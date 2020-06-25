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Как Павлу Лобкову удалось проголосовать дважды

25 июня 2020, 22:25  •  100 • В России

Наша жизнь полна удивительных открытий. Как сообщил ТАСС, полицейские столичного района Тверской начали административное расследование по поводу того, что один гражданин РФ смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Прямо в сердце нашей родины, под присмотром членов комиссий по голосованию.

Фокус такой удался известному тележурналисту Павлу Лобкову. Заслуженный труженик телеэфира сначала заглянул на участок №141, где попросил побыстрее выдать ему бюллетень. Ему не отказали. Журналист сделал свое дело и пошел домой. Где волеизъявился уже электронным образом. И Лобков поделился в соцсетях радостью от того, что удалось обдурить систему, с другими свободомыслящими людьми.

Другие известные журналисты и блогеры тут же бросились повторять такой же трюк. Но… не удалось. И так пробовали, и этак — ну не выходит каменный цветок! Не выдавали им бумажные бюллетени после того, как они регистрировались в голосовании онлайн.

А как же вышло то у Лобкова?

Официальный ответ на это даст расследование полиции. Но, возможная разгадка уже всплыла в одном из телеграм-каналов "Ход Конева", который хочется даже процитировать:

"Знаменательный день начался не с кофе.

Павел Лобков так сильно хотел проголосовать за поправки, что умудрился сделать это аж два раза - электронно и оффлайн. Я уж подумал, что система пошла по … - расстроился. Но рано и зря.

Красовский (известный журналист и блогер) пробует проголосовать дважды - и у него не получается. Доброхотов (журналист, оппозиционер) пытается сделать то же самое - фейл. И только Лобкову ВНЕЗАПНО все удается. В чем же секрет?

А в том, что члены УИК №141, где голосовал Павел - двое ПАРНАСовцев Михаил Цветаев и Марина Натапова. Их я прекрасно помню - не зря же в ПАРНАС состоял 7 лет. И могу сказать, что они абсолютно отбитые …

Еще и Лобкова использовали, а он - приличный человек. Просто мрак."

Конечно, Лобкову, который заранее записался на электронное голосование, бюллетень при "живом" голосовании на участке выдавать не имели права - он есть в "электронных списках". А они подавались заранее. Глава ЦИКа Элла Памфилова уже назвала этот цирк "провокацией". А ее заместитель Николай Булаев признал, что журналист может понести административную ответственность. Конкретнее - штрафом до 30 тысяч рублей.

Но проверят теперь, конечно, и УИК №141, на котором все это произошло. А для членов избиркомов за подобные «накладки», если дело не в сбое системы, а в "человеческом факторе", может быть и ответственность уже уголовная...

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