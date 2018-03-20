Как песок сквозь лайки: глава Facebook потерял более $8 млрд из-за скандала с Cambridge Analytica

Личное состояние основателя Facebook Марка Цукерберга за последние два дня сократилось почти на 11% ($8,1 млрд) из-за резкого падения акций его компании. Основной причиной таких потрясений стали публикации в западных СМИ новостей о том, что британская Cambridge Analytica тайно собрала данные с более чем 50 млн аккаунтов в соцсети без разрешения их владельцев. Затем эти сведения были якобы использованы для создания таргетированной рекламы, в частности в ходе избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Cambridge Analytica все обвинения отвергает. Сам Цукерберг, объяснений от которого ждут в британском парламенте, в конгрессе США и Европарламенте, пока никак не комментирует ситуацию.

Первая ласточка

Личное состояние главы Facebook Марка Цукерберга за один день, 19 марта, сократилось на $5 млрд из-за резкого падения акций основанной им компании. При этом сам технологический гигант подешевел на $36,7 млрд. За торговую сессию в понедельник стоимость его ценных бумаг снизилась на 6,77%. 20 марта падение продолжилось и личное состояние Цукерберга, по данным Forbes, упало ещё на $3,1 млрд (до $66,3 млрд) — на момент публикации материала.

Основной причиной такого резкого падения стали публикации в западной прессе новостей о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica тайно собрала данные с более чем 50 млн аккаунтов в соцсети Facebook без разрешения их владельцев. Более того, Cambridge Analytica (CA) обвиняют в том, что на основе созданной ими технологии глубинного анализа данных компания вмешивалась в более чем 200 выборных кампаний по всему миру, включая президентскую гонку 2016 года в США.

Первые публикации на этот счёт появились в американской The New York Times и британском Channel 4 в субботу, 17 марта. В них со ссылкой на бывших сотрудников CA рассказывается, что созданный компанией алгоритм использовался для таргетирования политической рекламы. Тогда же Facebook заблокировала страничку Cambridge Analytica с формулировкой «за нарушение политики неразглашения данных пользователей».

В технологическом гиганте сообщили, что профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения thisisyourdigitallife (занимавшимся составлением психологических портретов пользователей) на Facebook получил доступ к личным данным 270 тыс. человек, после чего ещё в 2015 году передал эту информацию третьим лицам, включая компанию CA. Facebook тогда потребовала удалить все полученные данные, однако лишь недавно выяснилось, что, возможно, не вся полученная информация была уничтожена.

В Cambridge Analytica в ответ заявили, что полностью соблюдают требования Facebook и в настоящий момент находятся в тесном контакте с компанией из-за разгорающегося скандала. В CA пояснили, что действительно используют социальные платформы для проведения внешнего маркетинга, предоставляя созданный контент целевой аудитории.

«В 2014 году мы заключили контракт с компанией (Global Science Research. — RT) под руководством, казалось бы, авторитетного профессора (Александра Когана. — RT) из всемирно известного учреждения для проведения крупномасштабного исследовательского проекта в США», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Global Science Research обязалась получать данные только законным образом, запрашивая информированное согласие каждого респондента. При этом подчёркивается: когда стало ясно, что данные были получены компрометируюшим образом, они все были удалены, о чём было сообщено Facebook.

США проведут воспитательную беседу с Саудовской Аравией из-за России «Данные GSR не использовались Cambridge Analytica в рамках услуг, которые она предоставляла президентской кампании 2016 года Дональда Трампа», — подчеркнули в компании.

Там также отметили, что в ходе кампании этого клиента не использовалась личностно таргетированная реклама, о чём в CA заявляли с 2016 года.

Тяжёлая артиллерия

Через несколько дней после первых публикаций британский Channel 4 опубликовал новое расследование, связанное с Cambridge Analytica. Журналист телеканала несколько месяцев работал под прикрытием в конце 2017 — начале 2018 года, выдавая себя за клиента CA, заинтересованного в оказании влияния на выборы в Шри-Ланке.

На распространённых записях скрытой камерой корреспондент беседует с высокопоставленными сотрудниками Cambridge Analytica, включая главу компании Александра Никса, который рассказывает, что в систему работы CA входит и неоднозначная деятельность, включающая сбор компромата, провокационная дача взяток и прочие методы дискредитации политических оппонентов.

Так, управляющий директор компании Марк Тернбулл говорит о том, что сотрудники фирмы могут размещать компрометирующие данные о кандидатах на тех или иных сайтах и на социальных платформах.

В опубликованном материале отмечается, что представители Cambridge Analytica и её партнёров заявляли о своём «участии» в более чем 200 предвыборных кампаниях по всему миру, включая Соединённые Штаты, Аргентину, Индию, Кению, Нигерию и Чехию.

Автор: Channel 4 News

«Недооценил «клиента»

После выхода в эфир расследования Channel 4 пресс-служба Cambridge Analytica оперативно ответила на этот материал. Там опровергли приведённые данные, заявив, что итоговый монтаж репортажа грубо искажает характер разговоров руководства CA и журналиста под прикрытием. По словам представителей компании, во время описания её услуг, псевдо-клиенту было прямо заявлено: «Cambridge Analytica не занимается фейковыми новостями, не создаёт ложных данных, не занимается провокациями... есть компании, которые делают это, но для нас это запретная зона».

В CA добавили, что существует практика подталкивания потенциальных клиентов к формированию неэтичных и незаконных требований. Это делается во избежание создания репутационных рисков. В компании отметили, что именно это произошло с репортёром Channel 4 — после разговоров о возможности коррупционного воздействия на «политических оппонентов» представители CA больше не встречались с ним.

Вместе с тем гендиректор Cambridge Analytica заявил, что недооценил сложившуюся ситуацию.

«Проигрывая эту линию беседы, и отчасти для того, чтобы избавить нашего «клиента» от смущения, мы развили ряд нелепых гипотетических сценариев. Я знаю, как это выглядит, но это не так. Должен решительно заявить, что CA не допускает и не занимается провокациями, взяткодательством или другими ловушками и не использует лживые материалы для каких-либо целей. Я глубоко сожалею о своей роли в этой встрече и уже извинился перед сотрудниками CA. Я должен был распознать, куда потенциальный клиент ведёт разговор, и закончить его раньше», — заявил Александр Никс.

Позднее он рассказал газете The Times, что готов уйти в отставку, чтобы спасти репутацию компании. По словам главы Cambridge Analytica, ситуация, в которой оказалась его фирма, связана с её участием в предвыборной кампании Дональда Трампа.

«Если вы выигрываете выборы для такого лидера, как Трамп, вы отдаляете от себя 100 млн человек и становитесь дьяволом», — отметил Никс.

Кроме того, в CA дали согласие на проведение полной проверки своих систем и серверов, чтобы подтвердить факт полного удаления данных пользователей Facebook, в своё время полученные от Когана.

Стоит отметить, что Cambridge Analytica была основана в 2013 году как филиал британской Strategic Communication Laboratories (SCL Group) для участия в политических кампаниях на территории США. По данным The Washington Post CA только в 2014 году была вовлечена в проведение 44 политических кампаний в США.

Известность к компании пришла в 2016 году, когда британская фирма курировала выдвигавшегося на пост президента от республиканцев Теда Круза. Он был фактически единственным кандидатом от Республиканской партии, составившим конкуренцию Дональду Трампу. После его снятия с президентской гонки в начале мая 2016 года, один из совладельцев Cambridge Analytica Роберт Мерсер выразил поддержку Трампу, которого в итоге избрали 45-м президентом США.

Дональд Трамп с журналистами после теледебатов

Reuters

«Недопустимое нарушение прав граждан»

Интересно, что на фоне плотной медийной активности представителей Cambridge Analytica в связи с развивающимся скандалом сам основатель и глава Facebook Марк Цукерберг молчит. С момента публикации первого сообщения о крупных утечках персональных данных он не сделал ни одного официального заявления, на что обратила внимание, например, британская The Guardian.

В связи с разгорающимся скандалом в некоторых СМИ появлялась информация, что свой пост покидает глава Facebook по информационной безопасности Алекс Стэймос, однако он сам опроверг эти данные.

Вместе с тем власти США, Великобритании и ЕС требуют у технологического гиганта объяснений из-за развивающегося скандала. В частности, профильный комитет нижней палаты британского парламента дал Цукербергу неделю (до 26 марта) на то, чтобы предоставить исчерпывающую информацию по этому делу.

Чемоданы евро и связи с Каддафи: в чём подозревают задержанного экс-президента Франции Николя Саркози «Информация о том, что Facebook допускал злоупотребления данными пользователей, — это недопустимое нарушение прав наших граждан на конфиденциальность. Европарламент намерен в полной мере расследовать это, призвав цифровые платформы отчитаться»,— заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.

О начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytics 17 марта также объявила генпрокурор штата Массачусетс Мора Хили. Также сразу несколько конгрессменов подали запрос на проведение парламентских слушаний с участием Цукерберга.

На этом фоне член нижней палаты парламента Майк Конауэй, курирующий расследование о якобы вмешательстве России в выборы президента США в спецкомитете по разведке, заявил, что он не намерен привлекать каких-либо ещё свидетелей по этому делу и всё ещё рассчитывает закрыть расследование в ближайшее время.

Республиканец назвал настораживающими сообщения о возможном использовании компанией Cambridge Analytica данных Facebook, но подчеркнул, что расследование комитета по разведке завершится в четверг, 22 марта, голосованием об одобрении или неодобрении его выводов.

Ранее Конауэй наряду с другими республиканцами заявлял, что не обнаружили никаких доказательств сговора между Россией и предвыборной кампанией Трампа.

«Рано или поздно некоторые вещи становятся достоянием гласности»

Комментируя развивающийся скандал, возникший между Cambridge Analytica и Facebook, американист и профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с RT призвал не переоценивать влияние, которое окажет на общественное мнение «эта неприглядная история».

«В ней принимали участие три типа людей: люди информированные, неинформированные и те, кто создал все эти проблемы. Информированные обо всех попытках повлиять на общественное мнение прекрасно знали и в Великобритании и в США, особенно в период избирательной компании. Неинформированные делятся на две части: тех, которые хотят в чём-то разобраться и те, которые не хотят. Ну и последняя категория — те, кто создавали проблемы для России, как в Британии, так и в США. И эти люди сейчас сделают всё, чтобы не признавать свои действия или как-то минимизировать последствия. Но рано или поздно некоторые вещи становятся достоянием гласности», — заявил Домрин.

В свою очередь политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак выразил уверенность в том, что, с одной стороны, в мире есть множество компаний, подобных Cambridge Analytica. С другой, полагает эксперт, сама логика вмешательства в чьи-то выборы посредством создания аккаунтов в соцсетях и распространения некоторой информации в «безграничном» интернете — «великая глупость».

«Этот идиотизм достиг уже такой высокой точки, что если дальше следовать подобной логике, то получится какой-то абсурд. Подобных этой компаний можно много накопать в разных точках мира. Но никто копать не будет, они никому не интересны. Вот если бы они были как-то связаны с Россией, вот тогда да: ужас, ужас. Может просто примут к сведению, может и этого не сделают. Здесь просто весь интерес в создании из России абсолютного зла, для которого все средства хороши», — подчеркнул собеседник RT.

Он также выразил уверенность в том, что этот скандал никак не отразится на Дональде Трампе: «Если бы хотели что-то предъявить Трампу, это было бы уже давно сделано».

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что сам действующий президент США рассказывал, что применял самые передовые технологии в ходе своей предвыборной кампании, а помощь ему оказывали люди во многих странах мира.

«Можно было бы уцепиться даже за эту фразу. Но если это все проистекало не из России, никаких последствий для него это иметь не будет», — подчеркнул Синельников-Оришак.

На фоне развивающейся истории о возможной утечке конфиденциальных данных с аккаунтов в Facebook пользователи этой социальной сети запустили в Twitter тренд #DeleteFacebook, в рамках которого люди в знак протеста начали удалять или деактивировать свои странички в Facebook.