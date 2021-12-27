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Как отреагировали США на ультиматум России. Прямой ответ Сергея Лаврова

27 декабря 2021, 13:15  •  294 • Политика
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о реакции США на ультиматум России. А также высказался об ожиданиях Москвы от дальнейшей работы в рамках нашего списка требований.
В ходе интервью, взятого Владимиром Соловьёвым для проекта "Соловьёв Live", министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о переговорах с США, а также странами НАТО касательно предоставления нашей стране гарантий безопасности. Как известно, требования к НАТО и в первую очередь к США как патрону альянса Министерство иностранных дел России направило в конце года. В том числе мы настаиваем на закрытии военных баз на наших границах и нерасширении НАТО на восток.
Министр рассказал об ожиданиях России в этой связи, отвечая на вопрос Соловьёва о смене риторики МИД страны. Ведь требования были восприняты как нечто непривычное. Лавров подчеркнул, что мы просто очерчиваем свои "красные линии". И теперь "главное, чтобы не было болтовни":
Чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится, чем он умеет заниматься. Важно, чтобы был результат, причём в какой-то определённый промежуток времени. И мы никаких ультиматумов не выдвигаем, но бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять начнёт что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет, нам не нужны.
США в этой связи - главный наш переговорщик, добавил министр.
И именно с США мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоится сразу по завершении новогодних каникул. НАТО предложило - устами главы альянса Йенса Столтенберга - сразу вслед за этим провести заседание совета с Россией. И эта оргструктура отражает те проекты, которые мы внесли и представили на рассмотрение американцев и натовцев.

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