лейтенант-коммандор ВМС США Брайан Харрингтон высказался о том, как Соединённые Штаты и НАТО могут противостоять России в Чёрном море. Он высказал две провокационные идеи, одна из которых касалась уловки с обходом Конвенции Монтрё. Фактически же коммандор просто подставляет корабли Альянса под русские ракеты.
В публикации The Hill научный сотрудник по вопросам национальной безопасности Гуверовского института Стэнфордского университета и старший лейтенант-коммандор ВМС США Брайан Харрингтон обратил внимание на то, какая защита стоит в Крыму у России. В том числе напомнил об имеющихся у нашей страны "Бастионе" и "Калибре", обладающих огромной ударной способностью.
Впрочем, это не мешает коммандору строить честолюбивые планы на то, как США и НАТО могли бы противостоять России в Чёрном море. У эксперта на этот счёт возникло два варианта - один другого провокационнее.
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