Как Петлюра и Петрушевич не поделили «соборную» Украину

22 января на Украине отмечается так называемый «День соборности», установленный в 1999 году в память о подписании «Акта Злуки» между Украинской народной республикой и Западно-Украинской народной республикой. В нынешнем году это событие отмечает вековой юбилей

Автор:

Павленко Дмитрий

К началу 1919 года на территории малороссийских и новороссийских губерний ушедшей в небытие Российской империи царили хаос, анархия и борьба всех против всех. Во многих городах и местечках власть менялась столь часто и стремительно, что тамошние обыватели не успевали отойти от грабежей и погромов одних «хозяев жизни», как им на смену тут же приходили новые. И те и другие испытывали по отношению друг к другу отнюдь не братские чувства, но их роднило и объединяло главное – желание поживиться за чужой счёт. При этом низменные страсти прикрывались, как правило, идеологической шелухой самых различных цветов и оттенков – от борьбы за «вильну самостийну Украину» до желания принести на своих штыках все прелести большевистской или свободно-анархической республики.

Два украинца и три гетмана

В это время на том пространстве ойкумены, которое ныне занимает Украина, вели борьбу за существование сразу три самопровозглашённых государственных образования с таким названием. На самом деле их, конечно, было гораздо больше, ведь почти в каждом уезде сидел и проводил «коньфиксации» с социальными «экскрементами» свой местный «батька Ангел» с амбициями и планами не меньшими, чем у Наполеона или Юлия Цезаря. Однако зачатки государственности и функционирование в том или ином виде соответствующих институций можно было обнаружить лишь у Украинской народной республики (УНР), Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) и Украинской социалистической советской республики (УССР), политическими центрами которых по состоянию на январь 1919 года являлись, соответственно, Киев, Станислав (ныне – Ивано-Франковск) и Харьков.

Во главе УНР стояла так называемая Директория во главе с бывшими деятелями Центральной рады Владимиром Винниченко и головным атаманом Симоном Петлюрой. После поражения Германии в Первой мировой войне, когда стало ясно, что дни зависимой от Берлина «Украинской державы» гетмана Скоропадского сочтены, Петлюра при непосредственной поддержке галицких «сечевых стрельцов» поднял восстание. 14 декабря 1918 года, сломив сопротивление оставшихся лояльными гетману русских офицеров и юнкеров, петлюровцы заняли Киев. Однако с востока уже началось энергичное наступление большевиков, не связанных более условиями «похабного» Брестского мира. Последние также учредили своё «Временное рабоче-крестьянское правительство Украины» во главе с Георгием Пятаковым, которое в начале января 1919 года расположилось в занятом красноармейцами Харькове и предъявило ультиматум Директории с требованием самороспуска.