Как отнимали букву «Р» у военной разведки. И как вернули

- Ты слышал, что было в главном зале театра Российской Армии, когда Путин произнес вот эти слова: «Непонятно, куда исчезло слово «Главное разведывательное управление» — надо бы восстановить»? Там был атомный взрыв аплодисментов! Мы хлопали так, что еще немного и штукатурка посыпалась бы с потолка!

Так говорил мне через пару часов после торжественного вечера в честь 100-летия ГРУ, ветеран военной разведки полковник в отставке Александр Чернышев. А еще он мне говорил, что когда восемь лет назад, при министре обороны Сердюкове и начальнике Генштаба Макарове, ГРУ переименовали в безликое Главное управление - ГУ, то он «словно отчество потерял». И клял реформаторов, придумавших это бессмысленное «обновление». Ведь от того, что исчезло слово «разведывательное» в России военная разведка не исчезла. Так чего «стеснялись»? Что пытались замаскировать? Управление, которое почти век добывало по всему миру военные секреты и предупреждало Отечество об опасности? Управление, одна аббревиатура которого стала всемирно известным брендом? Управление, перед которым почтительно снимают шляпу лучшие разведки мира? Знал бы тогдашний начальник Генштаба Макаров, что говорили о нем в ГРУ, когда он «кастрировал» название управления, не представив подчиненным убедительных доказательств необходимости такого шага.

А шаг-то оказался фиглярским! Ничего не меняющим. За исключением того, что эта «игра в буковки» стоила военному ведомству немалых денег для переиначивания сотен документов. Эта игра все восемь минувших лет была оскорбительной для тысяч профессионалов военной разведки, отдавшей ей всю жизнь.

Конечно, исчезновение литеры «Р» в короткой, как выстрел аббревиатуре управления, не снизило эффективность его работы. Но оно было непонятным и обидным для людей, смысл службы которых составляла РАЗВЕДКА — глаза и уши Отечества.

Мы с полковников Чернышевым выпили за 100-летие ГРУ по 100 граммов. А потом еще по 100 — за «восстановление справедливости». Александр Иванович сказал мне, что его сослуживцы благодарны Путину за то, что он исправил «косяк». А еще сказал, что переименование ГРУ в ГУ было просто кощунственным, - «это примерно так же, как звезды с кремлевских башен снять… Но Кремль ведь Кремлем и остался бы!».

А еще он по большому секрету сказал мне, что идею вернуть ГРУ его полное и славное имя президенту подбросили министр обороны Шойгу и начальник Генштаба Герасимов. С подачи ветеранов ГРУ. И решение Путина — лучший подарок к юбилею…