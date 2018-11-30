Как Подкарпатскую Русь превращают в «Карпатскую Украину»

«Не стыдитесь, русины, языка своего!»

23 ноября украинские СМИ сообщили, что исполнилось 80 лет со времени получения Закарпатьем автономии в составе Чехословакии. В сообщении речь шла о «Карпатской Украине». Однако в принятом в Праге в 1938 году конституционном законе об автономии фигурировало совсем другое название этой земли – Подкарпатская Русь.

Чехословацкий официоз 1938 года: о «Карпатской Украине» ни слова

В этой «ошибке» – целая система. Недаром принадлежащий Порошенко «5 канал» выпустил лживый ролик о «Карпатской Украине» и её «героической» борьбе с захватчиками под рубрикой «Поле битвы: развенчание советских мифов о Второй мировой».

Кому и зачем нужна ложь о «Карпатской Украине»?

С одной стороны, это один из краеугольных камней украинской идеологии: события 1938-1939 годов в Закарпатье должны подтверждать «вековое стремление украинцев к независимости». Здесь одно из звеньев псевдоисторической цепи: Украина-Русь – Гетманщина – УНР – «Карпатская Украина» – «визвольні змагання» ОУН-УПА [организация запрещена в России] – современная незалежная. Соответственно, президент «Карпатской Украины» Августин Волошин занесён в пантеон национальных героев.

С другой стороны, «Карпатская Украина» – это один из инструментов, с помощью которого Киев пытается удержать Закарпатье в покорности. Немногочисленные украинские националисты подняли на щит «Карпатскую Украину» ещё во времена горбачёвской перестройки. А после отрыва УССР от Советского Союза в Закарпатье стали появляться памятники Августину Волошину, его именем стали называть улицы.

В последние годы пропаганда «Карпатской Украины» резко усилилась. Хлопот у Киева много: Закарпатье – сложный, многонациональный регион: здесь живут русины, венгры, румыны. Нередки случаи, когда закарпатские венгры, имеющие паспорта с трезубцем, совершенно не знают украинского языка. Он им и не нужен – все их жизненные интересы сосредоточены внутри своей общины или связаны с соседней Венгрией.

Что касается русинов, Киев категорически отказывается признавать их отдельным народом, считает «этнографической группой» украинцев. Стену непризнания не пробили даже рекомендации Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН, который в 2006 году призвал власти Украины предоставить русинам статус национального меньшинства. Украина и здесь – антагонист Европы: русины, живущие в Венгрии, Чехии, Словакии и Сербии, официально признаны отдельным народом.

В то же время власти в Киеве и Ужгороде повторяют, как заклинание: «В Закарпатье нет сепаратизма». Однако сами прекрасно знают, что сепаратизм есть – при каждом удобном случае местный облсовет вспоминает о референдуме 1991 года, когда большинство населения Закарпатской области проголосовало за автономию. Чтобы держать Закарпатье под контролем, и нужен миф о «Карпатской Украине». Это война за умы людей.

В конце октября в Закарпатье провели фестиваль «Карпатская Украина». Формально его устроила организация «Голосіївська криївка» (криївка – это бандеровский схрон), но проходил фестиваль при полной поддержке властей – информационной и финансовой. Длился он три дня, состоял из концертов, возложения венков, публичных лекций. МИД Венгрии даже рекомендовал своим гражданам, проживающим в Закарпатье, воздержаться от посещения Верецкого перевала, где проходила часть фестивальных мероприятий. Участвовали бойцы добровольческого подразделения «Карпатская сечь» (так именовалось вооружённое формирование «Карпатской Украины»), а апогеем стало массовое исполнение гимна ОУН. Патронировало фестиваль украинское министерство по делам молодёжи.

Фестиваль «Карпатская Украина». Исполняется гимн националистов. dsmsu.gov.ua

Прямое участие в пропаганде «Карпатской Украины» принимает Украинский институт национальной памяти. УИНП сочинил «историческую справку», трактующую события 80-летней давности. Правдивым в этой справке является только то, что в 1919 году Подкарпатская Русь вошла в состав Чехословацкой Республики, а в 1938-м получила автономию. Прочее – это нагромождение откровенной лжи и вопиющих умолчаний.

Так, УИНП «забыл», что в межвоенном Закарпатье самой влиятельной силой были русофильские партии. Именно русофилы возглавили первое автономное правительство края, которым руководил Андрей Бродий, но в справке УИНП этот орган власти облыжно именуется «украинским правительством». Далее сообщается, что Бродий, проводя провенгерский курс, вызвал недовольство украинских политиков и лишился своего поста. На самом же деле Бродия арестовали чешские власти, а за ниточки дёргало германское посольство. Украинские же политики приложили к этому руку в том смысле, что писали на Бродия доносы в Прагу.

Новым премьер-министром Подкарпатской Руси стал Августин Волошин. Политическая судьба этого человека была очень извилистой. Начинал он как провенгерский деятель, потом стал сторонником чехословацкой ориентации, затем сошёлся с украинскими националистами. Об этом, конечно, памятка УИНП умалчивает.

Августин Волошин. territoryterror.org.ua

А главное, умалчивается о том, какую роль в появлении «Карпатской Украины» сыграл нацистский Третий рейх. 80 лет назад Закарпатье посетил английский журналист Майкл Винч, позднее написавший об этом интересную книгу, которую ещё до майдана перевели на украинский (Майкл Вінч. «Одноденна держава: свідчення англійського очевидця про події Карпатської України. К.: Темпора, 2012). В книге рассказывается, в частности, как один из германских дипломатов, работавших в Праге, сообщил Винчу: указание на то, что отказаться от названия «Рутения» (Русь) и выбрать название «Карпатская Украина», дало Волошину германское посольство. А когда англичанин прибыл в Хуст, где заседало «правительство» Волошина, его приняли за подданного рейха и радостно приветствовали возгласами «Хайль Гитлер!».

Кстати, Волошин задумывал концлагеря для политических противников, а «Карпатская сечь» сильно напоминала штурмовые отряды НСДАП, видную роль в ней играл Роман Шухевич. Конец этой пронацистской фанаберии был скорым. Гитлер решил передать Закарпатье Венгрии, 15 марта 1939 года венгерские гонведы перешли границу, и в тот же день в Хусте была провозглашена независимость «Карпатской Украины» под протекторатом Германии. 16 марта сбежал один из начальников «Карпатской сечи» полковник Ефремов, затем в бега ударилось «правительство» во главе с Волошиным. 18 марта всё было кончено, «однодневная держава» прекратила своё существование.

Настоящее Закарпатье радикально отличается от мифа о «Карпатской Украине», подпитываемого Киевом. И украинская идеология в Закарпатье буксует. Из поколения в поколение здесь передаётся предание о том, что «при чехах было лучше».

Фестиваль русинской музыки в Закарпатье. vynohradiv.info