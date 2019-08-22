Как отучить США "мявкать, хрюкать и пукать"? В Москве и Вашингтоне разошлись взгляды на СНВ-3

Новый министр обороны США Марк Эспер, занявший свой пост ровно месяц назад, призвал включить "всё новое оружие, которое стремится заполучить Россия", в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - если он, разумеется, будет продлён.

В интервью Fox News глава Пентагона заявил, что Россия "стремится расширить стратегический ядерный арсенал, чтобы разобраться с США". Поэтому, пояснил он, в Вашингтоне предлагают включить в СНВ-3 все перспективное российское оружие.

В качестве примера Эспер привёл ЧП в Архангельской области, где 8 августа во время испытаний новых военных технологий произошёл взрыв. Об этом ранее говорил и президент США. Так, он писал в Твиттере: "США многое учли после ракетного взрыва в России". При этом Дональд Трамп заверил, что Америка уже располагает "похожими, но более продвинутыми технологиями".

С больной головы

Как и Трамп, Эспер не допускает включения в СНВ-3 стратегического вооружения, которое наращивают Соединённые Штаты. Так, он не стал упоминать в интервью крылатую ядерную ракету, испытания которой состоялись на днях.

А между тем эксперты указывают, что до 2 августа разработки и испытания ракеты дальностью 500 км были запрещены Договором о размещении ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, в испытаниях была использована пусковая установка, которая, как ранее утверждали американские эксперты, не предназначена для наступательных вооружений.

Что касается гиперзвукового оружия России, то и в этом случае первые лица США давали понять, что располагают подобными технологиями, причём более продвинутыми. Так, советник президента США по национальной безопасности, главный "ястреб" Вашингтона Джон Болтон уверял, что технологии, по которым разрабатываются российские вооружения, "похищены у США". О каких именно "украденных разработках" ведет речь Болтон, осталось неизвестным.

Напоминалка для Америки

Глава российского сенатского комитета по международным делам Константин Косачев, рассуждая о перспективах СНВ-3, назвал в корне неверным стремление США каждый раз всё начинать с нуля.

"Ни в коем случае нельзя разрушать имеющуюся систему соглашений в сфере контроля над вооружениями, пытаясь её модифицировать. Можно только идти поступательно, а не начинать каждый раз с нуля", - пояснил он в комментарии НСН.

Эспер обвиняет Россию в обладании крылатыми ракетами с ядерными боеголовками, нацеленными на Европу. Такие ракеты были запрещены ДРСМД.

Однако, например, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков считает совершенно необходимым сделать так, чтобы при любом развитии ситуаций в Вашингтоне осознавали, что Америка может просто исчезнуть с лица земли.

"Москве нужно чётко заявить, что бить будем по каньонам, разломам. Сообщить, что ракета “Калибр-М” будет переформатирована из ракеты средней дальности в крылатую ракету межконтинентального радиуса действия. Выпускать такие ракеты массово с установкой на мобильных наземных носителях", - перечисляет военный эксперт необходимые шаги.

Сивков также предлагает в случае выхода США из моратория по испытанию ядерного оружия ответить симметрично и создать "мультимегатонное оружие, испытать его с тем, чтобы Штатам неповадно было мявкать, хрюкать и пукать".