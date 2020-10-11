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Как победить COVID за пару дней: Секреты "космической медицины" разоблачил противник режима

11 октября 2020, 05:15  •  57 • Политика
Ведущий юмористической программы "Жора Жиров против режима" высмеял то, с какой скоростью на Западе вылечили "отравленного" Алексея Навального и заражённого COVID-19 президента США Дональда Трампа. На последнего у врачей ушло всего пару дней. "Секретные технологии восстановления "космической медицины" Запада" разоблачили в эфире "Первого русского".
Телеведущий Царьграда Иван Кондаков, выступающий под псевдонимом в юмористической программе "Жора Жиров против режима", удивился тому, на каких высоких скоростях выздоравливают на Западе пациенты. В эфире нового выпуска он разоблачил "секретные технологии восстановления "космической медицины"
"И вот этим "медицинским экспрессом" воспользовался мой либеральный друг Лёшик Навальный, который за пять недель восстановился от абсолютно неизвестных науке видов химического оружия", - не сдерживает иронии Жора Жиров.
Блогер напомнил о том, что в СМИ активно обсуждалась не только версия отравления Навального, но и банальное обострение панкреатита у оппозиционера.
"Лечение обычного острого панкреатита, согласно "Википедии", занимает 3-6 недель. В то время как Лёшик восстановился за 5 недель, - напоминает ведущий. - Как видно, цифры совсем не совпадают, поэтому это абсолютно другое!"
Жора Жиров также заметил, что буквально недавно "космический уровень" западной медицины подтвердил и президент США Дональд Трамп.
"Как известно, после рэп-батла с другим молодым политиком, Джо Байденом, Трамп неожиданно заболел коронавирусом. Но буквально через пару дней оказалось, что он полностью здоров!"- не сдерживает улыбки блогер.
"Противник режима" не без сарказма заметил, что "эти же секретные технологии восстановления использовались, и не раз" для "зверски избитых режимом либеральных друзей" и даже один раз - "для воскрешения демократического журналиста Аркаши Абрамса Бабченко".

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