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Как остановить русофобию: Эксперт предложил ввести новую обязанность для чиновников

06 октября 2021, 18:40  •  178 • Политика
Эксперт Андрей Разумовский рассказал, как остановить русофобию. Он предложил ввести новую обязанность для русских чиновников: по его мнению, необходимо законодательно обязать всех их вне зависимости от уровня бороться с проявлениями русофобии.
На неделе Рунет обсуждал избиение русского мальчика в Узбекистане. А новость этих дней - активно развернувшаяся агитационная кампания по уничтожению нашего языка в этой стране, подчеркнула в эфире программы "Царьград. Сегодня" ведущая канала Диана Сорокина.
Судя по сообщениям узбекских СМИ, там начали настоящую войну против русского языка. Например, в городе Чирчике в общественных местах расклеили листовки с призывами использовать узбекские, а не русские слова.
Объявления приводят употребления из обоих языков, но рядом с русским словом стоит красный крест, а с узбекским - зелёная галочка. Такие агитки можно встретить в магазинах, ресторанах, вузах, автобусах и на остановках.
Руководитель правозащитного центра Общества "Царьград" Андрей Разумовский заметил в эфире программы, что речь фактически идёт о масштабном процессе дерусификации, который продолжается в Узбекистане уже не первый год.
По его мнению, работать против этих тенденций должны в первую очередь русские чиновники. Притом начинать борьбу нужно с введения новой обязанности для наших госслужащих, считает Разумовский:
И неважно, что это за чиновник - из МИД он или работает внутри России: каждый чиновник на любом уровне должен быть законодательно обязан бороться с проявлениями русофобии. Только в этом случае мы сможем по-настоящему защитить наших соотечественников за рубежом.

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