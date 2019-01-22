Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ПАСЕ старается вернуть Россию в качестве финансового донора — эксперт
Фантастические характеристики новейшего российского оружия (Руслан Осташко)
Порядка 70 тысяч полицейских будут охранять порядок в день выборов на Украине
Багдасаров ЖЕСТКО об украинской элите: "Олигархи ВЫЖИЛИ из ума!" Вечер...
Главная / В мире

Как Петлюра и Петрушевич не поделили «соборную» Украину

22 января 2019, 22:38  •  40 • В мире
22 января на Украине отмечается так называемый «День соборности», установленный в 1999 году в память о подписании «Акта Злуки» между Украинской народной республикой и Западно-Украинской народной республикой. В нынешнем году это событие отмечает вековой юбилей
Автор:
Павленко Дмитрий
К началу 1919 года на территории малороссийских и новороссийских губерний ушедшей в небытие Российской империи царили хаос, анархия и борьба всех против всех. Во многих городах и местечках власть менялась столь часто и стремительно, что тамошние обыватели не успевали отойти от грабежей и погромов одних «хозяев жизни», как им на смену тут же приходили новые. И те и другие испытывали по отношению друг к другу отнюдь не братские чувства, но их роднило и объединяло главное – желание поживиться за чужой счёт. При этом низменные страсти прикрывались, как правило, идеологической шелухой самых различных цветов и оттенков – от борьбы за «вильну самостийну Украину» до желания принести на своих штыках все прелести большевистской или свободно-анархической республики.
Два украинца и три гетмана
В это время на том пространстве ойкумены, которое ныне занимает Украина, вели борьбу за существование сразу три самопровозглашённых государственных образования с таким названием. На самом деле их, конечно, было гораздо больше, ведь почти в каждом уезде сидел и проводил «коньфиксации» с социальными «экскрементами» свой местный «батька Ангел» с амбициями и планами не меньшими, чем у Наполеона или Юлия Цезаря. Однако зачатки государственности и функционирование в том или ином виде соответствующих институций можно было обнаружить лишь у Украинской народной республики (УНР), Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) и Украинской социалистической советской республики (УССР), политическими центрами которых по состоянию на январь 1919 года являлись, соответственно, Киев, Станислав (ныне – Ивано-Франковск) и Харьков.
Во главе УНР стояла так называемая Директория во главе с бывшими деятелями Центральной рады Владимиром Винниченко и головным атаманом Симоном Петлюрой. После поражения Германии в Первой мировой войне, когда стало ясно, что дни зависимой от Берлина «Украинской державы» гетмана Скоропадского сочтены, Петлюра при непосредственной поддержке галицких «сечевых стрельцов» поднял восстание. 14 декабря 1918 года, сломив сопротивление оставшихся лояльными гетману русских офицеров и юнкеров, петлюровцы заняли Киев. Однако с востока уже началось энергичное наступление большевиков, не связанных более условиями «похабного» Брестского мира. Последние также учредили своё «Временное рабоче-крестьянское правительство Украины» во главе с Георгием Пятаковым, которое в начале января 1919 года расположилось в занятом красноармейцами Харькове и предъявило ультиматум Директории с требованием самороспуска.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

40
Источник
Похожие новости
22 января 2019, 00:38
Получить под дых от США: Вассерман о том, что может разбить надежды Токио на мирный договор
22 января 2019, 07:39
«Предстоит долгая и кропотливая работа»: чего ожидать от переговоров Путина и Абэ в Москве
22 января 2019, 12:24
«Устали от постоянных нравоучений Украины»: делегация Киева не вошла в работающий над снятием санкций с РФ комитет ПАСЕ
Загрузка...
22 января 2019, 06:09
В комитете ПАСЕ, отвечающем за снятие санкций с России, не нашлось мест для представителей Украины
22 января 2019, 14:09
Желаемое за действительное: Израиль мог выдать уничтоженный ЗРК 1961 года за современный "Панцирь-С1"
22 января 2019, 12:39
"Газовая принцесса на тайных оффшорных счетах": Экс-нардеп сообщил, откуда у Тимошенко деньги на саморекламу
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
22 января 2019, 06:09
Претендентами на Южный Сахалин и Курилы могут оказаться США и еще 47 стран - мнение э...
22 января 2019, 02:24
«Подтвердили заинтересованность»: как прошёл второй раунд переговоров по транзиту газ...
22 января 2019, 04:09
Украина стягивает войска на границу с Россией, заявили в командовании ВСУ
22 января 2019, 04:09
"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный с...
22 января 2019, 00:39
"Хотите островов? Мы готовы?" Японии могут предложить "нейтральный ста...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2019, 11:39
"Я нужна как материал для обмена": Журналист Елена Бойко откровенно рассказала о своем выдворении - видео
17 января 2019, 18:24
Почему мы не отдаем Украине Януковича, а Елену Бойко отдали?
16 января 2019, 05:09
Он вообще уже никому не президент: Эксперт раскрыл, почему "забастовка" в рядах ВСУ может быть не последней
18 января 2019, 02:39
Не успеем повоевать: в Латвии рассказали о конфликте с Россией
16 января 2019, 11:39
Пограничники РФ не выпускают журналиста Елена Бойко на Украину, где на неё возбуждены уголовные политических дела
19 января 2019, 00:09
2019 – год коренного перелома для России и Мира. Путин что-то задумал?
16 января 2019, 05:09
"Если выберут не тех, страны может не быть": Журналист описал сценарий развала Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.