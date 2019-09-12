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Как перестать бояться "Ворчунов", "Камней" и "Марионеток". Эксперты дали совет Британии

12 сентября 2019, 23:09  •  67 • Политика
Глава штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл назвал зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" опаснейшими видами российских вооружений. Напомним, по кодификации НАТО эти виды вооружений называются соответственно "Ворчун", "Марионетка" и "Камень".
По словам Болла, которые цитирует издание Janes 360 со ссылкой на помощника начальника Соединённого Королевства, ракетные системы России требуют от британцев немедленного ответа, так как "мешают" оперативно реагировать на ситуацию в мире. Ракеты России "ставят под сомнение" британские возможности, заявил коммодор в ходе выставки вооружений DSEI-2019, которая прошла в Лондоне.
Помощник начальника штаба ВВС предлагает противостоять "русской угрозе" с помощью искусственного интеллекта, новых видов вооружений и тактики ведения военных действий.

"Ворчун"

Ракетный комплекс С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler, "Ворчун") - российская ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для ликвидации воздушных целей. Система работает даже в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

"Марионетка"

"Бастион-П" (Stooge, "Марионетка") - береговой ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения надводных кораблей из состава десантных соединений, а также конвоев, корабельных и авианосных ударных групп. Система также способна работать в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия.

"Камень"

Оперативный тактический ракетный комплекс "Искандер-М" (Stone, "Камень") предназначен для поражения наземных целей на расстоянии до 500 км. Способен поражать реактивные системы залпового огня, средства ПРО и ПВО, аэродромы, командные пункты и объекты инфраструктуры.

"Если чего-то боятся, пусть не лезут, куда не надо"

Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в разговоре с Царьградом прокомментировал список "самого опасного российского оружия", составленный британцами. По его словам, оружие создаётся для защиты безопасности страны, нападать сама Россия не собирается, но если надо - ответит.
"Нас не должны интересовать их проблемы, нас должен интересовать наш потенциал и потенциал вероятного противника", - подчеркнул эксперт. Великобритания - вероятный противник, поскольку член НАТО, отметил он.
"Мы никому не угрожаем. Главное, чтобы к нам не лезли, а если полезут, значит, будем топить, сбивать, реализовывая право на оборону в соответствии с уставом ООН. Если чего-то боятся, пусть не лезут, куда не надо", - резюмировал эксперт.

Не устареют ещё десятки лет

Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ полковник Сергей Хатылев пояснил, что указанное британцами оружие России является новым, эффективным, дальнобойным, высокоточным и скоростным.
"Они соответствуют заявленным требованиям не только текущего времени, но и перспективы. Могут уничтожать все существующие цели и перспективные цели, которые будут в ближайшие 20-30 лет находиться на театре военных действий", - подчеркнул он.
Россия ведёт оборонительную политику, у неё оборонительная доктрина, напомнил полковник.
"Мы-то говорим о том, что наша ракета "Искандер" может действовать по наземным целям и морским. А вот как они этому будут противодействовать - для нас это вызывает интерес. И для них то же самое. Как они смогут своими средствами вооружения уничтожить нашу ракету или свести эффект её воздействия по прикрываемым объектам до какого-то уровня. Наша задача - уничтожить. Их задача, естественно, это воздействие уменьшить каким-то образом. Если сравнивать таким образом, то, опять же, мы находимся в выигрышной позиции. Потому что эти ракеты сделаны, как я уже говорил, с перспективой", - заключил полковник.

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