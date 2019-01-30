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Как отставные генералы учат Генштаб управлять армией «тремя зелеными свистками»

30 января 2019, 22:09  •  139 • В России

Есть в России два отставных генерала – Виктор Соболев и Александр Владимиров. Оба много послужили и немало в свое время повоевали, оба прошли нелегкий офицерский путь. Оба ныне занимают ведущие посты в общественных организациях. Соболев – председатель общественного движения в поддержку армии, оборонной промышленности и науки, а Владимиров – вице-президент коллегии военных экспертов. Оба часто мелькают в соцсетях и дают свои оценки нынешнему состоянию вооруженных сил.

Слушая их выступления, я часто ловил себя на мысли, что и Соболев, и Владимиров по недоумению или умышленно вдохновенно смешивают правду с брехней. Скажу даже по простонародному – вешают людям лапшу на уши или «несут пургу». Вот Соболев дает интервью одному из телеканалов. Виктор Иванович заявляет, что для преодоления вредных последствий реформ Сердюкова сделано «крайне недостаточно», а то, что сделано, «носит косметический характер».

Надо слишком далеко от армии сидеть на пенсионной завалинке, не ведать о реально сделанном, чтобы позволять себе столь категоричные утверждения. Да, для полного устранения «косяков» сердюковских реформ сделано еще не все. Но ведь и сделано уже очень много. За последние семь лет наша армия значительно преобразилась, что признают даже наши самые заклятые партнеры. В ней произошли не «косметические», а глубинные перемены.

Генерал Соболев заявляет, что Шойгу «не восстановил систему управления армией, организационно-штатную структуру». Видимо, он ничего не слышал ни про супер-современный Национальный центр управления обороной государства, ни про то, что Минобороны восстановило дивизии вместо авантюрных сердюковских бригад.

Александр Владимиров

Генерал Соболев возмущенно говорит о проколах в действиях нашей авиации в Сирии: «Первое же столкновение с турецкими истребителями привело к потере нашего летчика». Как внушительно звучит! Но генерал, как говорится, слышал звон, да не знает, где он. Потому что никакого «столкновения» не было. У нас с турками была договоренность не воевать в небе. Но турецкий летчик наплевал на эту договоренность и нанес нашему самолету коварный удар в спину.

Народ в России всегда с уважением относился к авторитетному слову человека в лампасах. Зачем же дурачить этот народ, нередко по-шарлатански передергивая факты? .

Генерал-майор в отставке Александр Владимиров тоже иногда поучает Минобороны и Генштаб уму-разуму. В то числе – и с помощью вот таких дефиниций, которые понятны даже школьнику: «Война ведется сторонами и заканчивается на условиях победившей стороны». Порой генерал забавляет военную и гражданскую публику хвастливой хлестаковщиной: «Только старые командиры, такие, как я, способны управлять армией тремя зелеными свистками»! (кстати, это выражение в войсках объясняется не только как сигнал к атаке, но и как синоним глупости).

Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили: Сенатор Арашуков «опоздал» на свой арест и попытался сбежать

Не нравится Владимирову и танковый биатлон: «Если бы мои командиры так стреляли, я бы командира полка снял к утру». Мы не знаем, Александр Иванович, как стреляли ваши командиры из танков, а вот современные российские танкисты уже четыре раза становились чемпионами мира по танковому биатлону.

Вот написал я эти строки и подумал: а, может быть, я тоже слишком предвзят? Да и я ведь всего-навсего военный журналист, полками и дивизиями не командовал. И потому обратился к людям, которые на командных и штабных должностях и послужили больше Соболева и Владимиров, и должности занимали гораздо круче. Что они думают о критических «пассажах» своих сановитых коллег?

Генерал армии Михаил Моисеев, бывший начальник Генштаба вооруженных сил:

- Я хорошо знаю Соболева и хорошо знаю ту организацию, которую он сегодня возглавляет. Если он действительно серьезно думает о поддержке армии, то нужно исходить не из фантазий, а из тех реалий, которые сегодня есть в вооруженных силах. А надо, думаю, смотреть не только на то, что было, но и на то, что стало. При Шойгу произошли радикальные позитивные перемены в строительстве вооруженных сил, началось возрождение самого главного - боевой подготовки и боевой готовности войск. Генштаб не надо учить уму-разуму, ни дня не служа в нем.

И последнее. Нынешний министр обороны и его команда за постсоветское время сделали то, что не сумели сделать все их предшественники.

Генерал армии Юрий Якубов генеральный инспектор МО РФ:

- Знаю Соболева с тех пор, когда я был заместителем командующего армией, а он был командиром дивизии в 90-е годы. Нормальный комдив был. А сейчас, как говорится, «Остапа понесло». Вот он сказал, что в армии якобы недостаточно сделано после псевдореформ Сердюкова. Но это же глупость. После Сердюкова у нас появились новые корабли на Балтийском море, Черном море, Азовском море - с самым современным ракетным вооружением. Каждый месяц почти корабли и подводные лодки спускаем на воду, появились ракеты, которых больше нет ни у кого в мире. А сколько самолетов создали и приняли на вооружение! И все это сделано в период после Сердюкова, при Шойгу. За несколько лет армия радикально изменилась, стала другой и по качеству боевой техники, и по личному составу. Как можно говорить, что в оргштатной структуре армии ничего не изменилось? У нас появились новые армии, корпуса, дивизии, полки. Сегодня армия на правильном пути и идет в верном направлении. Это скажет любой из моих коллег: маршалы, адмиралы, генералы армии, генерал-полковники.

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