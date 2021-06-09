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Как победить бессонницу: Доктор назвала четыре простых правила
09 июня 2021, 02:00 • 99 • Политика
Сомнолог рассказала о действенном способе борьбы с бессонницей. "Если в течение месяца это не срабатывает - нужно однозначно обратиться к врачу", - отметила специалист.
Врач-сомнолог и кандидат медицинских наук София Черкасова назвала четыре причины бессонницы. Также специалист дала четыре действенных совета по избавлению от этой проблемы.
По словам сомнолога, появление бессонницы может быть связано сразу с несколькими факторами. В их число входят образ жизни, заболевания внутренних органов, психическое состояние и даже "бессонница по привычке".
Если человек пьёт много кофе и мало двигается, часто подвержен стрессу, а режим работы неравномерный и сопровождается переутомлением, то это рецепт для появления бессонницы, связанной с образом жизни. К этой же категории относятся проблемы со сном из-за употребления некоторых медикаментов.
Также причиной проблем со сном могут быть заболевания внутренних органов. Речь идёт о проблемах со щитовидной железой, а также дефицитом железа и других витаминов и микроэлементов.
Психическое состояние, по словам врача, также ощутимо влияет на качество сна. Тревожное или депрессивное состояние и постстрессовый синдром могут быть причинами бессонницы.
Также бессонница, как это ни парадоксально, может войти в привычку. Это происходит, если организм мало или сбивчиво спит на протяжении длительного периода времени.
- объяснила врач в беседе с Nation News.
Чтобы избавиться от бессонницы, София Черкасова советует следовать четырём простым правилам. Первое - определить и регулярно поддерживать время и длительность сна. Минимально человеку необходимо 7-8 часов. Этот режим необходимо поддерживать, как в будни, так и в выходные.
Второе - поддерживать физическую активность. Спорт и физические нагрузки благоприятно влияют на сон. Нужно хотя бы 30 минут аэробики и 10 тысяч шагов в день.
Третье - исключить "возбуждающие факторы" во второй половине дня и непосредственно перед сном. Речь идёт об употреблении кофеина и проведении времени за гаджетом за час до сна.
И наконец, четвёртое - обеспечить гигиену спальни. Приятная обстановка в спальной комнате - важный атрибут восстанавливающего и комфортного сна, подчёркивает специалист.
- рекомендует София Черкасова.
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