Как перестать бояться "Ворчунов", "Камней" и "Марионеток". Эксперты дали совет Британии

По словам Болла, которые цитирует издание Janes 360 со ссылкой на помощника начальника Соединённого Королевства, ракетные системы России требуют от британцев немедленного ответа, так как "мешают" оперативно реагировать на ситуацию в мире. Ракеты России "ставят под сомнение" британские возможности, заявил коммодор в ходе выставки вооружений DSEI-2019, которая прошла в Лондоне.

Помощник начальника штаба ВВС предлагает противостоять "русской угрозе" с помощью искусственного интеллекта, новых видов вооружений и тактики ведения военных действий.

"Ворчун"

Ракетный комплекс С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler, "Ворчун") - российская ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для ликвидации воздушных целей. Система работает даже в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

"Марионетка"

"Бастион-П" (Stooge, "Марионетка") - береговой ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения надводных кораблей из состава десантных соединений, а также конвоев, корабельных и авианосных ударных групп. Система также способна работать в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия.

"Камень"

Оперативный тактический ракетный комплекс "Искандер-М" (Stone, "Камень") предназначен для поражения наземных целей на расстоянии до 500 км. Способен поражать реактивные системы залпового огня, средства ПРО и ПВО, аэродромы, командные пункты и объекты инфраструктуры.

"Если чего-то боятся, пусть не лезут, куда не надо"

Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в разговоре с Царьградом прокомментировал список "самого опасного российского оружия", составленный британцами. По его словам, оружие создаётся для защиты безопасности страны, нападать сама Россия не собирается, но если надо - ответит.

"Нас не должны интересовать их проблемы, нас должен интересовать наш потенциал и потенциал вероятного противника", - подчеркнул эксперт. Великобритания - вероятный противник, поскольку член НАТО, отметил он.

"Мы никому не угрожаем. Главное, чтобы к нам не лезли, а если полезут, значит, будем топить, сбивать, реализовывая право на оборону в соответствии с уставом ООН. Если чего-то боятся, пусть не лезут, куда не надо", - резюмировал эксперт.

Не устареют ещё десятки лет

Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ полковник Сергей Хатылев пояснил, что указанное британцами оружие России является новым, эффективным, дальнобойным, высокоточным и скоростным.

"Они соответствуют заявленным требованиям не только текущего времени, но и перспективы. Могут уничтожать все существующие цели и перспективные цели, которые будут в ближайшие 20-30 лет находиться на театре военных действий", - подчеркнул он.

Россия ведёт оборонительную политику, у неё оборонительная доктрина, напомнил полковник.