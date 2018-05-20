Как относятся в странах Европы к событиям Второй мировой войны

В новом документальном фильме RT об отношении европейцев к событиям второй мировой войны граждане Австрии, Польши, Германии, США говорят о том, как они понимают не такую уж давнюю историю прошедшей войны.

Историю, участники которой ещё живы, Запад старательно переписал, даже не дожидаясь, пока уйдёт последний живой свидетель.

И вот уже Польша принимает закон, по которому будут уничтожены 500 монументов советским воинам-освободителям, а молодые поляки уверены, что Советская армия уничтожала их предков наравне с фашистами. Ну а роль спасителей, безусловно, в новой трактовке истории досталась Соединённым Штатам, которые сделали хороший бизнес на этой войне. И никого не смущают нестыковки «новой истории».

«У вас своя история, у нас – своя», - так и говорит молодой поляк, которому задают вопрос о том, кто победил в той войне. И добавляет: «Советский Союз напал на Польшу и забрал наши земли». Он уверен в этом. Его так учили.

В европейских учебниках истории сегодня нет ни слова о том, что пришлось пережить советскому народу, ни слова о подвигах советских солдат и, конечно, ни слова благодарности. А уж о том, что против Советского Союза воевала практически вся Европа, предпочитают не вспоминать.

Это очень удобно – просто промолчать в надежде, что через пару поколений все всё забудут.

Поэтому в Освенциме сегодня можно разместить туристический центр с кафе и ресторанами и никого это не возмущает, ну разве совсем древних стариков. Кстати, кто освободил Освенцим? А просто – «освободили», без подробностей, какая разница.

Впрочем, есть и светлые моменты – в фильме рассказывают и о том, как энтузиасты в европейских странах ухаживают за могилами советских солдат, погибших при освобождении этих стран, бережно собирают документы, работают в архивах, устанавливают, кто похоронен в безымянных могилах, чтобы разыскать их родственников на огромном постсоветском пространстве. Работу они делают огромную, жаль только, что все эти энтузиасты немолоды, а после их ухода и эти родники памяти могут заглохнуть…