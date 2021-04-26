Как Петров и Боширов позволили ЦРУ и МИ-6 исполнить свою давнюю мечту

Скандал между Россией и Чехией набирает обороты. Прага уже объявила персонами нон-грата 18 российских дипломатов и грозится выслать следом оставшихся. Виной всему история семилетней давности с взрывом оружейных складов, которые, как теперь утверждают чехи, подняли на воздух агенты русской военной разведки Мишкин и Чепига, они же Петров и Боширов. В российском МИДе происходящее называют бредом и очередным актом русофобии. А что может быть на самом деле?

Склады в деревне Врбетице, расположенные недалеко от границы Чехии со Словакией и Австрией, взорвались в конце 2014 года. Прежде они использовались чешской армией, однако затем были переданы в аренду компании Imex Group. Сперва 16 октября на воздух взлетел склад № 16. В результате было уничтожено 50 тонн бое­припасов и погибли двое сотрудников Imex Group, а жителей окрестных сёл пришлось эвакуировать. 3 декабря рванул ещё один склад – № 12. На нём хранилось 100 тонн боеприпасов, а также пистолеты-пулемёты. Как сообщал тогда изданию novinky.cz юрист компании, сам по себе взрыв произойти не мог.

Позже стало известно: вооружение, хранившееся на складах, принадлежало фирме Emco болгарского коммерсанта Емельяна Гебрева, которого из-за рода занятий называют новым Виктором Бутом. Как нынче утверждают чешские власти, 13 октября 2014 года в Прагу рейсом «Аэрофлота» из Москвы прибыли некие Руслан Боширов и Александр Петров. Оттуда они отправились в Врбетице, поскольку ранее направили Imex Group электронное письмо с просьбой посетить склады – такое обычно практикуется в интересах покупателей, желающих осмотреть товар перед покупкой. Однако, по свидетельству главы МВД Чешской Республики Яна Гамачека, при посещении складов гости предъявили паспорта на имя гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова. Чем они занимались на складах, неизвестно, однако спустя три дня произошёл взрыв.

Согласно уточнённой позиции чешских властей, организаторы планировали, что взрыв произойдёт в Болгарии, куда Гебрев к тому времени должен был перевезти груз. А предназначался он якобы для вооружённых сил Украины, которые в это время разворачивали операцию в Донбассе и остро нуждались в оружии и боеприпасах. Вот, дескать, что привлекло российскую военную разведку.

Версия выглядит вполне логично. Гебрев действительно занимался поставками оружия, в том числе в Сирию и на Украину – это признали сами чехи. Премьер Андрей Бабиш так и заявил: дескать, русские атаковали не страну, а болгарского торговца, так что считать случившееся актом государственного терроризма не стоит. Правда, Бабиша в Чехии и прежде называли марионеткой Кремля, а теперь прозападные круги и вовсе требуют, чтобы он подал в отставку. И это не одна возможная потеря для Москвы в данной ситуации. Во-первых, уточняют политологи, теперь Чехия откажется от закупки вакцины «Спутник», хотя дело, казалось, уже было на мази. Во-вторых, Прага дала понять, что «Росатом» точно не получит контракт на строительство АЭС «Дукованы». А это, между прочим, вопрос на 6 млрд евро! Впрочем, в реальности ущерб может быть намного больше, причём речь идёт вовсе не об экономике.

Шпионская столица

В своё время ветеран управления внешней разведки КГБ полковник Игорь Прелин объяснял: никогда спецслужбы, делая заявления для общественности, не говорят правду. Кому нужна правда, кроме противника, который внимательно всё проанализирует, сделает выводы и в следующий раз станет действовать осторожнее? Потому для публики всегда придумают какую-то увлекательную историю, которая отвлечёт внимание и скроет главное. Похоже, что и в этом случае мы видим такую же историю, где рассказ о диверсантах, взорвавших склад (семь лет чехи об этом не вспоминали, а теперь вдруг установили виновных и тут же кинулись рассказывать всему миру – не странно ли?), использовался только как повод. Настоящей же задачей была высылка сотрудников российского посольства в Праге.

Что за глупости, скажут скептики, чем могло помешать наше посольство чехам? Что ж, проведём небольшой экскурс в историю. Как рассказывал бывший заместитель начальника аналитического отдела управления внешней разведки КГБ генерал Александр Бартеньев, в середине 60-х годов Запад строил большие планы на выход Чехословакии из зоны советского влияния. В связи с этим в Праге активно работали разведки ФРГ, Британии и США. Им соответственно противостоял КГБ. В итоге Прага превратилась в этакую «шпионскую столицу», какой во время Второй мировой была Женева. Потом закончилась холодная война, Чехия ушла на Запад, но зачем ломать то, что хорошо работало? Прага по-прежнему осталась крупнейшим оперативным узлом разведывательных коммуникаций и связи, только теперь хозяйничать здесь стали американцы и англичане. Именно в Праге располагается крупнейший в Центральной Европе разведцентр ЦРУ и МИ-6, придатком которого, по сути, стали чешские спецслужбы UZSI (ведомство зарубежных связей и информации, занимается внешней разведкой) и BIS (служба безопасности и информации, отвечает за контрразведку). «Чешские спецслужбы в основном состоят из людей, которые проходили стажировку в американском ЦРУ, британской МИ-6 и германской БНД. Руководитель спецслужб стажировался в МИ-6 – думаю, дальнейшие комментарии здесь излишни», – пояснил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв. При этом для ЦРУ и МИ-6 чешские коллеги являются авангардом в работе против России – у них и опыт есть, и русский язык многие знают с детства. Достаточно вспомнить, что советнику Рогозина Ивану Сафронову инкриминируют именно работу на чешскую разведку.

Но и на Лубянке не спешили прощаться с Прагой. Зачем бросать наработанные десятилетиями каналы? И куда перебазироваться? В Варшаву, откровенно смотрящую в рот Лондону? В Софию, одной из первых побежавшую в НАТО? К тому же чем дальше, тем больше интересов в Европе становилось у российской разведки. Так, в 2018 году словацкая газета Hospodárske noviny опубликовала статью под громким заголовком «В Чехии работают около 120 российских дипломатов. Треть из них – шпионы». «Уже давно посольство России в Праге отличает одна черта: это одно из самых больших посольств в Европейском союзе, – говорилось в статье. – Например, в Великобритании, в 6 раз превосходящей Чешскую Республику по численности населения, работают около 80 российских дипломатов, а в Чехии их давно около 120 (а ещё есть штат в Брно и Карловых Варах). Служба BIS предполагает, что как минимум треть из них – сотрудники российских спецслужб».

В BIS не только предполагали – последние годы чехи регулярно заявляли, что посольство РФ является крупным разведывательным центром. Так, в октябре 2019 года глава BIS Михал Коуделка подтвердил, что в Чехии действовала российская агентурная сеть, занимавшаяся проведением кибератак: «Сеть была создана людьми, связанными с российскими спецслужбами, её финансирование осуществлялось посредством посольства РФ в Чехии». А в декабре 2020 года СМИ сообщили, что президент Чехии Милош Земан потребовал от руководства BIS предоставить «поимённый список работающих в стране российских шпионов, а также их информаторов из числа чешских граждан».

Очевидно, что действовали чехи с подачи своих партнёров из Лондона и Вашингтона. Однако если предыдущие попытки блокировать работу резидентуры оказывались неудачными, то теперь, видимо, было решено действовать радикально: выслать дипломатов, среди которых наверняка окажутся и разведчики. Повод был нужен, и он нашёлся.

Фото: (фото: Игорь Шамшин/ТАСС)

Издержки репутации

Конечно, вся эта история очень похожа на провокацию. Правда же, сложно представить, что во всей российской военной разведке есть только два суперагента, которых посылают то Скрипалей травить, то склады взрывать, а больше там никого и не осталось. Однако этот тот самый случай, когда правда как раз никого не интересует. Точно ли они прилетали в Прагу? Настоящие ли эти молдавский и таджикский паспорта, которые демонстрируют чехи, или же это умелая подделка? Недаром уже появились замечания от молдаван и таджиков: мол, на загранпаспорте Таджикистана печать чёрная, а не синяя, а в загранпаспорте Молдовы номер паспорта выполнен перфорацией. Хотя какая теперь разница – цель уже достигнута. Нужна была такая сенсация, чтобы все в неё поверили. И пресловутые Петров с Бошировым, которые уже превратились в мем, для этого подходят идеально. Репутация, знаете ли.

В связи с этим нельзя вновь не поднять вопрос о работе российских спецслужб, которые в последние годы сотрясает один скандал за другим. Тут и пресловутые «шпили-вили» с отравлением Скрипалей, и задержание в апреле 2018 года в Нидерландах группы россиян со шпионской техникой, которых голландская военная разведка MIVD прямо назвала сотрудниками ГРУ. Конечно, без провалов работы не бывает, но давайте вспомним, к примеру, потерпевших неудачу разведчиков из прошлого. Того же Рудольфа Абеля. Даже в ЦРУ отмечали его достоинство и громаднейший профессионализм. Рассказы же о провалах сегодняшних бойцов невидимого фронта выглядят будто юмористические истории. То у одного из задержанных найдут чек на оплату такси, отъезжавшего в аэропорт от здания, где помещается ГУ Генштаба, то выяснится, что простые «торговцы спортивным питанием» получали загранпаспорта одновременно, а в их личной карточке стоит пометка, запрещающая давать о владельце документа какие-либо сведения даже по запросу полиции. Вот и сейчас группа «Беллингкэт» уже рассказала подробности чешских приключений Петрова и Боширова. Дескать, помимо них в операции участвовали ещё четверо сотрудников разведки, а курировал её лично генерал-полковник Андрей Аверьянов, который специально для этого прилетел в Европу. Подождите, а как некая «независимая расследовательская группа» получила эти сведения? Ведь нужен не только доступ к базам данных авиакомпаний и пограничной службы, необходимо ещё знать, кого именно искать. Стало быть, верно говорят, что за «Беллингкэт» стоят британские и американские спецслужбы, используя группу как прикрытие для слива информации? Это ладно, так поступают все спецслужбы – КГБ тоже щедро платил иностранным журналистам, пропихивавшим в газеты нужные статьи.

Конечно, вся эта история очень похожа на провокацию. Правда же, сложно представить, что во всей российской военной разведке есть только два суперагента, которых посылают то Скрипалей травить, то склады взрывать, а больше там никого и не осталось. Но нужна была такая сенсация, чтобы все в неё поверили. И пресловутые Петров с Бошировым, которые уже превратились в мем, для этого подходят идеально

Но каким образом ЦРУ и МИ-6 так хорошо осведомлены о внутренних делах российской разведки? В Ясеневе и на Хорошёвском шоссе работают сплошь олухи, не способные скрыть следы, или же там завёлся свой «агент Цилиндр», сливающий за границу секреты?

КОНКРЕТНО Обвинения чешских властей в целом не звучат так уж нелепо. Давайте говорить прямо и без эмоций: диверсии, убийства и провокации – это обычная часть работы любой разведки испокон веков. Вот и генерал КГБ Юрий Дроздов в своей книге замечал: мол, «святые» в разведке обычно не работают. А уж он знал, о чём говорит: руководил на Лубянке управлением «С», ведавшим работой агентов-нелегалов, а до того занимался подготовкой диверсантов для проведения тайных операций за рубежом. «На территории ряда стран были оборудованы тайники с хранящимся там специальным снаряжением для разведывательно-диверсионной деятельности», – отмечал Дроздов, приоткрывая один из секретов советской спецслужбы. Ещё в 1954 голу, как пишет историк разведки Александр Колпакиди, при Первом главном управлении КГБ СССР был создан 13-й отдел. «Чем конкретно занимались сотрудники 13-го отдела? Их приоритетной задачей был выбор объектов на территории Западной Европы и подготовка их ликвидации, – сообщал Колпакиди. – Операция «Кедр», начатая резидентурой в Оттаве, продолжалась 12 лет, в течение которых была проведена тщательная разведка нефтеперерабатывающих заводов, а также нефте- и газопроводов по всей территории Канады. Каждый объект был сфотографирован под разными углами, у каждого были выявлены слабые места. На мелкомасштабных картах были отмечены наиболее удобные пути подхода к диверсионным объектам и наилучшие пути отхода». Черно-белая война: в США реализуется главный кошмар американцев Таким же образом были определены цели в США, где планировалось взорвать порт Нью-Йорка (операция «Гранит»), и в Европе. Так, в Западной Германии резидентура подготовила проведение «специальных операций» на нефтепроводе Вильгельмсхафен – Весселинг, в хранилищах ГСМ в Вильгельмсхафене и Унтерпфаффенхофене, на транзитной базе НАТО в порту Бремерхафен, а также в корабельных доках в Киле. Для диверсантов была закуплена форма, используемая солдатами бундесвера, лесниками и железнодорожниками, а главное – подготовлены тайники с оружием и радиостанциями. Как рассказывается в книге «Ликвидаторы КГБ», «стандартный набор снаряжения состоял из оборудования для подрыва железнодорожного полотна, мины «Черепаха» в комплекте с тремя зарядами, взрывных устройств для разрушения основных опор столбов линий высоковольтной передачи, 36 метров детонирующего шнура, двух детонаторов «Карандаш» с двухчасовым замедлением». Обо всём этом стало известно благодаря бывшему сотруднику архивного отдела управления внешней разведки КГБ Василию Митрохину, в 90-е вывезшему в Великобританию килограммы скопированных им секретных документов. А задолго до него англичанам о подготовке диверсий сообщил работавший под крышей посольства СССР в Лондоне офицер КГБ Олег Лялин. После этого британцы выслали 105 советских дипломатов, среди которых были сотрудники резидентур КГБ и ГРУ, надолго парализовав работу разведки на территории Великобритании. Ничего не напоминает?

СПРАВКА

Кто такие Петров и Боширов

Фото: (фото: Youtube.com)

В марте 2018 года британские власти заявили, что в Солсбери были отравлены боевым ядом «Новичок» работавший на МИ-6 бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 5 октября Скотленд-Ярд опубликовал фото подозреваемых – Александра Петрова и Руслана Боширова, прилетевших в Лондон из Москвы и дважды с непонятной целью ездивших в Солсбери. Следом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Боширов и Петров являются офицерами военной разведки РФ. Различные СМИ и группа «Беллингкэт» рассказали, что настоящее имя Петрова Александр Мишкин, а Боширова – Анатолий Чепига. Оба они окончили военные вузы и являются офицерами. Кроме того, в открытых источниках нашлось фото Чепиги на Доске почёта, где он представлен как Герой России. Также в 2001 году Чепига получил паспорт, который был выдан ему с местом прописки по адресу военной части ГУ Генштаба.

После того как вопрос о Петрове и Боширове был задан Владимиру Путину, он ответил, что это обычные люди, и предложил им самим рассказать о себе. Вскоре двое мужчин встретились с главой канала РТ Маргаритой Симоньян. Они заявили, что не являются разведчиками, а в Солсбери приезжали посмотреть на шпиль знаменитого собора.

Помимо отравления Скрипалей Петрова и Боширова также подозревали в попытке отравления боевым ядом торговца оружием Емельяна Гебрева в 2015 году.