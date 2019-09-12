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Как перестать бояться "Ворчунов", "Камней" и "Марионеток". Эксперты дали совет Британии
12 сентября 2019, 23:09 • 67 • Политика
Глава штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл назвал зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" опаснейшими видами российских вооружений. Напомним, по кодификации НАТО эти виды вооружений называются соответственно "Ворчун", "Марионетка" и "Камень".
По словам Болла, которые цитирует издание Janes 360 со ссылкой на помощника начальника Соединённого Королевства, ракетные системы России требуют от британцев немедленного ответа, так как "мешают" оперативно реагировать на ситуацию в мире. Ракеты России "ставят под сомнение" британские возможности, заявил коммодор в ходе выставки вооружений DSEI-2019, которая прошла в Лондоне.
Помощник начальника штаба ВВС предлагает противостоять "русской угрозе" с помощью искусственного интеллекта, новых видов вооружений и тактики ведения военных действий.
"Ворчун"
Ракетный комплекс С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler, "Ворчун") - российская ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для ликвидации воздушных целей. Система работает даже в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
"Марионетка"
"Бастион-П" (Stooge, "Марионетка") - береговой ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения надводных кораблей из состава десантных соединений, а также конвоев, корабельных и авианосных ударных групп. Система также способна работать в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия.
"Камень"
Оперативный тактический ракетный комплекс "Искандер-М" (Stone, "Камень") предназначен для поражения наземных целей на расстоянии до 500 км. Способен поражать реактивные системы залпового огня, средства ПРО и ПВО, аэродромы, командные пункты и объекты инфраструктуры.
"Если чего-то боятся, пусть не лезут, куда не надо"
Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в разговоре с Царьградом прокомментировал список "самого опасного российского оружия", составленный британцами. По его словам, оружие создаётся для защиты безопасности страны, нападать сама Россия не собирается, но если надо - ответит.
"Нас не должны интересовать их проблемы, нас должен интересовать наш потенциал и потенциал вероятного противника", - подчеркнул эксперт. Великобритания - вероятный противник, поскольку член НАТО, отметил он.
"Мы никому не угрожаем. Главное, чтобы к нам не лезли, а если полезут, значит, будем топить, сбивать, реализовывая право на оборону в соответствии с уставом ООН. Если чего-то боятся, пусть не лезут, куда не надо", - резюмировал эксперт.
Не устареют ещё десятки лет
Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ полковник Сергей Хатылев пояснил, что указанное британцами оружие России является новым, эффективным, дальнобойным, высокоточным и скоростным.
"Они соответствуют заявленным требованиям не только текущего времени, но и перспективы. Могут уничтожать все существующие цели и перспективные цели, которые будут в ближайшие 20-30 лет находиться на театре военных действий", - подчеркнул он.
Россия ведёт оборонительную политику, у неё оборонительная доктрина, напомнил полковник.
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