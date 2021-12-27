Как отреагировали США на ультиматум России. Прямой ответ Сергея Лаврова

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о реакции США на ультиматум России. А также высказался об ожиданиях Москвы от дальнейшей работы в рамках нашего списка требований.

В ходе интервью, взятого Владимиром Соловьёвым для проекта "Соловьёв Live", министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о переговорах с США, а также странами НАТО касательно предоставления нашей стране гарантий безопасности. Как известно, требования к НАТО и в первую очередь к США как патрону альянса Министерство иностранных дел России направило в конце года. В том числе мы настаиваем на закрытии военных баз на наших границах и нерасширении НАТО на восток.

Министр рассказал об ожиданиях России в этой связи, отвечая на вопрос Соловьёва о смене риторики МИД страны. Ведь требования были восприняты как нечто непривычное. Лавров подчеркнул, что мы просто очерчиваем свои "красные линии". И теперь "главное, чтобы не было болтовни":

Чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится, чем он умеет заниматься. Важно, чтобы был результат, причём в какой-то определённый промежуток времени. И мы никаких ультиматумов не выдвигаем, но бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять начнёт что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет, нам не нужны.

США в этой связи - главный наш переговорщик, добавил министр.