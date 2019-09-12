Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В МИД России не получили ответ на приглашение Трампа в Москву на День Победы
Зарплаты ниже, переработок больше: Работодатели России разбили надежды правитель...
"Министр и генпрокурор Болгарии - агенты западных спецслужб. Намеренно вбив...
Климов рассказал об иностранном вмешательстве в выборы в России
Главная / Аналитика

Как перестать «сливать» Новороссию

12 сентября 2019, 16:39  •  64 • Аналитика

Иду на вы


Общественность взбудоражила очередная беспрецедентная акция, инициированная тремя бывшими жителями Луганска — то ли в рамках намеков на готовность ЛДНР простить украинцев, то ли в рамках анонсированного Зеленским развертывания масштабной информационной кампании против Новороссии. В любом случае, мероприятие видится лихим.




Вкратце суть такова. Трое бывших жителей Луганска, менеджер украинского пропагандистского телеканала «UA Донбасс» Андрей Шаповалов, чиновник областной луганской администрации Антон Волохов и владелец пропагандистского ресурса «Трибун» Денис Денищенко, собрались в Луганск праздновать день города, который, кстати, в ЛНР отпраздновали 7 сентября. Свое намерение активисты, неоднократно обзывавшие ЛДНР, Россию и бывших соотечественников нехорошими словами, объяснили тем, что они «соскучились», очень хотят домой и «надо с чего-то начинать», а потому они идут в Луганск.


Пока не совсем понятно, кто стоит за одиозной акцией (если бы речь шла о самодеятельности, «ходоки» уже давали бы показания СБУ) и чем она закончится – пропустят ли бывших луганчан в ЛНР и не пополнят ли они обменный фонд, однако сетевая общественность данную инициативу восприняла в качестве очередного знамения всенепременного «слива» Новороссии и возвращения ЛДНР в состав Украины.

Минские страсти


Признаться, в последнее время акции примирительного характера пошли одна за другой, в связи с чем вполне логично предположить, что крестовый поход проукраинских активистов является логичным продолжением призывов к Зеленскому признать выбор Донбасса и не слишком правдоподобных братаний в студии российского федерального телеканала. Вопрос в том, стоит ли воспринимать все эти потуги в качестве попыток Москвы отказаться от Новороссии?

В первую очередь стоит в очередной раз напомнить, что реальное выполнение Минских соглашений способно ввергнуть Украину в хаос. И дело тут не в страшных националистах, которые ополчатся на киевские власти – всем излишне патриотичным гражданам быстро присвоят звание агентов Путина и провокаторов с последующим визитом в места, не столь отдаленные или в гости к Сашку Билому.

Пассивность украинцев и безжалостность украинских политиков наводит на мысль, что Киев при любом раскладе запросто перемелет всех недовольных, объяснит 6 лет гражданской войны происками врагов и объявит сокрушительную победу над Россией. Вопрос лишь в том, что выполнение «Минска» чревато серьезным расколом в правящих кругах, и впоследствии эта трещина может привести к серьезным переменам.

В то же время необходимо признать, что сегодня на Украине не наблюдается политических сил, готовых к выполнению Минских соглашений и конструктивному диалогу с Россией, без которого реализация этих протоколов невозможна.

Москва не отдаст своего


В целом же в практическую реализацию Минских договоренностей, судя по всему, в Москве давно уже никто не верит, в связи с чем в республиках постепенно ведется работа по унификации законодательства, образования и т. д. с российскими нормами. В школах давно уже учатся по российским учебникам, вузы один за другим получают аккредитацию в РФ, формируются властные структуры, аналогичные российским.

Процесс выдачи российских паспортов, пусть и медленно, идет своим чередом. Если верить главе ДНР Денису Пушилину, в скором времени из Донецка в Россию начнут ходить поезда. В пользу реалистичности этого события говорит недавнее возобновление работы железнодорожного вокзала – едва ли этим стали бы заниматься ради двух пригородных поездов, которые ходят сейчас.

По всему чувствуется, что республики готовят скорее к пути, по которому движутся Абхазия и Осетия, чем к возврату в состав Украины, пусть даже на условиях Минских соглашений. Не стоит, опять же, забывать, что Россия вкладывает в ЛДНР колоссальные средства, и на сегодняшний день нет ни малейших оснований подарить эти вложения Киеву.

Когда же нас уже сольют?


«Слив» Новороссии, ее предательство и насильственное возвращение в состав Украины на условиях непременного физического уничтожения всех поборников «русского мира» продолжается в блогах и на страницах малометражных интернет-ресурсов с мая 2014 года, когда из Славянска понеслись первые истерические реляции Игоря Гиркина. Реляции эти зазвучали в унисон с чревовещанием Несмияна, прорицавшего скорый крах операции в Сирии и возвращение Украине Крыма и Донбасса, а после подписания Минских договоренностей переросли в настырное жужжание.


Сменяются времена года, республики постепенно благоустраиваются и все больше интегрируются в российское пространство, но адепты «слива» неугомонны: хорошего они не видят, а плохое… плохого, увы, всегда хватает. Тем более в условиях критического дефицита кадров и отчаянного непрофессионализма местных властей. Но если бы была возможность оценить ущерб, причиняемый предвестниками апокалипсиса, вполне вероятно, что он оказался бы сопоставим с ущербом, причиняемым украинской пропагандой.

Что самое причудливое, многочисленные сторонники «русского мира», свято верующие в предательство Новороссии, в своей бескомпромиссной ненависти к властям ЛДНР и Кремлю уже готовы дать 100 очков вперед российским либералам. Быть может, если бы паникеры осознали этот факт, они бы смогли оценить весь негативный эффект от своей безостановочной паники и наши бы себе более конструктивные занятия.
Егор Махов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
11 сентября 2019, 17:54
Глядя на Европу из автобуса. Год 2019-й: по городам и весям
11 сентября 2019, 17:54
Перехватчики CAMM-ER близ балтийских ворот России. Увесистый камень в огород дальнобойных РСЗО
12 сентября 2019, 10:09
Шли убивать детей. Версия бесланской трагедии без прикрас
12 сентября 2019, 10:09
Услуги больше не нужны. За что Трамп уволил Болтона
09 сентября 2019, 17:09
Казахстан сползает на антикитайскую волну?
11 сентября 2019, 08:09
Как стратегия ПВО повлияла на ЗРК в СССР, РФ и США. C-300 vs "Patriot"
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 сентября 2019, 03:39
35 километров за 2 минуты: Разведка США объявила, что следит за разработкой русских я...
12 сентября 2019, 03:39
Как Болгария и ЕС помогают Украине сохранить транзит российского газа
12 сентября 2019, 03:39
Кто победил, а кто Проиграл определят две недели войны (Игорь Коротченко)
12 сентября 2019, 06:54
"Ему повезло, он попал в "мифическую категорию": Эксперт – о том, поче...
12 сентября 2019, 06:54
Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2019, 16:54
«Отсутствие события преступления»: в Омске с матери, жаловавшейся на травлю сына в школе, сняли подозрения в экстремизме
07 сентября 2019, 00:09
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
11 сентября 2019, 08:09
"Балки были искусственно обрезаны до начала обрушения": Эксперт раскрыл неожиданные факты о теракте 9/11 в США
08 сентября 2019, 08:24
Сенсация от Косова, лидерство Украины и первая победа Португалии: обзор матчей квалификации Евро-2020
11 сентября 2019, 01:39
Зеленский работает на Путина: МН17 привёл диванных экспертов на Западе к неожиданным выводам
08 сентября 2019, 13:24
Путин попросил Зеленского перечитать Минские соглашения
08 сентября 2019, 03:39
Олег Кашин: Хватит игр в братский народ. Хороший украинец называет себя русским!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.