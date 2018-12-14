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Как по приказу: Еще один задержанный украинский моряк отказался давать показания

14 декабря 2018, 00:24  •  64 • В мире
Задержанный в Керченском проливе при незаконном пересечении российской границы украинский моряк Вячеслав Зинченко отказался давать показания ФСБ, мотивируя это тем, что он считает себя "военнопленным"
Адвокат Николай Полозов, представляющий интересы гражданина Украины Вячеслав Зинченко, заявил, что его подзащитный, который был задержан 25 ноября при незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе, считает себя "военнопленным" и на этом основании, в соответствии с Женевской конвенцией", отказывается от дачи показаний.
По словам Полозова, такое заявление Зинченко сделал в четверг,13 декабря, во время встречи с адвокатом Амине Авамилевой.
Это уже восьмой украинский моряк, объявивший себя "военнопленным". Ранее от показаний на этом же основании отказались семь из 24 арестованных граждан Украины.
Слова адвоката Полозова приводит ТАСС.
В среду, 12 декабря, командир катера ВМС Украины "Бердянск", задержанного 25 ноября в районе Керченского пролива за нарушение государственной границы, потребовал обращаться с ним и его экипажем "как с военнопленными". Об этом сообщил его адвокат.
Напомним, 25 ноября во время движения из Черного моря в Азовское по Керченскому проливу украинские военные корабли "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" грубо нарушили российскую границу.
Суда были задержаны после того, как отказались подчиняться законным требованиям сопровождавших их катеров и кораблей погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ.
Во время задержания российские пограничники были вынуждены применить силу, однако жертв удалось избежать. При осмотре на украинских судах обнаружены не только оружие и боеприпасы, но и приказ "скрытно пройти через Керченский пролив". Расценить это иначе, как указание совершить провокацию, невозможно.

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