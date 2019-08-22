Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Киеве встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Трамп хочет отнять территории у Европы, чтобы противостоять России (Telegram. Об...
Не ради России, а ради лайка. Как глумление над гербом, флагом и гимном стало по...
«Вздохи о потерянном «могуществе»: почему на Украине недовольны безъядерным стат...
Главная / Политика

Как отучить США "мявкать, хрюкать и пукать"? В Москве и Вашингтоне разошлись взгляды на СНВ-3

22 августа 2019, 10:24  •  174 • Политика
В Москве и Вашингтоне кардинально разошлись взгляды на условия продления договора СНВ-3. Так, США стремятся запретить России всё, что позволяют себе. Российский военный эксперт перечислил шаги, которые позволят отучить США "мявкать, хрюкать и пукать".
Новый министр обороны США Марк Эспер, занявший свой пост ровно месяц назад, призвал включить "всё новое оружие, которое стремится заполучить Россия", в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - если он, разумеется, будет продлён.
В интервью Fox News глава Пентагона заявил, что Россия "стремится расширить стратегический ядерный арсенал, чтобы разобраться с США". Поэтому, пояснил он, в Вашингтоне предлагают включить в СНВ-3 все перспективное российское оружие.
В качестве примера Эспер привёл ЧП в Архангельской области, где 8 августа во время испытаний новых военных технологий произошёл взрыв. Об этом ранее говорил и президент США. Так, он писал в Твиттере: "США многое учли после ракетного взрыва в России". При этом Дональд Трамп заверил, что Америка уже располагает "похожими, но более продвинутыми технологиями".

С больной головы

Как и Трамп, Эспер не допускает включения в СНВ-3 стратегического вооружения, которое наращивают Соединённые Штаты. Так, он не стал упоминать в интервью крылатую ядерную ракету, испытания которой состоялись на днях.
А между тем эксперты указывают, что до 2 августа разработки и испытания ракеты дальностью 500 км были запрещены Договором о размещении ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, в испытаниях была использована пусковая установка, которая, как ранее утверждали американские эксперты, не предназначена для наступательных вооружений.
Что касается гиперзвукового оружия России, то и в этом случае первые лица США давали понять, что располагают подобными технологиями, причём более продвинутыми. Так, советник президента США по национальной безопасности, главный "ястреб" Вашингтона Джон Болтон уверял, что технологии, по которым разрабатываются российские вооружения, "похищены у США". О каких именно "украденных разработках" ведет речь Болтон, осталось неизвестным.

Напоминалка для Америки

Глава российского сенатского комитета по международным делам Константин Косачев, рассуждая о перспективах СНВ-3, назвал в корне неверным стремление США каждый раз всё начинать с нуля.
"Ни в коем случае нельзя разрушать имеющуюся систему соглашений в сфере контроля над вооружениями, пытаясь её модифицировать. Можно только идти поступательно, а не начинать каждый раз с нуля", - пояснил он в комментарии НСН.
Эспер обвиняет Россию в обладании крылатыми ракетами с ядерными боеголовками, нацеленными на Европу. Такие ракеты были запрещены ДРСМД.
Однако, например, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков считает совершенно необходимым сделать так, чтобы при любом развитии ситуаций в Вашингтоне осознавали, что Америка может просто исчезнуть с лица земли.
"Москве нужно чётко заявить, что бить будем по каньонам, разломам. Сообщить, что ракета “Калибр-М” будет переформатирована из ракеты средней дальности в крылатую ракету межконтинентального радиуса действия. Выпускать такие ракеты массово с установкой на мобильных наземных носителях", - перечисляет военный эксперт необходимые шаги.
Сивков также предлагает в случае выхода США из моратория по испытанию ядерного оружия ответить симметрично и создать "мультимегатонное оружие, испытать его с тем, чтобы Штатам неповадно было мявкать, хрюкать и пукать".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



174
Источник
Похожие новости
22 августа 2019, 10:24
Мстит за Гренландию? Трамп обвинил Данию из-за маленьких расходов в НАТО
22 августа 2019, 10:24
"Крылатые ракеты, направленные в Европу": Пентагон предложил включить в СНВ-3 "все новое оружие России"
22 августа 2019, 03:54
Путин заявил о важности восстановления отношений с ЕС для России
21 августа 2019, 14:54
Захарова дала совет Трампу и Макрону по России: "Если G7 хочет позиционировать себя как серьёзный формат"
21 августа 2019, 18:09
Рустави 2 - территория свободы? Наглая ложь: Политолог о дудке, под которую плясал Гварамия
21 августа 2019, 16:09
Суд отклонил иск "Справедливой России" о снятии Антона Шипулина с довыборов в Госдуму
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 августа 2019, 16:09
"Это было больно": Таблоиды о встрече Путина с Макроном во Франции
17 августа 2019, 10:09
Сталинский приказ, сорвавший блицкриг и принёсший Победу
18 августа 2019, 02:24
"Похоронил мою и твою Родину": Писатель призвал посадить Горбачева за развал страны и "геноцид русского народа"
16 августа 2019, 04:54
Запад: Россия ОБЯЗАНА рассказать о своей новой ракете (Анна Сочина)
20 августа 2019, 06:24
Израиль официально унизил Украину в прямом эфире (Telegram. обзор)
21 августа 2019, 05:09
Украинский ас на Су-27 не дотянул до маневренности русских пилотов
16 августа 2019, 14:24
«Эти танки никто не покупает»: сможет ли Украина преодолеть кризис в сфере производства боевых машин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.