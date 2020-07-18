Как ответит Россия японским претензиям на Курилы после принятия поправок: размышления • 28 • Аналитика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 июля, отвечая на вопрос японского журналиста, заявила на брифинге, что Россия ведет переговоры с Японией для подписания документа, выходящего за рамки мирного соглашения. Он будет касаться различных сфер сотрудничества двух стран, которые "выведут наши отношения на качественно новый уровень".





Захарова также упомянула, что переговоры о мирном договоре не затрагивают вопросы демаркации или делимитации границ:



В диалоге с Токио мы всегда исходили из нерушимости наших границ, подчеркивали необходимость признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая полную принадлежность Южнокурильских островов Российской Федерации. Никаких изменений нет. Мало того, никаких изменений быть не может.

Неделей раньше глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подтвердил приверженность всем прежним договоренностям, в том числе и Совместной советско-японской декларации образца 1956 года:



Россия подтвердила в свое время приверженность всем договоренностям, которые в свое время заключал Советский Союз. Это касается и декларации 1956 года, в соответствии с которой мы обсуждаем с японскими коллегами необходимость заключения мирного договора.

На первый взгляд, в этих словах российских дипломатов просматривается твердая позиция государства, которая не предусматривает передачи иностранным державам своих территорий. Но есть здесь и настораживающие моменты, которые сразу и не заметишь.



Во-первых, это упоминание Лаврова о приверженности декларации 1956 года. Как я понимаю, она предусматривает передачу двух южнокурильских островов японцам сразу после заключения мирного договора. Тогда непонятно, как это утверждение сочетается с принятой поправкой к Конституцией РФ, где запрещено любое отчуждение территорий, за исключением случаев демаркации и делимитации границ. Получается, что Россия как бы согласна отдать два острова, но, возможно, не отдаст, так как это теперь запрещает Конституция?



Второй тревожный момент – это постановка вопроса японского журналиста на брифинге и форма ответа на него Марии Захаровой. Японец спросил, применимы ли исключения из поправки к Конституции о делимитации и демаркации к действиям по реализации договора 1956 года. Официальный представитель МИД РФ подтвердила, что никаких островов Токио не видать в любом случае (см. выше), но подходят ли термины «демаркация» и «делимитация» к японским претензиям, она не сказала. Делимитация – это проведение границы между двумя государствами на карте на основании их взаимной договоренности.



Исходя из этого, можно предположить, что у японцев до сих пор существует ложная надежда, что им когда-нибудь отдадут как минимум два острова. В принципе, они могут подумать, что это произойдет сразу после подписания мирного договора с Россией.



А тогда нужен ли нашей стране этот договор, если он может создать нам проблемы? Мы что, воюем с Японией? Не воюем, причем не только фактически, но и юридически. Состояние войны между нашими странами официально прекращено, что зафиксировано в той самой декларации 1956 года. Более того, между нашими странами уже давно налажены дипломатические отношения, экономические и культурные связи. И что, единственное, чего нам не хватает для полной гармонии, это российско-японского мирного договора?



Кстати, Лавров не сказал, что Россия стремиться его заключить. Он только заметил, что, основываясь на Декларации 1956 года, стороны обсуждают необходимость его заключения. А это «две большие разницы».



Я не сомневаюсь, что передача российских территорий иностранным государствам невозможна, пока действующий президент остается на своей должности. Но как себя поведет преемник, никто не знает. И если российско-японские отношения останутся в подвешенном состоянии, у него может появиться соблазн превратить неконституционное «отчуждение» в абсолютно легитимную «делимитацию границы», при которой несколько островов окажутся с другой ее стороны.



Конечно, прогнозирование – занятие неблагодарное, но есть в словах Марии Захаровой намек на стратегию, которую могла бы выбрать Россия по отношению к Японии. Представитель МИД говорит, что двум странам следует оформить документ, выходящий за рамки мирного договора и включающий в себя множество аспектов их взаимоотношений. Если стороны решат заключить такое соглашение, то и называться оно должно не «мирный договор», а как-то по-другому. Тогда и поводы для территориальных претензий исчезнут.



А нам следует понимать, что хоть Россия и большая страна, но территорий для передачи другим государствам у нас нет и, надеюсь, никогда не будет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 июля, отвечая на вопрос японского журналиста, заявила на брифинге, что Россия ведет переговоры с Японией для подписания документа, выходящего за рамки мирного соглашения. Он будет касаться различных сфер сотрудничества двух стран, которые "выведут наши отношения на качественно новый уровень".Захарова также упомянула, что переговоры о мирном договоре не затрагивают вопросы демаркации или делимитации границ:Неделей раньше глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подтвердил приверженность всем прежним договоренностям, в том числе и Совместной советско-японской декларации образца 1956 года:На первый взгляд, в этих словах российских дипломатов просматривается твердая позиция государства, которая не предусматривает передачи иностранным державам своих территорий. Но есть здесь и настораживающие моменты, которые сразу и не заметишь.Во-первых, это упоминание Лаврова о приверженности декларации 1956 года. Как я понимаю, она предусматривает передачу двух южнокурильских островов японцам сразу после заключения мирного договора. Тогда непонятно, как это утверждение сочетается с принятой поправкой к Конституцией РФ, где запрещено любое отчуждение территорий, за исключением случаев демаркации и делимитации границ. Получается, что Россия как бы согласна отдать два острова, но, возможно, не отдаст, так как это теперь запрещает Конституция?Второй тревожный момент – это постановка вопроса японского журналиста на брифинге и форма ответа на него Марии Захаровой. Японец спросил, применимы ли исключения из поправки к Конституции о делимитации и демаркации к действиям по реализации договора 1956 года. Официальный представитель МИД РФ подтвердила, что никаких островов Токио не видать в любом случае (см. выше), но подходят ли термины «демаркация» и «делимитация» к японским претензиям, она не сказала. Делимитация – это проведение границы между двумя государствами на карте на основании их взаимной договоренности.Исходя из этого, можно предположить, что у японцев до сих пор существует ложная надежда, что им когда-нибудь отдадут как минимум два острова. В принципе, они могут подумать, что это произойдет сразу после подписания мирного договора с Россией.А тогда нужен ли нашей стране этот договор, если он может создать нам проблемы? Мы что, воюем с Японией? Не воюем, причем не только фактически, но и юридически. Состояние войны между нашими странами официально прекращено, что зафиксировано в той самой декларации 1956 года. Более того, между нашими странами уже давно налажены дипломатические отношения, экономические и культурные связи. И что, единственное, чего нам не хватает для полной гармонии, это российско-японского мирного договора?Кстати, Лавров не сказал, что Россия стремиться его заключить. Он только заметил, что, основываясь на Декларации 1956 года, стороны обсуждают необходимость его заключения. А это «две большие разницы».Я не сомневаюсь, что передача российских территорий иностранным государствам невозможна, пока действующий президент остается на своей должности. Но как себя поведет преемник, никто не знает. И если российско-японские отношения останутся в подвешенном состоянии, у него может появиться соблазн превратить неконституционное «отчуждение» в абсолютно легитимную «делимитацию границы», при которой несколько островов окажутся с другой ее стороны.Конечно, прогнозирование – занятие неблагодарное, но есть в словах Марии Захаровой намек на стратегию, которую могла бы выбрать Россия по отношению к Японии. Представитель МИД говорит, что двум странам следует оформить документ, выходящий за рамки мирного договора и включающий в себя множество аспектов их взаимоотношений. Если стороны решат заключить такое соглашение, то и называться оно должно не «мирный договор», а как-то по-другому. Тогда и поводы для территориальных претензий исчезнут.А нам следует понимать, что хоть Россия и большая страна, но территорий для передачи другим государствам у нас нет и, надеюсь, никогда не будет. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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