Как осуждать Трампа и не выглядеть глупо?

Бзегежев Асхад

За последние несколько лет в адрес организаций и конкретных людей приходило много громких обвинений, деливших людей на два лагеря – тех, кто эти обвинения поддерживает, и тех, кто считает такие обвинения бредом. Так произошло и с сотрудником Европейского космического агентства Мэттом Тейлором, доведенным феминистками до слез из-за футболки с полуголыми женщинами, и с премией «Оскар», на которую не номинировали достаточное количество чернокожих актеров, и с Харви Вайнштейном, ставшим началом волны обвинений в харассменте.

Но есть одна политическая фигура, ставшая тренировочной грушей для упражнений по обвинению во всевозможных грехах. Речь идет о президенте США Дональде Трампе. Его цитаты в Twitter и высказывания на телевидении не только стали объектом лингвистических и политтехнологических исследований, но и привели к возмущенным текстовым взрывам в соцсетях, уличным протестам и многочисленным осуждениям со стороны людей, не имеющих никакого отношения к политике. В чем же все-таки можно обвинять Трампа, и какие обвинения показывают с негативной стороны самих обвинителей?

Расизм

У студентов гуманитарных вузов изучение науки (в первую очередь, политологии, социологии) начинается с рассмотрения явления, которое в русскоязычной литературе назвали «искажением концептов». Этот термин был введен итальянским политологом Джованни Сартори в 1970 году. Под данным явлением ученый подразумевал растяжение понятий, размывание границ терминов, из-за чего начинается путаница в определениях, в трактовках, появляются разные слова, обозначающие одно и то же явление, или, наоборот, разные явления описываются одним словом.

Казалось бы, вся эта нудная методология необходима только ученым, чтобы грамотно писать статьи и критиковать медийных экспертов в интеллигентных беседах с коллегами. Однако в современном, тотально политизированном мире, в условиях, когда хэштэг в Instagram может стать началом нового общественного движения, многие люди все-таки решают разобраться в терминах. Причем проблему составляют не только раздражающие англицизмы-неологизмы (например, «эйджизм», «абьюз», «шэйминг»), но и слова, уже укоренившиеся в языке, такие как «сексизм» или «расизм».

Если первая группа слов выводит людей из себя самим фактом своего существования, то вторая группа раздражает тем, что используется повсюду, в самых разных ситуациях и по отношению к разным фактам, приводя к тому самому искажению концептов. Такое искажение наблюдается, когда речь заходит об обвинениях Трампа в расизме. Напомню, что расизм в самых общих понятиях представляет собой дискриминацию по расовому признаку. Даже такое максимально абстрактное определение, то есть готовое вместить в себя сразу большое количество явлений, размывается американским обществом еще больше.

Волна атак на Трампа за расистские наклонности началась еще во время предвыборной гонки, когда он заявил о намерении построить стену на границе с Мексикой. И тут сразу важно отметить - обоснованием такой идеи служило не пренебрежительное отношение к мексиканцам, просто из-за того, что они мексиканцы (тогда это и называлось бы дискриминацией по расовому признаку), а реальная проблема, существующая в США.

По числу нелегальных переходов американо-мексиканская граница является мировым лидером. По официальным данным, число перемещений нелегалов варьируется от 0,5 до 1,5 миллионов. Однако стремление к контролю над собственными границами американские СМИ и популярные артисты все же расценили как расизм.

