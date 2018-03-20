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Как песок сквозь лайки: глава Facebook потерял более $8 млрд из-за скандала с Cambridge Analytica
20 марта 2018, 20:24 • 51 • В мире
Личное состояние основателя Facebook Марка Цукерберга за последние два дня сократилось почти на 11% ($8,1 млрд) из-за резкого падения акций его компании. Основной причиной таких потрясений стали публикации в западных СМИ новостей о том, что британская Cambridge Analytica тайно собрала данные с более чем 50 млн аккаунтов в соцсети без разрешения их владельцев. Затем эти сведения были якобы использованы для создания таргетированной рекламы, в частности в ходе избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Cambridge Analytica все обвинения отвергает. Сам Цукерберг, объяснений от которого ждут в британском парламенте, в конгрессе США и Европарламенте, пока никак не комментирует ситуацию.
Марк Цукерберг Reuters © Stephen Lam
Первая ласточка
Личное состояние главы Facebook Марка Цукерберга за один день, 19 марта, сократилось на $5 млрд из-за резкого падения акций основанной им компании. При этом сам технологический гигант подешевел на $36,7 млрд. За торговую сессию в понедельник стоимость его ценных бумаг снизилась на 6,77%. 20 марта падение продолжилось и личное состояние Цукерберга, по данным Forbes, упало ещё на $3,1 млрд (до $66,3 млрд) — на момент публикации материала.
Основной причиной такого резкого падения стали публикации в западной прессе новостей о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica тайно собрала данные с более чем 50 млн аккаунтов в соцсети Facebook без разрешения их владельцев. Более того, Cambridge Analytica (CA) обвиняют в том, что на основе созданной ими технологии глубинного анализа данных компания вмешивалась в более чем 200 выборных кампаний по всему миру, включая президентскую гонку 2016 года в США.
Первые публикации на этот счёт появились в американской The New York Times и британском Channel 4 в субботу, 17 марта. В них со ссылкой на бывших сотрудников CA рассказывается, что созданный компанией алгоритм использовался для таргетирования политической рекламы. Тогда же Facebook заблокировала страничку Cambridge Analytica с формулировкой «за нарушение политики неразглашения данных пользователей».
В технологическом гиганте сообщили, что профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения thisisyourdigitallife (занимавшимся составлением психологических портретов пользователей) на Facebook получил доступ к личным данным 270 тыс. человек, после чего ещё в 2015 году передал эту информацию третьим лицам, включая компанию CA. Facebook тогда потребовала удалить все полученные данные, однако лишь недавно выяснилось, что, возможно, не вся полученная информация была уничтожена.
В Cambridge Analytica в ответ заявили, что полностью соблюдают требования Facebook и в настоящий момент находятся в тесном контакте с компанией из-за разгорающегося скандала. В CA пояснили, что действительно используют социальные платформы для проведения внешнего маркетинга, предоставляя созданный контент целевой аудитории.
«В 2014 году мы заключили контракт с компанией (Global Science Research. — RT) под руководством, казалось бы, авторитетного профессора (Александра Когана. — RT) из всемирно известного учреждения для проведения крупномасштабного исследовательского проекта в США», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Global Science Research обязалась получать данные только законным образом, запрашивая информированное согласие каждого респондента. При этом подчёркивается: когда стало ясно, что данные были получены компрометируюшим образом, они все были удалены, о чём было сообщено Facebook.
Там также отметили, что в ходе кампании этого клиента не использовалась личностно таргетированная реклама, о чём в CA заявляли с 2016 года.
Тяжёлая артиллерия
Через несколько дней после первых публикаций британский Channel 4 опубликовал новое расследование, связанное с Cambridge Analytica. Журналист телеканала несколько месяцев работал под прикрытием в конце 2017 — начале 2018 года, выдавая себя за клиента CA, заинтересованного в оказании влияния на выборы в Шри-Ланке.
На распространённых записях скрытой камерой корреспондент беседует с высокопоставленными сотрудниками Cambridge Analytica, включая главу компании Александра Никса, который рассказывает, что в систему работы CA входит и неоднозначная деятельность, включающая сбор компромата, провокационная дача взяток и прочие методы дискредитации политических оппонентов.
Так, управляющий директор компании Марк Тернбулл говорит о том, что сотрудники фирмы могут размещать компрометирующие данные о кандидатах на тех или иных сайтах и на социальных платформах.
В опубликованном материале отмечается, что представители Cambridge Analytica и её партнёров заявляли о своём «участии» в более чем 200 предвыборных кампаниях по всему миру, включая Соединённые Штаты, Аргентину, Индию, Кению, Нигерию и Чехию.
«Недооценил «клиента»
После выхода в эфир расследования Channel 4 пресс-служба Cambridge Analytica оперативно ответила на этот материал. Там опровергли приведённые данные, заявив, что итоговый монтаж репортажа грубо искажает характер разговоров руководства CA и журналиста под прикрытием. По словам представителей компании, во время описания её услуг, псевдо-клиенту было прямо заявлено: «Cambridge Analytica не занимается фейковыми новостями, не создаёт ложных данных, не занимается провокациями... есть компании, которые делают это, но для нас это запретная зона».
В CA добавили, что существует практика подталкивания потенциальных клиентов к формированию неэтичных и незаконных требований. Это делается во избежание создания репутационных рисков. В компании отметили, что именно это произошло с репортёром Channel 4 — после разговоров о возможности коррупционного воздействия на «политических оппонентов» представители CA больше не встречались с ним.
Вместе с тем гендиректор Cambridge Analytica заявил, что недооценил сложившуюся ситуацию.
«Проигрывая эту линию беседы, и отчасти для того, чтобы избавить нашего «клиента» от смущения, мы развили ряд нелепых гипотетических сценариев. Я знаю, как это выглядит, но это не так. Должен решительно заявить, что CA не допускает и не занимается провокациями, взяткодательством или другими ловушками и не использует лживые материалы для каких-либо целей. Я глубоко сожалею о своей роли в этой встрече и уже извинился перед сотрудниками CA. Я должен был распознать, куда потенциальный клиент ведёт разговор, и закончить его раньше», — заявил Александр Никс.
Позднее он рассказал газете The Times, что готов уйти в отставку, чтобы спасти репутацию компании. По словам главы Cambridge Analytica, ситуация, в которой оказалась его фирма, связана с её участием в предвыборной кампании Дональда Трампа.
Кроме того, в CA дали согласие на проведение полной проверки своих систем и серверов, чтобы подтвердить факт полного удаления данных пользователей Facebook, в своё время полученные от Когана.
Стоит отметить, что Cambridge Analytica была основана в 2013 году как филиал британской Strategic Communication Laboratories (SCL Group) для участия в политических кампаниях на территории США. По данным The Washington Post CA только в 2014 году была вовлечена в проведение 44 политических кампаний в США.
Известность к компании пришла в 2016 году, когда британская фирма курировала выдвигавшегося на пост президента от республиканцев Теда Круза. Он был фактически единственным кандидатом от Республиканской партии, составившим конкуренцию Дональду Трампу. После его снятия с президентской гонки в начале мая 2016 года, один из совладельцев Cambridge Analytica Роберт Мерсер выразил поддержку Трампу, которого в итоге избрали 45-м президентом США.
«Недопустимое нарушение прав граждан»
Интересно, что на фоне плотной медийной активности представителей Cambridge Analytica в связи с развивающимся скандалом сам основатель и глава Facebook Марк Цукерберг молчит. С момента публикации первого сообщения о крупных утечках персональных данных он не сделал ни одного официального заявления, на что обратила внимание, например, британская The Guardian.
В связи с разгорающимся скандалом в некоторых СМИ появлялась информация, что свой пост покидает глава Facebook по информационной безопасности Алекс Стэймос, однако он сам опроверг эти данные.
Вместе с тем власти США, Великобритании и ЕС требуют у технологического гиганта объяснений из-за развивающегося скандала. В частности, профильный комитет нижней палаты британского парламента дал Цукербергу неделю (до 26 марта) на то, чтобы предоставить исчерпывающую информацию по этому делу.
О начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytics 17 марта также объявила генпрокурор штата Массачусетс Мора Хили. Также сразу несколько конгрессменов подали запрос на проведение парламентских слушаний с участием Цукерберга.
На этом фоне член нижней палаты парламента Майк Конауэй, курирующий расследование о якобы вмешательстве России в выборы президента США в спецкомитете по разведке, заявил, что он не намерен привлекать каких-либо ещё свидетелей по этому делу и всё ещё рассчитывает закрыть расследование в ближайшее время.
Республиканец назвал настораживающими сообщения о возможном использовании компанией Cambridge Analytica данных Facebook, но подчеркнул, что расследование комитета по разведке завершится в четверг, 22 марта, голосованием об одобрении или неодобрении его выводов.
Ранее Конауэй наряду с другими республиканцами заявлял, что не обнаружили никаких доказательств сговора между Россией и предвыборной кампанией Трампа.
«Рано или поздно некоторые вещи становятся достоянием гласности»
Комментируя развивающийся скандал, возникший между Cambridge Analytica и Facebook, американист и профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с RT призвал не переоценивать влияние, которое окажет на общественное мнение «эта неприглядная история».
«В ней принимали участие три типа людей: люди информированные, неинформированные и те, кто создал все эти проблемы. Информированные обо всех попытках повлиять на общественное мнение прекрасно знали и в Великобритании и в США, особенно в период избирательной компании. Неинформированные делятся на две части: тех, которые хотят в чём-то разобраться и те, которые не хотят. Ну и последняя категория — те, кто создавали проблемы для России, как в Британии, так и в США. И эти люди сейчас сделают всё, чтобы не признавать свои действия или как-то минимизировать последствия. Но рано или поздно некоторые вещи становятся достоянием гласности», — заявил Домрин.
В свою очередь политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак выразил уверенность в том, что, с одной стороны, в мире есть множество компаний, подобных Cambridge Analytica. С другой, полагает эксперт, сама логика вмешательства в чьи-то выборы посредством создания аккаунтов в соцсетях и распространения некоторой информации в «безграничном» интернете — «великая глупость».
«Этот идиотизм достиг уже такой высокой точки, что если дальше следовать подобной логике, то получится какой-то абсурд. Подобных этой компаний можно много накопать в разных точках мира. Но никто копать не будет, они никому не интересны. Вот если бы они были как-то связаны с Россией, вот тогда да: ужас, ужас. Может просто примут к сведению, может и этого не сделают. Здесь просто весь интерес в создании из России абсолютного зла, для которого все средства хороши», — подчеркнул собеседник RT.
Он также выразил уверенность в том, что этот скандал никак не отразится на Дональде Трампе: «Если бы хотели что-то предъявить Трампу, это было бы уже давно сделано».
В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что сам действующий президент США рассказывал, что применял самые передовые технологии в ходе своей предвыборной кампании, а помощь ему оказывали люди во многих странах мира.
На фоне развивающейся истории о возможной утечке конфиденциальных данных с аккаунтов в Facebook пользователи этой социальной сети запустили в Twitter тренд #DeleteFacebook, в рамках которого люди в знак протеста начали удалять или деактивировать свои странички в Facebook.
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