Как отвадить «самураев» от разговоров о реванше по Курилам: размышления с военной составляющей • 23 • Война

Последние несколько дней я «живу» внутри документального фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Нет, я не занимаюсь изучением проблем распространения фашизма в Европе или где-то ещё. Даже внутренней сущностью этого явления сегодня не интересуюсь.





Ощущение внезапного перемещения в Италию или Германию 30-х годов возникло ещё после просмотров митингов, посвященных Дню северных территорий, который отмечается в Японии ежегодно 7 февраля.



Ощущение плагиата кадров Михаила Ромма, возможно, появилось от моего незнания японского языка. Просматривая выступления сторонников идеи возвращения островов Курильской гряды, наверное от их эмоциональности, невольно вспоминаешь дуче и фюрера в момент их наивысшей популярности.



Чтобы рана не заживала

Вы, наверное, ждете сейчас традиционный рассказ о том, кто и когда открыл Курильские острова, куда делись айны и прочие, много раз озвученные, истории о Курилах. Увы, разочарую. Разочарую просто потому, что об этом написано столько, что любой читатель, которому это интересно, может легко получить ответ на любой вопрос по этому региону.



Мне всегда смешно читать материалы о том, кто и чем владел в глубокой древности и почему именно сегодня об этом необходимо вспомнить. Представляете греков, которые претендуют на территории Древней Греции? Или итальянцев - потомков Римской империи. Я про монголов и Золотую Орду и вспоминать не хочу.



Потому и меняется мир, что любое государство, во все времена, переживало все события, которые проживает каждый из нас за свою короткую жизнь. Рождение, становление, расцвет, стабильность, увядание и смерть. Смерть государства всегда связана с рождением нового или новых стран.



Интерес в Японии и Курильским островам возник... после заявления правительства той страны о начале разработки гиперзвукового оружия. Кроме этого, в прессе стали появляться пока немногочисленные, но действительно интересные сообщения об увеличении контактов между японскими и американскими военными.



Из американских источников стали известны некоторые подробности о разрабатываемой ракете. В частности о предполагаемой дальности стрельбы - 1300 километров. Понятно, что американцы сообщили об этом с одной целью - напугать Китай. Отношения США-КНР накалены как никогда.



Меня же это сообщение заинтересовало несколько с другой стороны. 1300 километров это достаточная дальность для угрозы нашему Дальнему Востоку, Курилам и Сахалину в частности. Появление такого вооружения, в случае игнорирования с нашей стороны, реально меняет расклад сил в регионе. И вот тут-то и возникает необходимость для японского правительства поддерживать движение за возвращение так называемых северных территорий.



Надоели. Закрыть вопрос раз и навсегда

Понятно, что японцы заговорили о новом оружии не просто так. Противостояние с Китаем и Северной Кореей, как оказалось, стоит довольно больших денег. Годы, когда страна почти не думала о собственной обороне, ушли в прошлое. США требует оплаты собственных услуг по охране и обороне Японских островов. Да и собственная армия стала обузой для государственного бюджета.



А что же мы? Опять будем «отвечать на вызовы»? Зачем? Все прекрасно понимают, что такой путь ведет в тупик. Мы просто физически не сможем обеспечить оборону собственных территорий. Мы не скоро «догоним и перегоним» ВМС Японии. А если смотреть объективно, то к японскому флоту можно спокойно прибавить американский в этом регионе. В этом случае вместо «не скоро» стоит писать «никогда».



Кроме этого, проблема недостатка населения как была так и остается. Об актуальности этой проблемы говорят многие, но решения на государственном уровне как не было, так и нет. Восточные, зауральские, регионы медленно умирают. Дальний Восток в этом отношении не особо отличается от остальной, «азиатской», части России.



Есть ли возможность убедить японцев закрыть «проблему северных территорий» надолго или навсегда?



Любое островное государство имеет преимущество при обороне собственной территории в классической, «наземной» войне. Море или океан всегда становятся помощниками обороняющихся. Согласитесь, доставлять личный состав и технику по морю достаточно обременительно. Огромные потери при такой транспортировке неизбежны. Да и флот в островных государствах является одной из сильных сторон.



Сегодня островное положение государства превратилось из элемента усиления обороноспособности в элемент уязвимости. Уничтожить порт или даже целый приморский город сегодня для некоторых стран не проблема. Для этого не требуется каких-то армад кораблей или самолетов.



Точно так же обстоит дело с флотом. То, что долгие десятилетия было гордостью американцев, я имею ввиду авианосцы, сегодня просто обычные, очень удобные мишени. Обеспечить их полную безопасность в прибрежных водах дело почти невозможное.



Авиация? Успешно бороться с самолетами противника сегодня могут всего несколько государств мира. Просто потому, что удар бомбардировщики наносят находясь вне зоны действия корабельных или береговых ПВО.



Продолжать рассуждать об обороне и нападении можно долго. Но, вернемся к нашей теме. Как отвадить «самураев» от разговоров о реванше и возврате территорий. Рецепт придумывать не надо. Любой, кто когда-либо занимался единоборствами, его прекрасно знает.



Итак, Курильские острова должны быть надежно защищены. Защищены настолько, чтобы полностью исключить высадку десанта или уничтожение с воздуха. Отсюда, необходимы самые современные средства ПВО и ПРО. Оборона должна быть эшелонированной.



Далее. Береговая линия укреплена системами, которые были бы эффективны против любых кораблей противника на всех дистанциях. Нечто подобное сейчас существует в Крыму. Корабли противника не должны даже пытаться подойти к российским берегам.



Что происходит после блокирования нападения противника в бою? А то, что написано выше, это всего лишь тот самый блок защиты. А дальше вы наносите удар, предназначение которого ликвидировать преимущества противника. Проще говоря, Россия должна иметь силы, которые бы обеспечили уничтожение вражеского флота в наших водах.



Ракетные катера и дизельные подводные лодки для такого «разговора по душам» вполне подойдут. Хорошо вооруженные и малозаметные для противника, они могут принести флоту множество проблем. Даже крупным боевым кораблям. Не говоря уже о вспомогательном флоте.



Остается, наверное, самая долгожданная часть боя. Крик судьи: — Иппон! Чистая победа. А для такой победы требуется серьезное нападение. Вот тут-то и становятся необходимыми атомные подводные ракетоносцы, крейсеры, эскадренные миноносцы, противолодочные и десантные корабли 1 ранга. Здесь понадобятся наши стратегические бомбардировщики и авиация прикрытия.



Вместо вывода

Конечно, нарисованная картинка идеальна. В бою не всегда происходит то, что планирует командир. Более того, чаще всего происходит несколько иначе. Но, наша задача сегодня не выиграть войну, а ведь де-юре она продолжается. Несмотря на отсутствие мирного договора, сегодня "горячей" войны между Россией и Японией нет, но территориальные притязания остаются. Декларация 19.10. 1956 года, помогла во многом стабилизировать наши отношения. Хотя бескомпромиссность японцев и привела к тому, что декларация была забыта. Как немецкие военные отзывались о трофейных ППШ



Кстати, именно там была задекларирована передача Шикотан (в тексте-Сикотан) и группы островов Хабомаи. Но только после подписания мирного договора. Напомню объяснение Н.С. Хрущева по этому вопросу:



Мы считали, что такая уступка не имеет особого значения для СССР. Там лежат пустынные острова, которыми пользовались только рыбаки и военные. Оборонного значения эти острова тоже не имеют. Зато дружба, которую мы хотели завоевать со стороны японского народа, имела бы колоссальное значение. Поэтому территориальные уступки с лихвой перекрывались бы теми новыми отношениями, которые сложились бы между народами Советского Союза и Японии.



Сегодня Япония, при всем моем уважении к японскому народу, всего лишь один из псов в американской своре. Пока страна будет оставаться оккупированной США, японцы будут вынуждены исполнять волю хозяев, а значит, апеллировать к здравому смыслу, к логике или к истории бесполезно.



Остаются только инстинкты. В частности инстинкт самосохранения. Последние несколько дней я «живу» внутри документального фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Нет, я не занимаюсь изучением проблем распространения фашизма в Европе или где-то ещё. Даже внутренней сущностью этого явления сегодня не интересуюсь.Ощущение внезапного перемещения в Италию или Германию 30-х годов возникло ещё после просмотров митингов, посвященных Дню северных территорий, который отмечается в Японии ежегодно 7 февраля.Ощущение плагиата кадров Михаила Ромма, возможно, появилось от моего незнания японского языка. Просматривая выступления сторонников идеи возвращения островов Курильской гряды, наверное от их эмоциональности, невольно вспоминаешь дуче и фюрера в момент их наивысшей популярности.Вы, наверное, ждете сейчас традиционный рассказ о том, кто и когда открыл Курильские острова, куда делись айны и прочие, много раз озвученные, истории о Курилах. Увы, разочарую. Разочарую просто потому, что об этом написано столько, что любой читатель, которому это интересно, может легко получить ответ на любой вопрос по этому региону.Мне всегда смешно читать материалы о том, кто и чем владел в глубокой древности и почему именно сегодня об этом необходимо вспомнить. Представляете греков, которые претендуют на территории Древней Греции? Или итальянцев - потомков Римской империи. Я про монголов и Золотую Орду и вспоминать не хочу.Потому и меняется мир, что любое государство, во все времена, переживало все события, которые проживает каждый из нас за свою короткую жизнь. Рождение, становление, расцвет, стабильность, увядание и смерть. Смерть государства всегда связана с рождением нового или новых стран.Интерес в Японии и Курильским островам возник... после заявления правительства той страны о начале разработки гиперзвукового оружия. Кроме этого, в прессе стали появляться пока немногочисленные, но действительно интересные сообщения об увеличении контактов между японскими и американскими военными.Из американских источников стали известны некоторые подробности о разрабатываемой ракете. В частности о предполагаемой дальности стрельбы - 1300 километров. Понятно, что американцы сообщили об этом с одной целью - напугать Китай. Отношения США-КНР накалены как никогда.Меня же это сообщение заинтересовало несколько с другой стороны. 1300 километров это достаточная дальность для угрозы нашему Дальнему Востоку, Курилам и Сахалину в частности. Появление такого вооружения, в случае игнорирования с нашей стороны, реально меняет расклад сил в регионе. И вот тут-то и возникает необходимость для японского правительства поддерживать движение за возвращение так называемых северных территорий.Понятно, что японцы заговорили о новом оружии не просто так. Противостояние с Китаем и Северной Кореей, как оказалось, стоит довольно больших денег. Годы, когда страна почти не думала о собственной обороне, ушли в прошлое. США требует оплаты собственных услуг по охране и обороне Японских островов. Да и собственная армия стала обузой для государственного бюджета.А что же мы? Опять будем «отвечать на вызовы»? Зачем? Все прекрасно понимают, что такой путь ведет в тупик. Мы просто физически не сможем обеспечить оборону собственных территорий. Мы не скоро «догоним и перегоним» ВМС Японии. А если смотреть объективно, то к японскому флоту можно спокойно прибавить американский в этом регионе. В этом случае вместо «не скоро» стоит писать «никогда».Кроме этого, проблема недостатка населения как была так и остается. Об актуальности этой проблемы говорят многие, но решения на государственном уровне как не было, так и нет. Восточные, зауральские, регионы медленно умирают. Дальний Восток в этом отношении не особо отличается от остальной, «азиатской», части России.Есть ли возможность убедить японцев закрыть «проблему северных территорий» надолго или навсегда?Любое островное государство имеет преимущество при обороне собственной территории в классической, «наземной» войне. Море или океан всегда становятся помощниками обороняющихся. Согласитесь, доставлять личный состав и технику по морю достаточно обременительно. Огромные потери при такой транспортировке неизбежны. Да и флот в островных государствах является одной из сильных сторон.Сегодня островное положение государства превратилось из элемента усиления обороноспособности в элемент уязвимости. Уничтожить порт или даже целый приморский город сегодня для некоторых стран не проблема. Для этого не требуется каких-то армад кораблей или самолетов.Точно так же обстоит дело с флотом. То, что долгие десятилетия было гордостью американцев, я имею ввиду авианосцы, сегодня просто обычные, очень удобные мишени. Обеспечить их полную безопасность в прибрежных водах дело почти невозможное.Авиация? Успешно бороться с самолетами противника сегодня могут всего несколько государств мира. Просто потому, что удар бомбардировщики наносят находясь вне зоны действия корабельных или береговых ПВО.Продолжать рассуждать об обороне и нападении можно долго. Но, вернемся к нашей теме. Как отвадить «самураев» от разговоров о реванше и возврате территорий. Рецепт придумывать не надо. Любой, кто когда-либо занимался единоборствами, его прекрасно знает.Итак, Курильские острова должны быть надежно защищены. Защищены настолько, чтобы полностью исключить высадку десанта или уничтожение с воздуха. Отсюда, необходимы самые современные средства ПВО и ПРО. Оборона должна быть эшелонированной.Далее. Береговая линия укреплена системами, которые были бы эффективны против любых кораблей противника на всех дистанциях. Нечто подобное сейчас существует в Крыму. Корабли противника не должны даже пытаться подойти к российским берегам.Что происходит после блокирования нападения противника в бою? А то, что написано выше, это всего лишь тот самый блок защиты. А дальше вы наносите удар, предназначение которого ликвидировать преимущества противника. Проще говоря, Россия должна иметь силы, которые бы обеспечили уничтожение вражеского флота в наших водах.Ракетные катера и дизельные подводные лодки для такого «разговора по душам» вполне подойдут. Хорошо вооруженные и малозаметные для противника, они могут принести флоту множество проблем. Даже крупным боевым кораблям. Не говоря уже о вспомогательном флоте.Остается, наверное, самая долгожданная часть боя. Крик судьи: — Иппон! Чистая победа. А для такой победы требуется серьезное нападение. Вот тут-то и становятся необходимыми атомные подводные ракетоносцы, крейсеры, эскадренные миноносцы, противолодочные и десантные корабли 1 ранга. Здесь понадобятся наши стратегические бомбардировщики и авиация прикрытия.Конечно, нарисованная картинка идеальна. В бою не всегда происходит то, что планирует командир. Более того, чаще всего происходит несколько иначе. Но, наша задача сегодня не выиграть войну, а ведь де-юре она продолжается. Несмотря на отсутствие мирного договора, сегодня "горячей" войны между Россией и Японией нет, но территориальные притязания остаются. Декларация 19.10. 1956 года, помогла во многом стабилизировать наши отношения. Хотя бескомпромиссность японцев и привела к тому, что декларация была забыта.Кстати, именно там была задекларирована передача Шикотан (в тексте-Сикотан) и группы островов Хабомаи. Но только после подписания мирного договора. Напомню объяснение Н.С. Хрущева по этому вопросу:Сегодня Япония, при всем моем уважении к японскому народу, всего лишь один из псов в американской своре. Пока страна будет оставаться оккупированной США, японцы будут вынуждены исполнять волю хозяев, а значит, апеллировать к здравому смыслу, к логике или к истории бесполезно.Остаются только инстинкты. В частности инстинкт самосохранения. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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