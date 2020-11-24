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Как победить Россию: Украине продают 7 шагов, обещая "войну будущего"

24 ноября 2020, 22:00  •  82 • Политика
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимир Горбулин написал и продаёт книгу, в которой сформулированы семь шагов "войны будущего" для Украины. По пунктам автор разложил свои фантазии о том, как победить Россию.
Первый шаг, который предлагает Горбулин, - осознание властями факта, что Генштаб готовится совсем не к той войне, которая будет. Технологический скачок, приведший к использованию беспилотников, и прочие инновации, включая системы искусственного интеллекта, - за всем этим Украина просто не успевает. Автор считает, что нужно перевооружать армию, автоматизировать и роботизировать её.
Дальше он полагает, что нужно чётко идентифицировать врага и найти его слабые места. Для этого потребуется "отшлифовать национальную идею всеобщего сопротивления" и принять новую военную доктрину. В книге говорится, что первые подвижки уже есть, а в России якобы наметилось технологическое и политическое ослабление. Среди конкретных действий, по мнению Горбулина, должна быть активная информационная политика, вытеснение РФ с рынков, поиск активных союзников, чтобы создать "антипутинскую коалицию".
В качестве третьего шага прописано создание "действенной системы асимметричного противодействия". Под этим подразумеваются кибератаки, воздействие через СМИ и соцсети, информационно-психологические операции, чем должны заниматься не только спецслужбы, но и гражданские институты, а также общественные организации.
Примерно об этом же говорится и дальше. "Война будущего", считает автор, будет нелинейной, без чёткой линии фронта, без разграничения между "военными" и "гражданскими". По этой причине Горбулин предлагает сделать Украину "враждебной средой для России".
Шестой шаг - развитие армии по новым критериям, которые закручены опять же на технологическом превосходстве и высокотехнологичных системах. Седьмой шаг тесно связан с предыдущим. В строчках автора сквозит сомнение, сможет ли его страна адаптироваться к современным технологиям, трансформироваться.
"Для Украины крайне необходимо начать готовиться к предстоящим войнам как к войнам будущего. <…> Одной из ключевых задач в области развития оборонного потенциала является превращение будущей войны в бессмысленную и безуспешную для агрессора", - в этом автор как раз точно не сомневается, добавляя, что эта самая война случится в "грядущем десятилетии".
Автор Telegram-канала "Расстрельный" иронично подметил, что эти семь шагов из своей книги автор вынужден адаптировать для украинских СМИ и пересказывать им.
"Семь шагов в СМИ - потому что книгу так никто и не прочитал", - говорится в сообщении.
Скриншот: Telegram/@rasstrelny

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