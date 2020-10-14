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Как переиграть корейскую войну и спасти мир

14 октября 2020, 10:15  •  74 • Аналитика
© AP Photo / Max Desfor
Каким был бы сегодняшний мир, если бы 70 лет назад не было корейской войны? Это, конечно, работа для литературы и кино из серии "альтернативной истории" — трудно перечислить все уже написанные или отснятые сюжеты, когда в прошлое (например, в весну-лето 1941 года) десантировались всякие подготовленные люди, благодаря которым Гитлер и до Минска бы не дошел.
Сейчас в прошлое пытается десантироваться начинающая гонконгская литераторша Чжан Лицзя, которая размышляет в местных СМИ над октябрьскими датами. Дело в том, что у той войны есть много памятных дат — например, ее начало, 25 июня 1950-го года, когда северокорейские войска (а страна уже тогда была разделена на два государства, Юг и Север) пошли на юг, перейдя ту самую линию, на которой война потом и закончилась, — 38-ю параллель. В ответ начали военные действия американские войска с союзниками, высадившиеся на полуострове под флагом ООН. Но китайскую женщину из Гонконга интересуют другие даты. От 8 октября, когда контрнаступавшие американцы пересекли ту же самую границу Северной Кореи и двинулись в сторону китайской границы, до 25 октября, когда в Корею вошли сотни тысяч китайских войск, вступив в прямое столкновение с американцами. "Китаю, — замечает она, — хорошо было бы заново оценить войну, этот водораздел, который сформировал дальнейший путь истории Восточной Азии".
Пересмотреть — это, говорит Чжан, значит задуматься над тем, кто первый начал. В Китае эту тему принято обходить или говорить, что в июне Север был спровоцирован на ответную атаку, но есть ли смысл это выяснять? Попробуйте сегодня разобраться, кто начал нынешнюю войну в Карабахе. Или кто кого первый обидел на границе Индии и Китая. Тут начнется разбирательство, уходящее корнями в прошедшие десятилетия, ведь, на самом деле, "началось" все еще тогда. В общем, бесполезное занятие.
Но больше всего в этой статье фигурирует вопрос: зачем в ту войну пошел Китай, бросивший в нее всего до трех миллионов солдат. Примерно каждый девятый из них погиб, включая сына Мао Цзэдуна — Мао Аньина. Чжан говорит, что китайцев заманили в ту историю чуть не обманом: это сделал Сталин, после чего Пекин на долгие десятилетия оказался в коммунистическом лагере. А ведь мог бы стать другом Америки…
История и правда замечательная. И чем больше ее изучаешь, тем больше понимаешь, что какие-то основы исторического процесса не поддались бы ни малейшим воздействиям "попаданцев" из будущего. Например, власть Мао Цзэдуна над всей страной тогда существовала ровно год. Все еще громадная полупартизанская его армия победила в том числе и потому, что получила от СССР трофейное оружие японской Квантунской армии, капитулировавшей в 1945 году. Но стране нужны были и современные вооружения, как и прочая помощь.
Проблему представляла и сама армия, часть которой просто перешла из одного лагеря в другой в ходе той же гражданской войны. По-настоящему это войско стало современным и государственным именно за годы корейской войны (которая кончилась в 1953-м). Да и страна в целом не вся хотела подчиняться новой власти, не зря же именно в 1950-м Мао начал мощную кампанию против "контрреволюционеров", о которой сейчас мало кто вспоминает. А ведь жертв тогда было вряд ли меньше, чем при культурной революции четверть века спустя…
Но главное было все же не во внутренней ситуации в Китае, а в тени ядерной войны, нависшей над миром. Уже был принят план "Дропшот" (декабрь 1949 года) — детализованная программа американского ядерного нападения на СССР (рассекречен только в 1976-м). Планы ядерных ударов по Китаю были разработаны как раз в ходе корейской войны, более того, они были куда реальнее, чем все прочие. Советская ядерная бомба была испытана тоже в 1949 году, но у США-то она уже стояла на вооружении после применения ее против Японии в 1945 году. Надо было торопиться использовать временное преимущество…
Вот и представим себе "попаданца", который в 1950-м десантируется в разоренную страну с только что победившим и еще не укрепившимся коммунистическим режимом и еще в мир, который после ужасов Второй мировой вполне серьезно готовится войну продолжать, начиная с ядерного разгрома СССР. А если бы это случилось, то в Пекин из Вашингтона оставалось бы только позвонить и поставить условия капитуляции перед относительно молодым Чан Кайши, который еще не прижился на острове Тайвань… И не надо было вести сложные переговоры с этим Мао, чтобы сделать его союзником Америки.
Так что есть ощущение, что "попаданцу" пришлось бы приложить громадные силы и терпение, чтобы все тогда, в 1950-м, произошло бы ровно так же, как оно реально и случилось. Назвали бы такой фильм "День сурка".
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Северокорейские войска в Сеуле
Но не забудем, что корейская война шла на всей территории Корейского полуострова, прокатилась по ней по принципу "туда-обратно". И вот сегодня соседи (японцы) озабоченно обсуждают подробности субботнего военного парада в Пхеньяне — там несколько другой юбилей, 75-я годовщина правящей партии. И японцы даже демонстрировали спутниковые съемки, сделанные заранее, чтобы определить, какую новую баллистическую ракету покажут на этом параде и может ли она нести ядерную боеголовку… А в самом деле, как могла бы сложиться судьба Кореи при "правильной" альтернативной истории? Может, она не оказалась бы разделена?
Но, во-первых, нет гарантии, что в Токио и при таком варианте не следили бы за ракетными новинками единой и мощной Кореи, до сих пор не забывшей десятилетия японской оккупации. А во-вторых, корейская война изначально вспыхнула между двумя государственными образованиями, уже возникшими в двух зонах — советской и американской. То есть исходная точка — внутренний конфликт, и только потом в него начали втягиваться внешние силы. Такой же внутренний конфликт, как множество наблюдаемых и сегодня. И любой может затянуться на десятилетия, добавив себя к десяткам прочих, более старых.
Можно представить себе альтернативную историю, отсчитываемую с 1945 года, когда и Германию, и Корею никто не делит надолго на две части, Сталин и Трумэн создают вдвоем гармоничный мир, где все любят всех. Но это уже не художественная проза из серии фантастики, это скорее поэзия. А если говорить о реальном мире, то есть ощущение, что корейская война — это еще лучший из возможных сценариев того, что могло тогда произойти.

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