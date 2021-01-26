Как отразится смерть Сергея Приходько на бизнесе Олега Дерипаски

Экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Сергей Приходько по праву считался одним из самых влиятельных и закрытых российских правительственных чиновников высшего ранга. Он практически не появлялся на публике, и лишь изредка давал прессе формальные комментарии. Но ряд скандалов не обошел его стороной. Главный из них – неформальные переговоры на яхте, принадлежащей бизнесмену Олегу Дерипаске в Норвегии в компании девушек из эскорта.

Влиятельное лицо

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. Он пришел в Кремль еще при Борисе Ельцине, и все последующие годы считался одним из влиятельных чиновников, которые отвечают за внешнюю политику российских властей последние двадцать лет. Лишь после начала третьего срока Владимира Путина Сергей Приходько перестал быть идеологом российской дипломатии.

До 1997 года Сергей работал в структурах МИД России. У него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В течение 1997-1998 годов был помощником президента РФ по международным делам, после работал заместителем руководителя администрации президента. С марта 2004 года по 2012 год являлся помощником президента. После этого занимал посты первого заместителя руководителя аппарата правительства, вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Возглавлял аппарат правительства в статусе вице премьера в 2013–2018 годах, до прошлого года занимал пост первого замруководителя аппарата правительства. В январе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником.

Надо сказать, на публике Сергей Приходько появлялся чрезвычайно редко. С прессой общался неохотно.

Обвинения в коррупции

Несмотря на закрытость, без скандалов с участием Сергея Приходько не обходилось. Так, в 2010 году губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин опубликовал в своем микроблоге фотографию с червяком на листьях салата в тарелке на дипломатическом приеме в Кремле (Министерство юстиции внесло «Настоящее время» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента): «Такое случается и в Александровском зале. Вместе с говядиной подают салат с живыми дождевыми червями». Шутку Зеленина в Кремле не поняли. Вышел большой скандал. Зеленин впоследствии публикацию удалил, но положение уже было не спасти. Сергей Приходько сказал, что таких чиновников надо отправлять в отставку с формулировкой «увольнение по слабоумию».

А спустя короткое время, несмотря на хорошие экономические результаты региона, Дмитрий Зеленин лишился должности. Впрочем, происшествие является лишний раз подтверждением влиятельности чиновника.

А в 2018 году «Фонд борьбы с коррупцией»* опубликовал расследование, которое непосредственно затрагивало Сергея Приходько. Речь шла о том, как миллиардер Олег Дерипаска отдыхал на яхте с Сергеем Приходько, который на тот момент занимал пост вице-премьера, и сотрудницей эскорт-агентства Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка). Расследование во многом основывалось на фотографиях из ее инстаграмма.

Основатель ФБК Алексей Навальный в связи с этим обвинил Приходько в коррупции.

«Олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга — это взятка, — заявлял Навальный. — Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств, — это, не поверите, тоже взятка».

Алексей Навальный напомнил, что Приходько никогда не занимался бизнесом, тем не менее владеет недвижимостью, на которую доходов семьи, очевидно, не хватает. Речь шла о доме в кооперативе «Сосны», площадь которого составляет 1580 квадратных метров, а земельный участок — почти три гектара. Стоимость дома приблизительно оценивалась в 300 миллионов рублей.

Помимо этого Приходько принадлежат две квартиры в Москве, общая площадь которых превышает 350 квадратных метров, а рыночная стоимость составляет 480 миллионов рублей.

Что касается увлекательной поездки на яхте, то в расследовании предполагалось, что Олег Дерипаска мог выступать посредником между экс-главой штаба Дональда Трампа Манафортом и Приходько. Ранее Дерипаску уже обвиняли в связях с Манафортом и в том, что россиянин платил политтехнологу за продвижение его интересов в США.

Сергей Приходько называл Дерипаску своим другом, но все обвинения отрицал: «По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля». По его словам, «политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное — от моего друга (Олега Дерипаски) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта».

Дерипаска в ответ подал на Рыбку иск в кубанский суд и выиграл, Навальный свое расследование удалил. Настя Рыбка должна была выплатить Олегу Дерипаске по 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Вся эта история имела продолжение для ее участников.

В мае 2018 года — через несколько месяцев после выхода расследования - Сергея Приходько понизили до первого заместителя руководителя аппарата правительства.

Настя Рыбка была арестована в Тайланде, отсидела почти год по делу о нелегальном «секс-тренинге», по решению суда была депортирована в Белоруссию, откуда она родом. В аэропорту в январе 2019 года при прохождении паспортного контроля с шумом была задержана в Шереметьево, в рамках производства по делу о вовлечении в проституцию. В январе 2019 года Рыбка была освобождены из-под стражи под обязательство о явке.

Можно строить различные предположения, почему возникли проблемы у Рыбки в Тайланде? Есть версия, что именно ее откровения повлияли на введение санкций, в том числе против Олега Дерипаски. Поэтому тюрьма стала не только местью за разговорчивость, но и предостережением как можно меньше болтать в будущем.

В свою очередь Олег Дерипаска обвинил в прошлом году российские власти в том, что они недостаточно действенно противостоят санкциям. Впрочем, громкие заявления могут свидетельствовать о политических амбициях олигарха, вот только будут ли они реализованы?

В любом случае без поддержки влиятельного Сергея Приходько жизнь Олега Дерипаски может весьма осложниться.