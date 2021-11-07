Как подставить НАТО под русские ракеты в Чёрном море: Коммандор ВМС США придумал два варианта

Старший лейтенант-коммандор ВМС США Брайан Харрингтон высказался о том, как Соединённые Штаты и НАТО могут противостоять России в Чёрном море. Он высказал две провокационные идеи, одна из которых касалась уловки с обходом Конвенции Монтрё. Фактически же коммандор просто подставляет корабли Альянса под русские ракеты.

В публикации The Hill научный сотрудник по вопросам национальной безопасности Гуверовского института Стэнфордского университета и старший лейтенант-коммандор ВМС США Брайан Харрингтон обратил внимание на то, какая защита стоит в Крыму у России. В том числе напомнил об имеющихся у нашей страны "Бастионе" и "Калибре", обладающих огромной ударной способностью.

Впрочем, это не мешает коммандору строить честолюбивые планы на то, как США и НАТО могли бы противостоять России в Чёрном море. У эксперта на этот счёт возникло два варианта - один другого провокационнее.

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