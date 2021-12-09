Как относиться к перспективе возвращения Донбасса на Украину, и есть ли вообще такая перспектива?

Главный итог виртуального саммита Путина и Байдена – украинским властям придётся выполнить положения «Минска-2». По пунктам. Интрига лишь в том, что для Украины «Минск-2» в его нынешнем, каноническом виде, невыполним. Необходима ревизия и корректировка, однако ни Вашингтон, ни Москва на это своё «добро» не дают. И возникает цугцванг. Оставить, как есть, – Россия продолжит развивать экономику народных республик по своему усмотрению и раздавать паспорта их жителям, без оглядки на Киев.

Сюжет: Украинский кризис

А если выполнить «Минск» и вернуть Донбасс на Украину? Вместе с шестьюстами тысячами российских граждан, вместе с памятью о гражданской войне. Вместе с амнистией – и тогда в Киев зачастят самые отъявленные «сепаратисты», причём даже глава ДНР Пушилин на их фоне будет восприниматься украинским государственником. Сейчас примерно с десяток мест в Раде пустует – народные республики выпали из украинской реальности вместе с местами народных избранников. Но несложно представить, кто эти места займёт, если Донбасс вернётся на Украину. Со дня на день Рада намеревалась принять новый закон о двойном гражданстве – чтобы легализовать 30-миллионную заокеанскую диаспору, но поставить крест на тех украинских гражданах, кто перебрался в Россию (а таковых – не менее 5 миллионов). Разумеется, выполнение положений «Минска» заставит майданщиков распространить положения закона о двойном гражданстве на украинцев с российскими паспортами. И может оказаться, что таковых – не 600 тысяч, а гораздо больше, несколько миллионов. Есть веские основания считать, что их точно не меньше. Каково будет киевским властям столкнуться с такой реальностью? А как быть с украинскими регионами, которые захотят установить у себя порядки «как на Донбассе»? Законодательно они могут реализовать «как на Донбассе» уже сегодня, все юридические механизмы были заложены ещё в 2015-2016 годах, когда на повестке стоял вопрос о «регионализации» (то есть, децентрализации) страны.

Зеленский едва ли рискнёт выполнять положения «Минска», но в том-то и дело, что теперь ему не отвертеться – давить будут синхронно, и Москва, и Вашингтон. Единственный способ «отпетлять» – устроить военную провокацию у границ народных республик, чтобы окончательно разорвать пуповину. Но в этом случае может так статься, что вместе с Донбассом от Украины отвалится и весь юго-восток – от Одессы до Харькова. Определённо, виртуальная встреча Путина с Байденом перекрыла Зеленскому кислород. А Донбассу фактически отрезала все пути назад, на Украину.