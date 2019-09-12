Как перестать «сливать» Новороссию • 64 • Аналитика Иду на вы

Общественность взбудоражила очередная беспрецедентная акция, инициированная тремя бывшими жителями Луганска — то ли в рамках намеков на готовность ЛДНР простить украинцев, то ли в рамках анонсированного Зеленским развертывания масштабной информационной кампании против Новороссии. В любом случае, мероприятие видится лихим.









Вкратце суть такова. Трое бывших жителей Луганска, менеджер украинского пропагандистского телеканала «UA Донбасс» Андрей Шаповалов, чиновник областной луганской администрации Антон Волохов и владелец пропагандистского ресурса «Трибун» Денис Денищенко, собрались в Луганск праздновать день города, который, кстати, в ЛНР отпраздновали 7 сентября. Свое намерение активисты, неоднократно обзывавшие ЛДНР, Россию и бывших соотечественников нехорошими словами, объяснили тем, что они «соскучились», очень хотят домой и «надо с чего-то начинать», а потому они идут в Луганск.



Пока не совсем понятно, кто стоит за одиозной акцией (если бы речь шла о самодеятельности, «ходоки» уже давали бы показания СБУ) и чем она закончится – пропустят ли бывших луганчан в ЛНР и не пополнят ли они обменный фонд, однако сетевая общественность данную инициативу восприняла в качестве очередного знамения всенепременного «слива» Новороссии и возвращения ЛДНР в состав Украины.



Минские страсти

Признаться, в последнее время акции примирительного характера пошли одна за другой, в связи с чем вполне логично предположить, что крестовый поход проукраинских активистов является логичным продолжением призывов к Зеленскому признать выбор Донбасса и не слишком правдоподобных братаний в студии российского федерального телеканала. Вопрос в том, стоит ли воспринимать все эти потуги в качестве попыток Москвы отказаться от Новороссии?



В первую очередь стоит в очередной раз напомнить, что реальное выполнение Минских соглашений способно ввергнуть Украину в хаос. И дело тут не в страшных националистах, которые ополчатся на киевские власти – всем излишне патриотичным гражданам быстро присвоят звание агентов Путина и провокаторов с последующим визитом в места, не столь отдаленные или в гости к Сашку Билому.



Пассивность украинцев и безжалостность украинских политиков наводит на мысль, что Киев при любом раскладе запросто перемелет всех недовольных, объяснит 6 лет гражданской войны происками врагов и объявит сокрушительную победу над Россией. Вопрос лишь в том, что выполнение «Минска» чревато серьезным расколом в правящих кругах, и впоследствии эта трещина может привести к серьезным переменам.



В то же время необходимо признать, что сегодня на Украине не наблюдается политических сил, готовых к выполнению Минских соглашений и конструктивному диалогу с Россией, без которого реализация этих протоколов невозможна.



Москва не отдаст своего

В целом же в практическую реализацию Минских договоренностей, судя по всему, в Москве давно уже никто не верит, в связи с чем в республиках постепенно ведется работа по унификации законодательства, образования и т. д. с российскими нормами. В школах давно уже учатся по российским учебникам, вузы один за другим получают аккредитацию в РФ, формируются властные структуры, аналогичные российским.



Процесс выдачи российских паспортов, пусть и медленно, идет своим чередом. Если верить главе ДНР Денису Пушилину, в скором времени из Донецка в Россию начнут ходить поезда. В пользу реалистичности этого события говорит недавнее возобновление работы железнодорожного вокзала – едва ли этим стали бы заниматься ради двух пригородных поездов, которые ходят сейчас.



По всему чувствуется, что республики готовят скорее к пути, по которому движутся Абхазия и Осетия, чем к возврату в состав Украины, пусть даже на условиях Минских соглашений. Не стоит, опять же, забывать, что Россия вкладывает в ЛДНР колоссальные средства, и на сегодняшний день нет ни малейших оснований подарить эти вложения Киеву.



Когда же нас уже сольют?

«Слив» Новороссии, ее предательство и насильственное возвращение в состав Украины на условиях непременного физического уничтожения всех поборников «русского мира» продолжается в блогах и на страницах малометражных интернет-ресурсов с мая 2014 года, когда из Славянска понеслись первые истерические реляции Игоря Гиркина. Реляции эти зазвучали в унисон с чревовещанием Несмияна, прорицавшего скорый крах операции в Сирии и возвращение Украине Крыма и Донбасса, а после подписания Минских договоренностей переросли в настырное жужжание.





Сменяются времена года, республики постепенно благоустраиваются и все больше интегрируются в российское пространство, но адепты «слива» неугомонны: хорошего они не видят, а плохое… плохого, увы, всегда хватает. Тем более в условиях критического дефицита кадров и отчаянного непрофессионализма местных властей. Но если бы была возможность оценить ущерб, причиняемый предвестниками апокалипсиса, вполне вероятно, что он оказался бы сопоставим с ущербом, причиняемым украинской пропагандой.



Что самое причудливое, многочисленные сторонники «русского мира», свято верующие в предательство Новороссии, в своей бескомпромиссной ненависти к властям ЛДНР и Кремлю уже готовы дать 100 очков вперед российским либералам. Быть может, если бы паникеры осознали этот факт, они бы смогли оценить весь негативный эффект от своей безостановочной паники и наши бы себе более конструктивные занятия. Общественность взбудоражила очередная беспрецедентная акция, инициированная тремя бывшими жителями Луганска — то ли в рамках намеков на готовность ЛДНР простить украинцев, то ли в рамках анонсированного Зеленским развертывания масштабной информационной кампании против Новороссии. В любом случае, мероприятие видится лихим.Вкратце суть такова. Трое бывших жителей Луганска, менеджер украинского пропагандистского телеканала «UA Донбасс» Андрей Шаповалов, чиновник областной луганской администрации Антон Волохов и владелец пропагандистского ресурса «Трибун» Денис Денищенко, собрались в Луганск праздновать день города, который, кстати, в ЛНР отпраздновали 7 сентября. Свое намерение активисты, неоднократно обзывавшие ЛДНР, Россию и бывших соотечественников нехорошими словами, объяснили тем, что они «соскучились», очень хотят домой и «надо с чего-то начинать», а потому они идут в Луганск.Пока не совсем понятно, кто стоит за одиозной акцией (если бы речь шла о самодеятельности, «ходоки» уже давали бы показания СБУ) и чем она закончится – пропустят ли бывших луганчан в ЛНР и не пополнят ли они обменный фонд, однако сетевая общественность данную инициативу восприняла в качестве очередного знамения всенепременного «слива» Новороссии и возвращения ЛДНР в состав Украины.Признаться, в последнее время акции примирительного характера пошли одна за другой, в связи с чем вполне логично предположить, что крестовый поход проукраинских активистов является логичным продолжением призывов к Зеленскому признать выбор Донбасса и не слишком правдоподобных братаний в студии российского федерального телеканала. Вопрос в том, стоит ли воспринимать все эти потуги в качестве попыток Москвы отказаться от Новороссии?В первую очередь стоит в очередной раз напомнить, что реальное выполнение Минских соглашений способно ввергнуть Украину в хаос. И дело тут не в страшных националистах, которые ополчатся на киевские власти – всем излишне патриотичным гражданам быстро присвоят звание агентов Путина и провокаторов с последующим визитом в места, не столь отдаленные или в гости к Сашку Билому.Пассивность украинцев и безжалостность украинских политиков наводит на мысль, что Киев при любом раскладе запросто перемелет всех недовольных, объяснит 6 лет гражданской войны происками врагов и объявит сокрушительную победу над Россией. Вопрос лишь в том, что выполнение «Минска» чревато серьезным расколом в правящих кругах, и впоследствии эта трещина может привести к серьезным переменам.В то же время необходимо признать, что сегодня на Украине не наблюдается политических сил, готовых к выполнению Минских соглашений и конструктивному диалогу с Россией, без которого реализация этих протоколов невозможна.В целом же в практическую реализацию Минских договоренностей, судя по всему, в Москве давно уже никто не верит, в связи с чем в республиках постепенно ведется работа по унификации законодательства, образования и т. д. с российскими нормами. В школах давно уже учатся по российским учебникам, вузы один за другим получают аккредитацию в РФ, формируются властные структуры, аналогичные российским.Процесс выдачи российских паспортов, пусть и медленно, идет своим чередом. Если верить главе ДНР Денису Пушилину, в скором времени из Донецка в Россию начнут ходить поезда. В пользу реалистичности этого события говорит недавнее возобновление работы железнодорожного вокзала – едва ли этим стали бы заниматься ради двух пригородных поездов, которые ходят сейчас.По всему чувствуется, что республики готовят скорее к пути, по которому движутся Абхазия и Осетия, чем к возврату в состав Украины, пусть даже на условиях Минских соглашений. Не стоит, опять же, забывать, что Россия вкладывает в ЛДНР колоссальные средства, и на сегодняшний день нет ни малейших оснований подарить эти вложения Киеву.«Слив» Новороссии, ее предательство и насильственное возвращение в состав Украины на условиях непременного физического уничтожения всех поборников «русского мира» продолжается в блогах и на страницах малометражных интернет-ресурсов с мая 2014 года, когда из Славянска понеслись первые истерические реляции Игоря Гиркина. Реляции эти зазвучали в унисон с чревовещанием Несмияна, прорицавшего скорый крах операции в Сирии и возвращение Украине Крыма и Донбасса, а после подписания Минских договоренностей переросли в настырное жужжание.Сменяются времена года, республики постепенно благоустраиваются и все больше интегрируются в российское пространство, но адепты «слива» неугомонны: хорошего они не видят, а плохое… плохого, увы, всегда хватает. Тем более в условиях критического дефицита кадров и отчаянного непрофессионализма местных властей. Но если бы была возможность оценить ущерб, причиняемый предвестниками апокалипсиса, вполне вероятно, что он оказался бы сопоставим с ущербом, причиняемым украинской пропагандой.Что самое причудливое, многочисленные сторонники «русского мира», свято верующие в предательство Новороссии, в своей бескомпромиссной ненависти к властям ЛДНР и Кремлю уже готовы дать 100 очков вперед российским либералам. Быть может, если бы паникеры осознали этот факт, они бы смогли оценить весь негативный эффект от своей безостановочной паники и наши бы себе более конструктивные занятия. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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