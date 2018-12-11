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Как освобождали Крым

11 декабря 2018, 00:54  •  82 • Война
К 75-летию изгнания немецких оккупантов с полуострова
Керчь, Еникале, коса Чушка, остров Тузла… Сегодня здесь пролёг Керченский мост, из этих мест берёт начало будущая трасса «Таврида» До недавней провокации, устроенной киевским режимом в Керченском проливе, здесь 75 лет не слышали звуков выстрелов.
…Глубокой ночью 1 ноября 1943 г. после семнадцатимесячного перерыва нога советского воина ступила на землю Керченского полуострова. Началась Керченско-Эльтигенская десантная операция Северо-Кавказского фронта (с 20 ноября – Отдельная Приморская армия, командующий – генерал-полковник И.Е. Петров), Черноморского флота (вице-адмирал Л.А. Владимирский) и Азовской военной флотилии (контр-адмирал С.Г. Горшков). Целью операции было приступить к изгнанию немецких оккупантов из Крыма.
План операции предусматривал одновременную высадку трёх дивизий 56-й армии (генерал-лейтенант К.С. Мельник) в районе к северо-востоку от Керчи (главное направление) и одной дивизии 18-й армии (генерал-лейтенант К.Н. Леселидзе) юго-западнее Керчи в районе поселка Эльтиген (вспомогательное направление). После высадки десант должен был нанести удары по сходящимся направлениям и овладеть портами Керчь и Камыш-Бурун. Черноморский флот и Азовская флотилия, высадив десантников, должны были обеспечивать их пополнением, вооружением, боеприпасами до конца операции. Ориентировочно на высадку десантов и переброску войск 56-й армии отводилось 15 суток, а 18-й армии – 30.
Гитлеровское командование понимало, что после изгнания его войск с территории Тамани Красная армия будет стремиться в Крым по кратчайшему пути через Керченский пролив, и потому усиленно укрепляло побережье и Керченский полуостров в целом. На море немцы сосредоточили значительное количество быстроходных десантных барж, хорошо бронированных и имевших сильную артиллерию, а также торпедных и сторожевых катеров. Эти силы препятствовали движению наших кораблей вдоль Таманского полуострова, ставили мины и несли дозор на подходах к Феодосии и в Керченском проливе. Командование же Черноморским флотом не могло использовать в узком и мелководном Керченском проливе крупные корабли. Остро недоставало высадочных средств, пришлось использовать совсем не приспособленные для таких операций гражданские суда вплоть до гребных шлюпок. Действия войск и сил флота серьезно осложняла погода: поздняя осень здесь – время свирепых штормов.
Однако выигрыш от операции затмевал все трудности. Появлялся шанс сделать первый шаг к освобождению с восточного направления всего Крымского полуострова. В район операции Ставка ВГК направила своего представителя маршала С.К. Тимошенко, а контролировать подготовку кораблей и частей к высадке было приказано лично наркому ВМФ адмиралу Н.Г. Кузнецову.
Высадку десанта предполагалось произвести в ночь на 28 октября, но из-за резкого ухудшения погоды её перенесли на 1 ноября. Однако и на этот раз одновременная высадка десантов не получилась: разыгравшийся 6-балльный шторм заставил в последний момент отменить переброску группы, которая должна была высадиться севернее Керчи. А вот группу, нацеленную на Эльтиген, приказ на отмену десантирования на берегу уже не застал.
«Когда штурмовые отряды десанта вышли в открытое море, суда сразу почувствовали на себе сильные удары волн. Штормовой норд-ост пронизывал море. Водяные валы швыряли мотоботы во все стороны, угрожая каждую секунду перевернуть их… А при такой погоде и вперед идти опасно, и возвращать суда не так просто», – вспоминал генерал И.А. Ласкин, бывший начальник штаба Северо-Кавказского фронта.
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Через какое-то время канонада, донесшаяся с противоположного берега, дала понять командованию, что передовые отряды всё-таки сумели преодолеть бушующую водную стихию и зацепиться за плацдарм. Для их огневой поддержки с берега Тамани открыли огонь тяжелые артиллерийские батареи. К ним добавился гул самолётов – это через пролив к Крыму устремился ночной лёгкобомбардировочный авиационный полк подполковника Е.Д. Бершанской.
Сильный шторм и жестокий вражеский огонь ещё на воде привели к немалым потерям десантников, но тем яростнее стал наступательный порыв живых. К исходу 3 ноября (каждую ночь с наступлением темноты шла высадка последующих эшелонов) в районе Эльтигена сражались почти 9,5 тыс. человек. Захваченный плацдарм составлял около двух километров в глубину и четыре-пять километров по фронту.
Поскольку высадка войск 56-й армии в первую ночь не состоялась, ответный удар врага сосредоточился на эльтигенском десанте. Только за один день 2 ноября десантники отразили около 20 контратак.
В ночь на 3 ноября советскому командованию наконец удалось высадить группу десанта из состава 56-й армии на основном направлении восточнее Керчи. На какое-то время положение эльтигенского десанта облегчилось, но затем контратаки против него возобновились с нарастающей силой. До 1 декабря десантники удерживали занятые рубежи, а затем получили приказ эвакуироваться с плацдарма. Однако корабли не смогли подойти к пунктам высадки. Тогда десант прорвал вражеский заслон и по суше попытался соединиться с частями 56-й армии. Удалось закрепиться в районе Керчи.
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Переправа на Керченский полуостров всего десанта 56-й армии закончилась только к 20 ноября, а его пополнение шло и позднее. «Наращивание сил на керченском плацдарме происходило в исключительно сложной обстановке, – писал адмирал Н.Г. Кузнецов. – Причалы и пути через пролив находились под неослабевающими ударами противника. Нам постоянно мешала погода: стояла глубокая осень, и пролив мог вот-вот замерзнуть. К тому же у нас не было достаточно плавсредств для перевозки танков, артиллерии, автомашин. И все же под руководством командующего флотилией С.Г. Горшкова к 4 декабря на Еникальский полуостров было перевезено восемь эшелонов войск».
Всего Азовская военная флотилия переправила более 75 тыс. человек, больше 450 орудий разного калибра, 128 танков, 764 автомашины, из них 58 с установками PC – «Катюшами», 7,2 тыс. тонн боеприпасов, 2,8 тыс. тонн продовольствия и большое количество других грузов. Советские войска расширили плацдарм до 25 километров по фронту и до 10-12 километров в глубину.
Вновь организованная Приморская армия, перейдя к обороне, отражала вражеские удары и готовилась к наступлению. Генерал И.Е. Петров не забыл и об эльтигенском десанте, сражавшемся теперь в Керчи. Преодолев ожесточённое сопротивление врага, моряки переправили туда на подмогу 83-ю бригаду морской пехоты. Однако и тогда десант не смог соединиться с главными силами; по приказу командующего Отдельной Приморской армией он был переправлен на Тамань.
Десанты нанесли врагу большой урон. В боях с 31 октября по 11 декабря 1943 г. частям 5-го армейского корпуса 17-й немецкой армии, оборонявшего Керченский полуостров, был нанесён значительный ущерб – тысячи солдат, более 100 самолётов, до 50 танков, 45 артиллерийских батарей. С перекопского направления были оттянуты значительные силы врага, что облегчило вступление советских войск в Крым с севера.
И была достигнута основная цель: Красная армия получила важнейший плацдарм, с которого в 1944 г. началось освобождение Крыма. Немцы на полуострове оказались под ударами сразу с двух направлений – с севера и востока.
* * *
…А что касается киевской «партии войны», то её попытки превратить район Керчи–Тамани в новую «горячую точку» будут сорваны так же быстро, как сделали это российские пограничники при пресечении вторжения украинских судов в российские территориальные воды.
Юрий РУБЦОВ

Фонд Стратегической Культуры

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