Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светоф...
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "парт...
Главная / Украина

Как относиться к перспективе возвращения Донбасса на Украину, и есть ли вообще такая перспектива?

09 декабря 2021, 15:50  •  252 • Украина
Главный итог виртуального саммита Путина и Байдена – украинским властям придётся выполнить положения «Минска-2». По пунктам. Интрига лишь в том, что для Украины «Минск-2» в его нынешнем, каноническом виде, невыполним. Необходима ревизия и корректировка, однако ни Вашингтон, ни Москва на это своё «добро» не дают. И возникает цугцванг. Оставить, как есть, – Россия продолжит развивать экономику народных республик по своему усмотрению и раздавать паспорта их жителям, без оглядки на Киев.
Сюжет: Украинский кризис
А если выполнить «Минск» и вернуть Донбасс на Украину? Вместе с шестьюстами тысячами российских граждан, вместе с памятью о гражданской войне. Вместе с амнистией – и тогда в Киев зачастят самые отъявленные «сепаратисты», причём даже глава ДНР Пушилин на их фоне будет восприниматься украинским государственником. Сейчас примерно с десяток мест в Раде пустует – народные республики выпали из украинской реальности вместе с местами народных избранников. Но несложно представить, кто эти места займёт, если Донбасс вернётся на Украину. Со дня на день Рада намеревалась принять новый закон о двойном гражданстве – чтобы легализовать 30-миллионную заокеанскую диаспору, но поставить крест на тех украинских гражданах, кто перебрался в Россию (а таковых – не менее 5 миллионов). Разумеется, выполнение положений «Минска» заставит майданщиков распространить положения закона о двойном гражданстве на украинцев с российскими паспортами. И может оказаться, что таковых – не 600 тысяч, а гораздо больше, несколько миллионов. Есть веские основания считать, что их точно не меньше. Каково будет киевским властям столкнуться с такой реальностью? А как быть с украинскими регионами, которые захотят установить у себя порядки «как на Донбассе»? Законодательно они могут реализовать «как на Донбассе» уже сегодня, все юридические механизмы были заложены ещё в 2015-2016 годах, когда на повестке стоял вопрос о «регионализации» (то есть, децентрализации) страны.
Зеленский едва ли рискнёт выполнять положения «Минска», но в том-то и дело, что теперь ему не отвертеться – давить будут синхронно, и Москва, и Вашингтон. Единственный способ «отпетлять» – устроить военную провокацию у границ народных республик, чтобы окончательно разорвать пуповину. Но в этом случае может так статься, что вместе с Донбассом от Украины отвалится и весь юго-восток – от Одессы до Харькова. Определённо, виртуальная встреча Путина с Байденом перекрыла Зеленскому кислород. А Донбассу фактически отрезала все пути назад, на Украину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



252
Источник
Похожие новости
08 декабря 2021, 15:20
Учим гимн России и идем навстречу Донбассу. Патриоты переобуваются в прыжке, военная доктрина Украины потерпела крах
07 декабря 2021, 14:50
Что будет, если президенты России и США договорятся по «украинскому вопросу»?
07 декабря 2021, 14:50
Решение Высокого суда Лондона будет принято в пользу России, – считают эксперты
08 декабря 2021, 17:40
Ожидали не этого. О реакции в Киеве на саммит Россия-США
08 декабря 2021, 07:45
США планируют эвакуацию своих граждан из Украины
07 декабря 2021, 18:20
30 лет бардака за нацистским мундиром
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!"
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло копеечное средство?
05 декабря 2021, 16:45
В самой невакцинированной стране Европы поставили вопрос ребром: "Как наказать выскочку?"
05 декабря 2021, 11:30
В "Нафтогазе" пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии
03 декабря 2021, 05:50
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
04 декабря 2021, 01:05
Аналитик об угрозе новой санкционной меры против России: "Это было бы фатально"
05 декабря 2021, 01:35
Владимир Соловьёв заявил о критической ситуации для России: "Летим в лоб"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.